Botellón y “preservativos felices” para el Carnaval: el pack de una agencia que indigna a Cádiz

El Carnaval de Cádiz ha ganado en popularidad en las últimas décadas gracias al tirón de las agrupaciones que cantan en el Teatro Falla. Cada año son muchos los visitantes que llegan a la capital gaditana para vivir el ambiente tanto del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) como del Carnaval callejero y desde hace años se quiere desterrar desde el Ayuntamiento de Cádiz la imagen de una fiesta descontrolada y acabar con el turismo de borrachera.

La empresa Emycet oferta un viaje desde diferentes puntos de Andalucía en autobús para los días 18 y 25 de febrero en los se incluyen tinto de verano, botella de alcohol a elegir entre vodka, ron, whisky y ginebra, “preservativos felices” y el sorteo de un megapack de botellón.

Emycet afirma en su web que cuenta “como cada año con la mejor organización y con la oferta más completa y fiestera y propone disfrutar de ”la mejor fiesta de Andalucía y España“, haciendo hincapié en que hay que consumir ”de manera responsable“. De manera global, Emycet lleva por bandera la idea de que su mayor satisfacción es ”conseguir que los viajes y eventos muevan grandes emociones en ti y nuestra misión es que esas experiencias queden grabadas en un recuerdo inolvidable para toda la vida“.

Este anuncio ha tenido repercusión en Cádiz a través de las redes sociales y han sido muchos los que han criticado un turismo que no está bien visto en la ciudad. “Anunciar viajes al Carnaval de Cádiz como un botellón, regalando alcohol y haciendo ver que nuestra fiesta no pasa de un montón de gente tirada por el suelo borracha es vomitivo”, dice el tuitero @Moorbach71.

Ese tipo de turismo al que nos referimos llega en autobús, con el botellón incluido, llegan ensucian y se van cuando amanece. A la ciudad no le interesa en absoluto eso.



El que venga, a disfrutar de Cádiz, su gente, las coplas, se beba los vasitos que quiera...otro rollo. — Código Carnaval (@codigocarnaval) 16 de enero de 2023

Una vez más, se empiezan a publicitar aquellas empresas que solamente ven el carnaval de Cádiz, como una opción de macro botellón para todos los españoles. Si realmente el Ayuntamiento quiere convertir el carnaval en Patrimonio inmaterial de la Unesco debe empezar a cuidarlo. — Tito (@TitoCadista412) 11 de enero de 2023

El Ayuntamiento de Cádiz viene fomentando en los últimos años campañas para evitar este tipo de situaciones con el lema En esta fiesta no des el cante con la bebida. “Hay que reivindicar esa idiosincrasia del Carnaval como un espacio de encuentro y de disfrute, pero donde la reina no es la botella, sino la copla. Que la gente venga a buscar coplas, tablaos, el disfraz y no únicamente un macrobotellón, porque eso lo puede encontrar en otras fiestas”, ha dicho al respecto el alcalde de la ciudad, José María González, Kichi.

Y todo ello en un contexto en el que no se volverá a ofrecer sobre el escenario del Teatro Falla ningún tipo de publicidad que haga referencia a bebidas alcohólicas después de la prohibición realizada por el Ayuntamiento, que tampoco va a permitir que aparezcan casas de apuestas sobre las tablas.

Es un momento importante para esta fiesta porque el Consistorio está apoyando la candidatura del Carnaval de Cádiz para su inclusión en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Cádiz aspira a conseguir la distinción que ya tienen carnavales como los de Oruro (Bolivia) o Barranquilla (Colombia) y para ello se está moviendo a nivel institucional.