Fractura en el PSOE de San José del Valle: bajas en cascada por discrepancias con el alcalde y con la ejecutiva provincial

El PSOE de Alcalá del Valle (Cádiz) se está fragmentando por las discrepancias que existen entre buena parte de sus militantes con el alcalde de la ciudad y secretario general, Antonio González Carretero. Pero el motivo que ha llevado a unas 20 personas a darse de baja va más allá de la figura del alcalde: consideran que el partido a nivel provincial es impermeable a las quejas que presentan por algunas actitudes del regidor.

González Carretero denunció hace dos años a Yolanda Aceituno y Vanesa Pérez, concejalas socialistas del Ayuntamiento vallense, por coacciones a su persona. La causa fue sobreseída y desde el propio PSOE provincial confirman que ahora hay un proceso abierto contra el alcalde por una presunta apropiación indebida en un asunto que tuvo efecto boomerang para él.

Según ha podido saber este medio, los militantes han solicitado la baja definitiva del PSOE de la agrupación local de San José del Valle por “considerar intolerables los perjuicios de imagen así como las consecuencias que el actual secretario general está ocasionando a la agrupación y al PSOE en general con su ausencia a la democracia y a los principios en ella consagrados como la libertad de expresión”.

Prosiguen que son “actitudes que la dirección provincial del PSOE defiende en su totalidad por el simple hecho de tener mayoría y que no se ha prestado a solventar ni escuchar. Asuntos como abrir expedientes disciplinarios a varios militantes con argumentos falsos por el simple hecho de ejercer públicamente el derecho de expresión o abrir expedientes a compañeros/as concejalas por abstenerse en un punto del Pleno del que nunca tuvieron información, además de amenazas y coacciones para dividir y eliminar el espíritu democrático”.

Este medio se ha puesto en contacto con Antonio González Carretero, alcalde de San José del Valle, para conocer su versión, pero ha declinado esta opción. Fuentes del PSOE provincial afirman que se muestran respetuosos con el curso de los procesos y que le dan la presunción de inocencia. En el mes de octubre el Tribunal Supremo absolvió al alcalde de San José del Valle del delito de prevaricación después de que el TSJA le impusiera una condena de nueve años de inhabilitación por no derribar ni sancionar una infracción urbanística de un vecino del pueblo.

“No nos hemos sentido amparadas”

Yolanda Aceituno y Vanesa Pérez llevaban desde 2015 siendo concejalas del PSOE en el equipo de Antonio González Carretero. Según cuentan, se sentían ninguneadas por el regidor, pero todo se agravó con una circunstancia muy concreta. “Un establecimiento del pueblo que confiaba mucho en nosotras nos avisó de que habían ido a pedir facturas falsas y que iba el primer teniente alcalde. No lo podíamos creer y nos pasó las imágenes de la cámara de seguridad, donde se veía que el teniente alcalde estaba pidiendo las facturas falsas diciendo que necesitaba una factura de 2.000 euros para hipoclorito y alimentos”, explica Yolanda Aceituno.

“Cometimos el error de mandar una carta anónima a la ejecutiva provincial quitando las imágenes para que no tomaran represalias con el chico de la tienda, que se había negado a la petición, y dejando el audio para que se supiera que era el teniente de alcalde. Después de lo vivido no lo hubiese hecho así, pero fue por proteger al PSOE y que ellos se dieran cuenta de la situación”, prosigue.

“La carta llegó a Cádiz y avisaron a Antonio González Carretero. Le recomendaron una denuncia por amenaza y coacciones y así lo hicieron. Lo estaban tapando desde el partido e inmediatamente nos cesó a Vanesa y a mí por falta de confianza. La jueza abrió diligencias, investigó, declaramos todos y tras un largo proceso han sobreseído el caso contra nosotras. No nos hemos sentido amparadas por nuestro partido en ningún momento. Hemos sentido una indiferencia total, pero como es un alcalde que gana por mayoría, lo van a volver a presentar. No importa la gente honesta ni honrada”, lamenta Yolanda Aceituno.

Recuerda que desde el PSOE las llamaban “para que entregáramos el acta de concejalas porque estábamos en un proceso judicial, pero ahora no se le piden al alcalde”.

“Me voy yo porque tengo dignidad”

“Yo comencé la andadura con Antonio González porque soy bisnieta de un sindicalista de La Sauceda y después mi abuelo me influyó para meterme en la política. Cuando Antonio González me llamó yo me iba a ir a Madrid a trabajar, pero me uní a su proyecto. En 2015 empezamos una legislatura con cuatro concejales. Fue dura, pero bonita por el buen trabajo que hicimos. En Febrero de 2020 nos cesó tras mandar el escrito anónimo en el que avisamos que nuestro compañero se estaba pasando”, explica Vanesa Pérez.

“Para el partido éramos Yolanda y yo las que teníamos que entregar el acta por ser investigadas en un algo que se inventa el alcalde, que se demostró que era falso que hubiera amenaza o coacción. Esto se podría haber frenado si la dirección provincial nos hubiera hecho caso porque nosotros no queríamos quitar del medio al alcalde. Necesitábamos ser escuchadas y que nos dieran nuestro sitio, pero no pasó”, añade.

“Después de eso ya nos bloqueó y se inventó que estábamos expulsadas. Hemos sido nosotras las que nos hemos ido. Nosotras nunca votamos en contra en los Plenos, pero una vez decidimos abstenernos porque no nos informaba de lo que se votaba. En la dirección provincial le hacían caso a él y no a nosotras. Era una injusticia y no tenía sentido seguir en el partido, al que entré con la creencia de los pilares que lo mueven, pero se han vulnerado los principios fundamentales. No me echa nadie, sino que me voy yo porque tengo dignidad”, lamenta Vanesa Pérez.

El adiós de una socialista con 36 años de militancia

Un caso significativo de la ruptura del partido socialista de Alcalá del Valle lo representa Carmen Mayolín, que también se ha dado de baja después de casi cuatro décadas en la formación. “Es un momento difícil porque no me imaginaba que después de 36 años me iba a ir del PSOE. He tenido cargo orgánico en el partido y me he dedicado a trabajar en temas de feminismo, llevaba la secretaría de Igualdad de Jerez y fui fundadora de la Asociación Mujeres de la Igualdad. En 2001 nos fuimos a San José del Valle y mi marido fue alcalde”, explica.

“Curiosamente, fuimos los que apoyamos a Antonio González Carretero para que se presentara a alcalde porque tenía carrera universitaria. Pensamos que era un buen candidato y al poco tiempo empezó a ir en contra nuestra de una manera brutal. Ya entonces se fueron muchos militantes. Lo denunciamos a la ejecutiva provincial por su forma de llevar las cosas, pero nunca nos quisieron escuchar porque él tenía los votos. Apoyamos a Juan Carlos Ruiz Boix para que este hombre no siguiera actuando igual, pero no nos han querido hacer caso. No puedo seguir en el PSOE porque no creo en el proyecto y aunque me siento socialista me tengo que ir”.