Un incendio en Sanlúcar de Barrameda que no apagan las administraciones: ecologistas denuncian la existencia de una nube tóxica

La antigua planta de reciclajes Costa Noroeste no pasaba de ser una parcela abandonada en la carretera que une El Puerto de Santa María con Sanlúcar de Barrameda, la localidad que mira a Doñana desde la otra orilla de la desembocadura del Guadalquivir. La empresa Hierros y Metales Blasco SL era la propietaria de los terrenos, pero dejó de funcionar a mediados de 2022 y fueron embargados por una entidad bancaria. Desde ese momento se ha convertido en un vertedero sin control y eso ha ocasionado un incendio que lleva activo desde el pasado 26 de enero. Ya son 21 días sin que sea sofocado.

Montañas de material triturado de automoción (neumáticos, plásticos para componentes de vehículos, baterías, cableado, tapicería, aceites de motor) han estado ardiendo y la intervención de los bomberos de la zona no ha sido suficiente porque necesitan una maquinaria que nadie les facilita. Ecologistas en Acción han denunciado la situación y hablan de una “nube cancerígena” que afecta en este momento a la localidad de Rota.

“Ya en junio de 1998 lo denunciamos públicamente al informarnos por el propio CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) que en sus antiguas instalaciones, situadas la misma carretera de El Puerto y en pleno término municipal, de la recepción de varios camiones de material radiactivo procedente de la factoría Acerinox. Por eso hablamos de una nube que puede ser cancerígena”, manifiesta José Manuel Franco, de Ecologistas en Acción.

Benceno y dioxinas, sustancias tóxicas

En las montañas gigantes de basura hay mucho plástico y neumáticos, que están compuestos de benceno y dioxinas. Son sustancias potencialmente peligrosas y tóxicas, según explican a este periódico fuentes del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz. Hay que determinar si la cantidad que sale pueda ser perjudicial, ya que desde la planta del incendio a la población de Sanlúcar hay unos dos kilómetros, pero no hay dudas de que son compuestos peligrosos para la salud.

“Las poblaciones más afectadas son Sanlúcar y Rota, dependiendo de los vientos que hay desde el jueves 26 de enero. Son las ciudades que se han comido prácticamente toda la humareda y la planta de reciclaje sigue ardiendo”, denuncia Franco. Ya desde ese mismo día el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz está actuando en la zona.

🔴##Bomberos de #Sanlúcar han intervenido, durante mas de 6 horas, esta madrugada, en un #incendio de #basuras en la parcela de Hierro y Metales Blasco ubicada en la Ctra A-2001( Salúcar/Puerto Sta.Maria) Km 16,5. La parcela está abandonada. pic.twitter.com/YSfaXngYXK — Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (@BomberosCbpc) 26 de enero de 2023

“Venimos denunciando que los bomberos notificaron que necesitaban una retroexcavadora para esparcir la montaña que está ardiendo e ir apagando el fuego poco a poco, pero ni el Ayuntamiento de Sanlúcar ni la Junta de Andalucía se han hecho cargo. Los bomberos han estado allí varias veces, pero el núcleo sigue ardiendo y esa humareda tóxica sigue saliendo”, explica.

La Junta recuerda al Ayuntamiento su responsabilidad

Óscar Curtido, delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, asegura que la Junta, como “administración competente en las autorizaciones medioambientales”, no ha recibido notificación alguna de “declaración de quiebra” de la empresa Hierros y Metales Blasco, “pero nos informaron los agentes de Medio Ambiente, tras una inspección motivada por la denuncia del incendio, que la planta se encontraba abandonada. Se desconoce quién es el propietario actual de la planta o si se encuentra en un procedimiento concursal”. Este medio ha intentado localizar a algún responsable de Hierros y Metales Blasco SL, pero no ha obtenido respuesta.

En un escrito remitido por Curtido al Ayuntamiento de Sanlúcar insta al Consistorio, “como administración competente”, a que “solicitara al Consorcio Provincial de Bomberos que actuara para la inmediata extinción del incendio. Le exigíamos que, en cumplimiento de sus competencias, se hiciera cargo del tema, porque el Ayuntamiento tiene competencias tanto en seguridad y protección civil como en prevención y extinción de incendios, al ser miembro del Consorcio”.

Curtido pidió al Ayuntamiento sanluqueño la intervención de los bomberos porque “según la inspección y el acta que levantaron los agentes de Medio Ambiente, había varios montículos con neumáticos y otros tipos de residuos que estaban ardiendo e informaban que la combustión, al estar tan amontonados y dadas las características de los materiales, podía ser muy lenta, de manera que recomendaban que se abrieran y airearan dichos montículos y que el Consorcio actuara apagando el fuego”.

“Un infantilismo impropio del cargo”

La respuesta del Ayuntamiento de Sanlúcar (PSOE) no se ha hecho esperar. En un comunicado, afirma que “los responsables de la Junta de Andalucía vuelven a hacer gala de su falta de información y de desconocimiento de sus competencias, mostrando un infantilismo impropio del cargo”.

“La Junta conoce la situación de la empresa y del estado de los terrenos de la planta de Hierros Blasco desde hace dos meses, aunque esta administración no haya ofrecido hasta ahora respuesta alguna. Una delegación territorial que no dispone de inspector medioambiental en la localidad muestra así el interés por el cuidado de la Costa Noroeste”, añade.

Puntualiza el comunicado del Ayuntamiento sanluqueño que “en un escrito remitido a la Junta el pasado 31 de enero se le conminaba a esa Consejería de Medio Ambiente, competente en la materia, la adopción de medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuación en la producción del riesgo o del daño” y recuerda que ha colaborado con los bomberos con maquinaria pesada para los trabajos de extinción.

Denuncia ante la Fiscalía

Fuentes del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz aseguran a este periódico que han acudido en todas las ocasiones en las que han sido llamados desde el día 26 de enero para la extinción del incendio en la parcela afectada. No se ha conseguido la extinción total porque necesitan una maquinaria especial que no tienen y también que las montañas de basura sean removidas para que la ignición no siga adelante.

Ecolologistas en Acción de Sanlúcar están recopilando todos los datos necesarios para la redacción de la denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Jerez y van a presentarla ante el juzgado de instrucción de Sanlúcar, exponiendo todos los hechos acaecidos en estos días. Están a la espera de que la Fiscalía les dé cita a finales de la presente semana.

Carmen Álvarez, portavoz de IU, diputada provincial y candidata a la alcaldía de Sanlúcar, dice que “no se entiende cómo la Junta y el Ayuntamiento de Sanlúcar se tiran la pelota el uno al otro para ver quién es el responsable, es algo indecente. Los bomberos reclaman una retroexcavadora para poder apagar el fuego porque no pueden tirar miles y miles de litros de agua para no sofocarlo. Hay que mover los escombros para echar agua en el epicentro del incendio. Además, hay un peligro de derrumbe porque la gente entra en la parcela para llevarse hierro y puede provocar un serio peligro”.