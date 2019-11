Ferraz marca distancias con Chaves y Griñán y recalca que Sánchez depuró las responsabilidades políticas por los ERE

La dirección de Pedro Sánchez marca distancias con Manuel Chaves y José Antonio Griñán tras la condena por el caso de los ERE. Mientras la federación andaluza ha mantenido la "defensa de la honorabilidad de los expresidentes" Ferraz se ha limitado dejar claro que los hechos no afectan al actual organigrama del partido. "Es un caso que no afecta ni al Gobierno ni a la actual dirección", se ha encargado de dejar claro José Luis Ábalos, que ha recordado que cuando se produjeron los hechos juzgados, el presidente en funciones era "concejal en la oposición del Ayuntamiento de Madrid". "Lo que se nos puede imputar es haber actuado en depurar las responsabilidades políticas en su caso", ha dicho el secretario de Organización.

"Como PSOE y Gobierno solo podemos expresar nuestro absoluto respeto por la sentencia adoptada por la Audiencia Provincial de Sevilla –ha comenzado Ábalos–, una sentencia que no nos puede dejar indiferentes ni al Gobierno ni a la dirección del partido aunque se trate de la concesión de ayudas sociolaborales entre 2001 y 2009". "Estos son hechos muy ajenos al Gobierno actual", ha agregado el dirigente socialista, que ha recordado que se depuraron las responsabilidades políticas en su momento.

"Abandonaron los escaños como consecuencia de las medidas drásticas que el hoy presidente, entonces secretario general, adoptó", ha señalado Ábalos sobre un tema que siempre ha generado tensión entre la dirección de Sánchez y la federación de Susana Díaz. Ambos siempre han defendido la "honestidad" de Chaves y Griñán, pero Ferraz ha optado tras la sentencia por marcar distancias mientras que el secretario de Organización andaluz, Juan Cornejo, ha defendido la "honorabilidad" de los expresidentes y ha subrayado que "no se han enriquecido ilícitamente, no se han llevado ni un euro al bolsillo".

Ábalos ha enfatizado que "ninguno de los condenados ocupa ningún cargo público, los abandonaron, ni siquiera están afiliados como consecuencia de las responsabilidades políticas". Ante las críticas de PP y Ciudadanos, que señalan directamente a Sánchez por la sentencia, Ferraz sostiene que la actual dirección nada tuvo que ver en aquel caso y recalca que, en todo caso, actuó contra los responsables. Sánchez reclamó las actas de Griñán, Chaves y Gaspar Zarrías cuando el Tribunal Supremo confirmó las imputaciones. Cuando se abrió juicio oral, fueron ellos quienes se dieron de baja como afiliados ante la posibilidad de que Ferraz se lo pidiera.

El secretario de Organización ha acusado al PP de pretender comparar el caso de los ERE con el de Gürtel. "A diferencia del PP en Gürtel en el que sí que fue condenado por lucrarse, el PSOE no ha sido ni tan siquiera investigado en los ERE –ha argumentado–. No es un caso del PP sino de antiguos responsables públicos de la Junta. No se atribuye enriquecimiento de las personas afectadas; el PSOE nunca trató de ocultar este caso ni arremetió contra los jueces ni trató de comparar el silencio de algunos implicados".

También se ha referido a Ciudadanos, que reclama igualmente la dimisión de Sánchez. "Estuvo gobernando en la Junta durante tres años –ha expresado sobre el apoyo a Díaz en la pasada legislatura– cuando ya se sabía esta cuestión y ni siquiera estaban acotadas las responsabilidad como ahora la sentencia nos permite".

Ábalos ha celebrado que, al menos, la sentencia permita "dar carpetazo a esta ceremonia de la confusión de las derechas" que durante años han atizado constantemente al PSOE con este asunto. El secretario de Organización ha asegurado que lo "importante" de los casos de corrupción es actuar contra ellos.