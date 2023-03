Francisco Cuenca, alcalde de Granada: “El turismo no puede echar a los vecinos de un barrio”

“El turismo no puede echar a los vecinos de un barrio”, ha manifestado Fracisco Cuenca, alcalde de Granada. Lo ha hecho durante la celebración de las Jornadas 'Todo un país de turismo' organizadas por elDiario.es y sus ediciones en el Colegio de Arquitectos de Madrid, donde ha compartido mesa con Rubén Castro, Secretario general de la Consellería de Modelo económico, Turismo y Trabajo del Govern de las Islas Baleares, y la asesora de la Secretaría de Estado de Turismo, María Velasco. El contexto de la mesa ha sido 'El reto de la Sostenibilidad', un extremo en el que todos los ponentes han coincidido en que tiene que ser “integral”, es decir, que el turismo sostenible tiene que tener dimensión ambiental, pero también social y como ha defendido Castro, “tiene que ser un elemento de transformación social, si no no tendrá futuro”.

El debate de la ecotasa

Cuenca ha defendido los modelos de turismo que buscan calidad antes que cantidad y, en este sentido, ha manifestado que “es necesario abrir el debate sobre la ecotasa o tasa turística en Andalucía”. “Estamos en el punto en el que ciudades que son un cañón turístico como Granada no se conviertan en parques temáticos”, asegura, “y para eso el Ayuntamiento necesita recursos que puede proporcionar la ecotasa para que la ciudad sea sostenible y, sobre todo, conservarla como lugar habitable”.

Desde Baleares, Castro ha explicado que en las Islas el debate no es el sí o no a la ecotasa, sino si se sube. Pero ha remarcado que esta medida tiene que “ser parte de una estrategia integral, pensando que el turismo nos puede ayudar a reorganizar nuestra economía”. Por ejemplo, “el turismo tiene que contribuir a una redistribución más justa de la riqueza”.

En este sentido, Velasco considera que se tiene que producir una transformación del modelo en el marco de la sostenibilidad ambiental, económica y social. Y matiza, en asuntos como la tasa turística, que “el debate está muy ligado a los territorios” que “tienen diferentes niveles de transformación”. Y asegura que desde la Secretaría de Estado lo que propician es que se debatan y planteen nuevas estrategias.

Fondos Europeos

Velasco ha defendido la llegada de los Fondos Europeos para “aumentar la sostenibilidad, mejorar la digitalización, mejorar la relación con los contextos cercanos” en un sector como el turismo que “ha tenido una atención relativa para su mejora e innovación” hasta ahora.

Tanto el alcalde de Granada como el Secretario general balear han coincidido (sin entrar en la complejidad de la gestión) en que los fondos europeos son una oportunidad única pero que “servirán para poco si no tenemos claro hacia dónde vamos”. Cuenca ha defendido que “Granada no puede dedicar su economía solo en el ámbito turístico”. Que el turismo debe servir para ayudar a “la diversificación del modelo productivo. Por ejemplo, nosotros trazamos las condiciones para ser una ciudad científica que, a su vez, abre la puerta turismo científico, de Congresos, etc”.

Así lo ha explicado también Castro, quien ha hablado de la necesidad de tener “una estrategia de futuro”. Y ha puesto como ejemplo algunas de las medidas de su ley autonómica de turismo donde, insiste, se ha “puesto en el centro a las personas trabajadoras del sector” o la obligatoriedad de que las empresas hoteleras tengan un pan de circularidad. En este punto, todos han coincidido en las mejoras que ha supuesto la reforma laboral para los empleados del sector. Sí ha señalado Castro la complicidad del sector privado “que colabora con nosotros y nos acompaña”.

Menos turistas durante más tiempo

Baleares y Granada han discrepado en la limitación de las plazas turísticas, una medida que han implementado en las Islas. “Nos dijeron que íbamos a hubir la economía pero el PIB ha crecido más que nunca”, sentencia Castro. Francisco Cuenca, por su parte, no está en la línea de limitar las plazas en general pero sí en propiciar que las nuevas plazas hoteleras sean de más calidad. En este punto, ha introducido el asunto de los pisos turísticos en el que reclamado normativa autonómica y europea “que nos permita controlarlos” porque ahora “está controlado pero hay tensión. Lo que nos faltan son herramientas”. Castro también pide “poder sancionar a las plataformas” en las que se alojan los pisos turístico para que controlen que están regulados y no son ilegales.

La Secretaría de Estado considera este asunto un “desafío central” en el conjunto del país, un “desafío monumental” y ha pedido coordinación entre administraciones. Y ha lanzado un mensaje final: que con la sostenibilidad de fondo, conseguiremos que “nuestro país se convierta en un lugar de experiencias memorables”.