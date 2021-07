Maria João & Carlos Bica clausuran el Festival JazzCádiz que se inaugura el jueves

Maria João, la diva portuguesa aunque de origen mozambiqueño, clausurará el próximo domingo la decimocuarta edición del Festival JazzCádiz, que retorna este año al Baluarte de la Candelaria, en la capital gaditana. La ya legendaria cantante portuguesa vuelve a encontrarse durante esta gira con su compatriota, el contrabajista y compositor Carlos Bica, con quien empezó a colaborar desde mediados de los 80 con álbumes como Conversa (1986) y Sol (1991).

25 años después de que separasen sus trayectorias personales, se reúnen de nuevo, con la presencia de André Santos a la guitarra –en realidad, un joven y portentoso alumno suyo, procedente de Madeira, al que descubrió en la Escuela Superior de Música de Lisboa donde ella imparte clases-- y Joao Farinha al piano, un joven músico con el que comparte otro proyecto, “OGRE Electric”, que ya ha dado tres discos como fruto y cuya última grabación, publicada en 2020 con el título de “Open Your Mouth”, se deja contagiar por el hip-hop. Su curiosidad no tiene límites y la electrónica, tampoco, aunque ella no sepa tocar esa música que tanto parece atraerle: “Yo soy cantante y punto –ha dicho--. Mi instrumento es la voz y la utilizo”.

“El Festival JazzCádiz retoma su programación este verano, cumpliendo su 14ª edición, volviendo al Baluarte de la Candelaria y ofreciendo el mejor jazz a la ciudad –afirman sus promotores, Amada Blasco y Pepe Dorado--. Es un año lleno de incertidumbres, que resolvemos con experiencia, amor y creatividad, inspirándonos en los pilares del Jazz, esa música que nos nutre y nos apasiona”. En esta ocasión, bajo la dirección de Marina Fernández, han pretendido rendir un homenaje simbólico a Chick Corea, por lo que han cuidado que el piano esté presente a lo largo del programa.

En sus orígenes, María Joao asumía las sombras tutelares de Ella Fitzgerald, de Elis Regina o de Billie Holiday, pero las congeniaba con Madredeus o el fado, en un singular mestizaje jazzístico. Sus improvisaciones vocales, sin embargo, le imprimieron un estilo propio, con una estética personalísima que alcanza a menudo a su puesta en escena.

Todos sus mundos están presentes en este grupo, que ella identifica como “una banda aventurera”, que logra juntar creadores heterodoxos y muy diversos entre sí: “Hacer música con otros es como danzar con otros, respirar juntos, y ese momento sublime de juntarse es increíble, sea donde sea, en un festival, un concierto, un teatro, un auditorio o en la calle, lo que sea, es un momento que llena de total felicidad”, ha dicho.

Carlos Bica reside actualmente en Alemania y su reencuentro ha sido propiciado por ambos pero en situaciones tan complicadas como las que genera la pandemia y sus restricciones. Junto con su mítica colaboración de hace un cuarto de siglo, el contrabajista se ha visto atraído por el teatro, el cine y la danza. Su trío “Azul”, con Frank Mobus y Jim Black, se convirtió en todo un referente.

Clara Peya & Vic Moliner inaugurarán el Festival este jueves día 22, en una propuesta titulada “Indiga”, en el que el piano de ella y el bajo de él dialogan con la electrónica y una actitud siempre comprometida. Al día siguiente, le tocará el turno al pianista compostelano Abe Rabade, con un trío que completa el prestigioso contrabajo de Pablo Martin Carminero y la batería de Naima Acuña.

El sábado 24, habrá concierto doble. Chano Domínguez, el maestro gaditano del flamenco jazz, se reúne en casa con el Taller de Musics Ensemble en un concierto con la voz de Thais Hernández, los vientos de Javier Sánchez - Saxo Tenor, Clarinete y Flauta Travesera—y de Pau Cullell - Saxo Tenor y Clarinete Joan Colom – con la Guitarra Eléctrica de Tomás Pujol, el Contrabajo y Bajo eléctrico de Álvaro López, con la percusión de Paúl Leiva a la batería. En esta ocasión, su repertorio viajará desde composiciones propias o melodías tradicionales arregladas para la ocasión, al tiempo que incorporan standards de Miles Davis y de Thelonious Monk. El segundo concierto correrá a cargo de la voz y la guitarra de Carmen Souza, el bajo de Teófilo Pascoal y la batería de Elias Kacomanolis. En sus últimas y aclamadas comparecencias discográficas que le han granjeado premios y reconocimientos diversos, ha congeniado elementos del jazz contemporáneo y la música afro-latina.

En paralelo a todo ello, en la Sala Multiusos del Museo de Cádiz, transcurrirá de jueves a domingo el Forum del Festival que se iniciará con un diálogo sobre la música digital y el jazz, con Calde Ramírez, de Music Komite, y el saxofonista gaditano Pedro Cortejosa.

“Cada año miramos hacia este mundo del jazz desde distintos puntos de vista que nos interesan: género, situación laboral de los músicos, ecología y nuevas tendencias musicales, son las temáticas que este año trataremos en el 2° Forum JazzCádiz”, asegura Marina Fernández.

Los propios promotores del Festival conducirán un debate sobre festivales sostenibles, bajo el título de Verdea Tu Festival, y otra sesión en torno al estatuto del artista, con Guillermo McGuill y Juanlu Valle, del Sindicato Andaluz de Músicos. El último encuentro girará en torno a la mujer en la historia del jazz, con la presencia de Natalia Ruciero, de 4 women quartet.

Por su parte, la Asociación gaditana Aro que Swing ofrecerá dos tipos de Talleres durante los días Sábado 24 y Domingo 25 de julio en el Baluarte de la Candelaria, entrada mediante inscripción escribiendo a aroqueswing@gmail.com.