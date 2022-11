La consejera andaluza de Igualdad equipara a PSOE y Vox en la lucha contra la violencia machista: “Los extremos no son buenos”

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este martes una declaración institucional con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra el próximo 25 de noviembre (25N). El Parlamento andaluz solía hacer lo mismo hasta 2019, cuando el negacionismo de Vox en materia de lucha contra la violencia machista rompió la unanimidad de todos los partidos que exige el reglamento.

HEMEROTECA | El teléfono de "violencia intrafamiliar" de Vox se suma a tres más que ya atienden 18.800 denuncias al año en Andalucía

Saber más

En este contexto, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Dolores López, ha comparecido ante la prensa para hacer una rotunda condena de la violencia machista, que se ha cobrado nueve vidas de mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en Andalucía en lo que va de año.

Acto seguido, en consonancia con el discurso oficial del PP, ha defendido que la lucha contra la violencia de género debe quedar fuera del terreno ideológico y ha apelado “a la unidad de todos los partidos”. “Aquí no cabe ideología ni caben brechas”, ha sentenciado.

¿Qué queda de la impronta de Vox?

El discurso de López ha motivado que varios periodistas en la sala de prensa le preguntaran por Vox, un partido negacionista que en la pasada legislatura fue clave en la investidura del presidente Juan Manuel Moreno y para sostener su Gobierno durante tres años. ¿Qué queda de la impronta de Vox que impuso en el departamento de Igualdad a cambio de su apoyo parlamentario? ¿Qué opina de que el grupo ultraderechista lleve cuatro años consecutivos impidiendo una declaración institucional del Parlamento andaluz condenando la violencia de género?

En todas sus respuestas sobre Vox y su rechazo a estas políticas, la consejera andaluza de Igualdad ha incluido al PSOE, asimilando su posición política al partido de Santiago Abascal. “Los extremos son malos”, ha asegurado. La equiparación de la ultraderecha con los socialistas ha levantado ampollas enseguida.

Vox se estrenó en el Parlamento andaluz exigiendo la derogación de Ley de Igualdad y de la Ley de Lucha contra la Violencia de Género, que fueron aprobadas un año antes con el consenso de populares y socialistas. La primera iniciativa parlamentaria de su ex líder, el defenestrado juez Francisco Serrano, fue exigir una lista con los nombres y apellidos de todos los funcionarios que trabajaban en las áreas de lucha contra las agresiones a mujeres. PSOE y PP son firmantes del Pacto de Estado contra la violencia machista.

Intrafamiliar y antiabortista

La cartera de Igualdad fue la más zarandeada por la ultraderecha en el mandato anterior. Entonces estaba en manos de una consejera de Ciudadanos, Rocío Ruiz, que plantó cara a Vox “hasta donde pudo”. Ahora, Moreno ha puesto en este departamento a la ex secretaria general del PP andaluz, que se ha llevado consigo el discurso oficial del partido en este asunto.

Los populares siempre han acusado a sus rivales de izquierdas de “ideologizar” la lucha contra la violencia de género, entendiendo “ideologizar” como una forma de “excluirles” de las reivindicaciones feministas y del compromiso social en esa materia. “Siempre han monopolizado la lucha por la igualdad”, advierten.

Lo cierto es que la investidura de Moreno y los tres acuerdos presupuestarios que firmó el PP con Vox respondían a ciertas concesiones al discurso negacionista de la ultraderecha: la Junta creó un teléfono para víctimas de violencia intrafamiliar (término que los de Abascal usan para negar la violencia por razón de género) y empezó a otorgar subvenciones a agencias antiabortistas. Ambas exigencias de Vox continúan consignadas en los Presupuestos Andaluces para 2023, aunque el PP gobierna ahora en solitario y gracias a su mayoría absoluta no depende ya del apoyo de la ultraderecha. López ha defendido este martes que el legado de Vox siga presente en el nuevo Ejecutivo de Moreno.

“Negar la violencia machista es negar la realidad”, ha dicho la consejera en velada alusión al grupo ultraderechista, para acto seguido colocar a los de Abascal en el mismo plano que al PSOE: “No voy a entrar en el enfrentamiento ideológico entre Vox y PSOE. Que existe la violencia machista es una realidad irrefutable. Cuando Vox propone la eliminación del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), les digo que mientras yo ostente esta Consejería mi respuesta es no. Y cuando el PSOE me pregunta si voy a eliminar el teléfono de violencia intrafamiliar, mi respuesta también es no, porque han crecido mucho las denuncias de padres y madres por agresiones de sus hijos”.

39.600 llamadas de víctimas del machismo

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el informe anual sobre violencia de género del año 2021, que será remitido al Parlamento andaluz. En él se recoge que los Centros Provinciales de la Mujer y los Centros Municipales de Información a la Mujer ayudaron a 31.566 víctimas, un 25,1% más que en 2020; mientras que el teléfono de atención a las mujeres recibió 39.588 llamadas en solo un año.

En cambio, el teléfono de información sobre violencia intrafamiliar ha recibido 1.421 llamadas desde que se creó, el 16 de octubre de 2020, hace dos años. La mayoría de denuncias que recibe este servicio del Gobierno andaluz son derivadas a otros servicios de atención y ayuda de la Junta, principalmente el de víctimas de violencia de género, porque las agresiones de hijos a madres se catalogan también como agresiones machistas, según los expertos.

Finalmente, a la consejera de Igualdad le han vuelto a preguntar, por tercera vez, si considera que la posición política de PSOE y Vox en cuanto a lucha contra la violencia de género “puede equipararse”. ¿De quién de los dos está más cerca el Gobierno andaluz del PP? “El PP está donde tiene que estar. No está ni con el discurso del PSOE ni con el de Vox en la lucha contra la violencia de género, porque los extremos son malos”, ha reiterado.

La semana pasada dimitió la recién nombrada directora del IAM, Mariela Checa, porque este cargo es incompatible con el que ostentaba como decana del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental. El puesto sigue vacante. López ha dejado caer que el cargo no tiene por qué recaer necesariamente en una mujer, como ha ocurrido desde el origen de esta institución, y que podría designar por primera vez a un hombre. “Esto no es ideología, esto no va de hombres y mujeres, sino de todos”, ha sentenciado.

En España se han registrado 1.168 asesinatos a mujeres y 48 menores víctimas de violencia de género. En Andalucía, en lo que va de año, han sido nueve las mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas.