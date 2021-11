Vox deja al Parlamento de Andalucía sin declaración institucional contra la violencia machista

Este jueves, 25 de noviembre, día internacional de la erradicación de la violencia machista, la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, no pudo leer una declaración institucional contra la violencia de género porque el reglamento exige que haya unanimidad de todos los miembros. No la hay desde que Vox y sus 12 diputados irrumpieron en esta Cámara, en 2018, exigiendo a Moreno la derogación de la Ley de lucha contra la Violencia de Genero a cambio de su apoyo en la investidura. PP y Cs no transigieron hasta ese extremo, pero la Junta sí terminó aceptando pequeñas batallas culturales de la extrema derecha, como la implantación del teléfono contra la violencia "intrafamiliar", un término que Vox usa en sustitución de violencia machista.

La imposibilidad de leer el manifiesto contra la agresión a mujeres -37 asesinadas por sus parejas en lo que va de año, siete en Andalucía- obligó a 97 diputados y a todos los miembros del Ejecutivo a abandonar el hemiciclo y salirse a la calle, ante la fachada del Parlamento, para poder leer dicho manifiesto y dejar volar unos globos morados. El presidente de la Junta, la presidenta de la Cámara, sus señorías de PSOE, PP, Cs, Unidas Podemos y los no adscritos, en la calle; y los 11 parlamentarios de Vox -más la diputada que abandonó sus filas para militar en Falange Española- permanecieron dentro del hemiciclo, a la espera de que Bosquet retomara la sesión de control.

Durante el acto se han soltado 37 globos morados, uno por cada mujer asesinada en lo que va de año en España, y se ha guardado un minuto de silencio. De acuerdo con el manifiesto leído por Bosquet, el Parlamento de Andalucía, como representante del pueblo andaluz, se suma a esta conmemoración manifestando "su firme condena hacia cualquier tipo de violencia sobre las mujeres y mostrando su respaldo a cuantas medidas vayan encaminadas a la erradicación de la violencia machista".

En ese objetivo, según el manifiesto, "se hace esencial reforzar la educación en valores de igualdad para no perpetuar estructuras que relegan, silencian, oprimen o atacan a las mujeres" y también fortalecer la sensibilización ante cualquier tipo de discriminación y promover las relaciones de respeto que prevengan y combatan nuevos casos de violencia de género.

"No puede haber igualdad donde hay machismo. Para ser una sociedad verdaderamente igualitaria de hombres y mujeres libres hay que desterrar el machismo que excluye y agrede a las mujeres, que insulta y ridiculiza, que aísla, que justifica el miedo, el maltrato o la violencia y que, en su cara más cruel, las mata", según se añade.

Un "consenso inequívoco"

En lo que llevamos de año, 37 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en España, 7 de ellas en Andalucía, lo que deja hasta ahora 24 menores huérfanos en nuestro país tras el asesinato de sus madres en 2021. En total, desde que comenzaron los registros en el año 2003 se contabilizan 1.118 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas a nivel nacional, así como de 44 niñas y niños desde que se contabilizan los datos en 2013.

"Es una realidad absolutamente desgarradora que supone no solo un brutal ataque contra las mujeres que lo sufren en primera persona, sino que atenta directamente contra la igualdad, los derechos, la libertad y la justicia que son la base de la democracia. Por ello, erradicar la violencia de género es un compromiso ineludible de toda la sociedad", indica el manifiesto.

Se añade que, desde ese convencimiento, "quienes representamos a la ciudadanía desde las instituciones debemos estar unidos y unidas en un consenso inequívoco, por encima de cualquier ideología, que mande un mensaje claro a las víctimas de violencia de género: no estáis solas, toda la sociedad está con vosotras para protegeros, ayudaros y que podáis salir adelante dejando atrás el miedo".

Se expone además que la violencia contra la madre ha dado lugar a una de "las formas más desalmadas de machismo: La llamada violencia vicaria, el maltrato a la mujer a través de sus seres queridos, especialmente sus hijos e hijas".

"Para acabar con esta dinámica de dolor y miedo, se hace necesario un compromiso decidido de todos y todas para que la sociedad en su conjunto se alce como un escudo que proteja a las mujeres de la violencia de género", según recoge el manifiesto, donde se alude al aumento de los casos de violencia machista que posibilitan las nuevas tecnologías y las redes sociales, "dotando al maltrato de una nueva dimensión".

Se considera prioritario "reforzar los mecanismos de prevención y apoyo para que sea más fácil identificar el maltrato, denunciarlo y desterrar la actitud machista en todos los ámbitos, ofreciendo por parte de las administraciones una respuesta ágil y eficaz que garantice la plena protección de las víctimas de violencia de género". "Ningún interés partidista está por encima de la lucha contra una violencia que suma cada día dolor e injusticia y que nos avergüenza como sociedad", según el manifiesto.

Por ello, el Parlamento de Andalucía "manifiesta su rechazo hacia todas las formas de violencia ejercidas sobre las mujeres y muestra su compromiso con la prevención, la protección y el apoyo de las víctimas de la violencia machista para avanzar hacia una sociedad realmente igualitaria entre mujeres y hombres en la que alcancemos la completa erradicación de la violencia de género", como se recoge en el manifiesto.

"Profunda impotencia y pena"

En la sesión de control, las portavoces de PSOE-A, Cs y Unidas Podemos han criticado la decisión de Vox de no sumarse a este pronunciamiento del Parlamento contra la violencia machista, mientras que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en declaraciones a los periodistas, ha indicado también que no estaba de acuerdo con la posición de esa formación.

Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, ha denunciado que desde que gobierna Juanma Moreno, en el Parlamento "no se puede hacer una declaración institucional" contra la violencia machista "porque hay un grupo político enemigo de las mujeres que ha sido y es su socio preferente durante estos años, el partido con el que usted aspira a gobernar Andalucía". Férriz ha acusado además a Moreno de haber "consentido blanquear las ideas de un grupo político que es incapaz de condenar el terrorismo machista".

La portavoz de Cs, Teresa Pardo, ha dicho que "hoy 25N la sociedad volverá a salir a las calles para reclamar que pongamos medios para prevenir, visualizar, condenar la violencia machista, lacra del siglo XXI, con 37 mujeres asesinadas en España, 7 en esta región, y con 24 menores a quienes les han arrebatado a su madre" y ha lamentado que "de poco vale" el pronunciamiento de los políticos "si no hay consenso común", punto en que ha considerado "penoso que llevemos tres años sin declaración institucional porque hay un partido que se niega a ello", en referencia a Vox.

La portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, ha expresado su "profunda impotencia y pena" por que la abrumadora mayoría de este Parlamento que está en contra de la violencia machista haya tenido que salir del salón de plenos a leer el manifiesto en la puerta, cuando los que tendrían que haberse salido fuera son los "negacionistas" de la violencia de género, en referencia a Vox.