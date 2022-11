Frases contra el bullying en los baños de un colegio público de Puerto Real: “Ahora saben que no están solos”

“Cuando jugamos no dejamos a nadie fuera”, “Mi cuerpo no necesita tu opinión”, “Si se burlan de un compañero no me río” o “No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti”. Son algunas de las frases que lucen desde hace algunos días en los baños del Colegio Arquitecto Leoz de Puerto Real (Cádiz). Se trata de una iniciativa del AMPA del centro para combatir el acoso escolar desde la educación, con la idea de concienciar a los alumnos de una lacra del mundo estudiantil.

“La propuesta nace porque, después de las restricciones de la Covid, los niños habían dejado de estar juntos. Acudían al patio por turnos y queríamos recordar la importancia de que haya una buena sintonía entre todos. Nuestro centro es de los más grandes, hay casi 700 alumnos, y es necesario que haya un buen ambiente”, explica Gloria Jiménez, una de las voces autorizadas de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos.

El centro tiene niños de entre 6 y 12 años y desde el AMPA consideran que “muchos no entienden la gravedad del asunto o el daño que puede llegar a hacer”. Por eso idearon en una iniciativa para que los niños vieran el conflicto desde cerca. “Pensamos que el lugar idóneo es el baño porque allí se refugia el que quiere huir, allí todos acuden de algún modo. Las frases que hemos puesto las tienen enfrente con la idea de que se les queden grabadas como una memoria fotográfica”, remarca Gloria.

“Ellos sienten que en el baño suceden las cosas porque hay menos control”

En los baños de los más pequeños hay frases más cercanas a su lenguaje y van cambiando en función de la edad de cada curso. El objetivo es que los niños sean conscientes de que no es un juego, que no es una broma. Basándose en eso, se eligieron 15 frases para distribuirlas en 10 baños y el resto, en otras zonas comunes del centro. Pero se hace hincapié a través de los grupos de madres y padres para que en casa también se refuercen los mensajes.

El jefe de estudios del centro, Juan Luis Román, apoya la iniciativa del AMPA y destaca el lugar elegido para colocar las frases. Habla de una figura que puede ser clave en los conflictos entre los alumnos: “Ellos sienten que en el baño suceden las cosas porque hay menos control. En las reuniones con los delegados de las clases me dicen que ahí empieza todo. Paralelamente, en el centro estamos recuperando el programa del alumnado ayudante. Están identificados con unos petos en el patio y su labor es la resolución de conflictos para que aprendan a resolverlos sin tener que intervenir el profesorado”.

En opinión del responsable del colegio, “se puede decir que son cosas de niños cuando pasa una vez, pero si se repite muchas veces y es de un grupo contra un niño, ya es algo grave. De eso sí hemos tenido algún caso y hemos tenido que intervenir porque era algo constante, con idea de hacer el vacío. Ves cuando a un niño le está afectando de verdad porque se nota en sus resultados y en sus ganas de ir al colegio”.

“Ahora con las frases me siento mejor”

Lo más interesante es conocer la opinión de los alumnos que, a pesar de su corta edad, saben perfectamente de la gravedad de la situación. Héctor Castaño Jiménez está en 4º: “Cuando vi las frases pensé que era para los que sufrían el acoso, para que sepan que ya no están solos. Eso no se debe hacer porque influye en la salud mental y física”.

Lucía Bernal Leal también está en 4º y es consciente del valor de la campaña: “Lo veo muy bien porque cada día los niños sufren con eso. Se meten con su cuerpo y con la ropa. Ahora con las frases me siento mejor y veo bien que se ponga en el baño porque ahí es donde sucede todo, porque los profesores no están y tampoco hay cámaras”.

“Me parece una buena opción porque como hay un baño para cada curso, todo el mundo va ahí. Las frases van a ayudar porque hacen que los niños pensemos en si queremos que nos lo hagan a nosotros. Ayuda al que lo sufre, pero también al que lo hace porque así se da cuenta”, dice Ariadna Coello Marente, de sexto curso.