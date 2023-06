Carta al presidente Moreno sobre Doñana: “La ampliación de regadíos nunca tuvo sentido”

Estimado presidente,

La propuesta de ley de su gobierno que tiene como objetivo la legalización de hectáreas de regadío en el entorno de Doñana está colocando a Andalucía en el foco mediático, pero, sobre todo, está generando en todo el mundo toda una serie de inquietudes y debates que están poniendo en entredicho la responsabilidad de la gestión pública en Andalucía.

Las recientes informaciones en las que, al parecer, la Comisión de Fomento del Parlamento, encargada de debatir esta propuesta de ley no va a contar con la pluralidad de voces y opiniones indispensables, nos preocupa de forma extrema. Al parecer, no pretende tener la información y el planteamiento más amplio. Parece solo querer cumplir con una formalidad de participación social básica para poder decir que se ha cumplido con el precepto legal de audiencia pública. No entendemos cómo se puede vetar a personas y entidades tan importantes como Miguel Delibes, la Estación Biológica de Doñana, la UNESCO, agricultores representativos de la zona. Nos preguntamos si es posible sacar adelante una ley en Andalucia teniendo en cuenta todos los dictámenes científicos.

Es triste comprobar que, de nuevo, una decisión de gestión territorial, ambiental y social se lleva al enfrentamiento partidista. No es un problema entre gobierno central y autonómico como algunos quieren hacer creer a la ciudadanía, en realidad es el rechazo de esta propuesta de ley por parte de toda la comunidad científica e instituciones internacionales.

Y añadiríamos que también de rechazo social. En las recientes elecciones municipales, en la comarca de Doñana, en los cinco municipios afectados por esta propuesta de ley, el 60% de los votos emitidos lo hicieron por opciones políticas que rechazan la propuesta de ley de su gobierno, por tanto, la mayoría social ha respaldado un rechazo a su propuesta. Nos parece indispensable entender y asumir lo que los propios afectados han expresado con su voto.

Escudarse en razones como la creación de algunos puestos de trabajo o incrementar el beneficio de forma temporal de unos pocos nos parece un argumento extremadamente débil si contraponemos las consecuencias sociales y ambientales, y por tanto también económicas que supone el daño a la imagen de Andalucía.

La Andalucía presente y futura, el Parque Nacional de Doñana que conocemos no se merece que sigamos exprimiéndolo y ninguneándolo que, en definitiva, es despreciarlo.

Nos parece necesario recordar el contexto en el que se produce esta ley. Una situación de sequía muy grave y cambio climático que se refleja en Andalucía como un descenso de las precipitaciones y un aumento de las temperaturas medias. Con este escenario, ¿es sensato seguir ampliando hectáreas de regadío? ¿No estamos empeorando la situación con ello? Los científicos lo han constatado con modelos y datos complejos, pero nos parece Sr. Presidente que el sentido común es aplastante. Desde la Fundación Savia le hemos solicitado en numerosas ocasiones que declare la emergencia climática en Andalucía, volvemos a hacerlo ahora.

Seguimos sin entender por qué la Junta de Andalucía que usted preside está negando, de facto, una realidad que todos los expertos, que todas las instituciones internacionales reconocen y se encuentran trabajando de forma decidida para frenar y combatir el cambio climático. Si no se corrige, constataremos la próxima semana en la comisión parlamentaria que ni siquiera tendrán voz en nuestro mayor órgano de gobierno, el Parlamento de Andalucía.

La Andalucía presente y futura, el Parque Nacional de Doñana que conocemos no se merece que sigamos exprimiéndolo y ninguneándolo que, en definitiva, es despreciarlo. Estamos a tiempo, de nuevo, desde aquí, como miembros de la sociedad civil que nos consideramos, le solicitamos que retire la Proposición de Ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva).

Doñana es un patrimonio natural reconocido en todo el mundo, tenemos la obligación de protegerlo, conservarlo y si es posible mejorarlo para las generaciones futuras. Más allá de esta cuestión fundamental, hacemos un flaco favor a Andalucía realizando unas promesas, generando unas expectativas que no pueden cumplirse, no se puede ampliar regadío por el simple hecho de que no hay agua. La tensión social derivada de su propuesta de ley está haciendo un daño terrible en la comarca, nunca debería haberse producido, pero hoy, insistimos con ello, estamos a tiempo de frenarlo. Sigue estando en su mano retirar esta propuesta de ley de ampliación de regadíos que nunca tuvo sentido.