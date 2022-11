La lluvia esquiva a Andalucía y apuntala la sequía (al menos) hasta mediados de noviembre

No va a llover, o no al menos de la forma en que hace falta. Noviembre no sólo parece seguir la estela del recién terminado mes de octubre, si no que pudiera ser incluso peor. Al menos en cuanto a lluvia se refiere. Aunque las temperaturas se van a consolidar en valores más propias para la época del año, las borrascas seguirán esquivando las latitudes andaluzas. La sucesión entre el paso de vaguadas y dorsales de altas presiones va a mantener durante los próximos días, y al menos hasta mediados del mes de noviembre, la misma dinámica del pasado y seco curso meteorológico.

Dicho baile entre dorsales y vaguadas, en nuestro territorio, deja poca agua y sí temperaturas por encima de los valores medios. Es la misma dinámica en la que lleva inmersa la Península Ibérica durante los últimos dos años y medio y que lleva secando los embalses tras las copiosas lluvias de la primavera de 2018. No son buenas noticias en una región como la andaluza, que ha visto bajar sus reservas hasta un escaso 22 % de su capacidad total, y que tiene en los próximos meses la última gran esperanza de recuperación.

Sin embargo, las previsiones a corto y medio plazo no son especialmente optimistas. La Agencia Estatal de Meteorología prevé que el próximo trimestre hasta el mes de enero sea más cálido de lo normal, con la pequeña esperanza de que las precipitaciones se sitúen en los valores normales históricos. Aún así, hasta mediados de noviembre el menos no se observa la llegada de ninguna borrasca profunda, de las que provocan gran impacto o dejan abundantes y extensas precipitaciones, en ningún punto del tercio sur peninsular.

Fin de semana de nubes, poca (o ninguna) lluvia y temperaturas a la baja

Los próximos días las altas presiones van a mantener el tiempo estable en casi toda la región andaluza. A pesar de que algunas jornadas el paso de un par de débiles vaguadas puedan enturbiar los cielos con abundante nubosidad de tipo medio y bajo, la lluvia esquivará su presencia en la mayor parte del territorio. Salvo las jornadas del jueves 3 al viernes 4 de noviembre, y la del próximo martes 8, cuando la nubosidad podría incluso dejar algunas lluvias débiles o muy débiles en el tercio y la mitad occidental, el ambiente general permanecerá seco o muy seco en casi toda la geografía andaluza.

Por fortuna, lo que sí parece garantizado es que las temperaturas se consolidarán muy debajo de la barrera de los 30 grados. Tanto el valle del Guadalquivir como en las áreas litorales, las máximas a duras penas alcanzarán el rango de los 25 grados durante todo el fin de semana, cayendo hasta el entorno de los 20 a 22 grados en amplias zonas de Sierra Morena y el resto de los puntos en cotas medias del tercio oriental. A la tendencia a la baja en las máximas le acompañarán también unas mínimas que caerán hasta el entorno de los 10 grados de manera generalizada a primeras horas de la mañana en el comienzo del fin de semana.

El paso de la primera vaguada a comienzos del fin de semana servirá para inyectar cierto flujo del norte en capas medias y bajas de la tmósfera. El aire más frío en altura y la estabilidad anticiclónica que gobernará en toda la región hasta la tarde del lunes, permitirá que los procesos de enfriamiento nocturno dejen mínimas, durante las mañanas del sábado al lunes, por debajo de la barrera de los 10 grados. Así, el termómetro podrá caer hasta acercarse al rango de los 5 grados durante la mañana del lunes en buena parte de zonas de valle y meseta en cotas bajas y medias del interior de la región. Algo más elevadas serán las mínimas que puedan registrarse en el litoral, donde la humedad marítima dejará temperaturas nocturnas aún en el rango de los 15 a 17 grados.

Más nubosidad y lluvias débiles en la mitad occidental

Aunque el comienzo de semana mantendrá la tónica de las jornadas anteriores, durante las jornadas del martes al miércoles el paso de una nueva vaguada dejará un nuevo aumento de nubosidad en la mayor parte del territorio andaluz. Será sin embargo en la mitad occidental donde las nubes tengan mayor protagonismo, pudiendo incluso dejar algunas precipitaciones débiles en las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba, siendo éstas por lo general de poca intensidad y más probables en áreas de sierra. Precipitaciones en todo caso testimoniales y del todo insuficientes, que sólo podrían llegar de la mano un cambio radical en la circulación atmosférica, y que por el momento ni está, ni se le espera.