Espadas se muestra "decepcionado" con la respuesta del Gobierno andaluz y rechaza ser "cómplice" de "engaño" de Junta con el Presupuesto

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha considerado este sábado, sobre la negociación del proyecto de Presupuestos de la Junta para 2022 y después de que la Junta de Andalucía entregara el viernes un documento a este partido, que "es un gran engaño colectivo" el modo de negociar del Ejecutivo autonómico, por lo que se ha mostrado "no estar dispuesto a hacer de cómplice de ese engaño a los andaluces" y esgrimir que "está en la mano del Gobierno andaluz" que esa negociación presupuestaria prospere.

En una intervención durante su participación en Baeza (Jaén) en el acto de reapertura de la sede local de su partido, Espadas ha lamentado el contenido del documento de respuesta del Gobierno andaluz a las propuestas presupuestarias del PSOE, por cuanto ha esgrimido que "en el día de ayer se nos entrega un documento que justifica sus propuestas y en ningún caso parece querer incluir las nuestras".

"Decepción", ha sido la palabra empleada por Espadas para calificar la respuesta de la Junta tras argumentar que "cuando se habla de diálogo hay que ser coherentes con esas palabras" y reclamar que "eso debe estar en el nuevo estilo de hacer política", por lo que el líder de los socialistas andaluces ha señalado que "se defraudan las expectativas con un documento como el que nos entregaron, que no dice mucho de la altura política ni del interés por Andalucía".

"Decepción porque esperaba que se asumiera alguna de las cuestiones" defendidas por el PSOE, ha sostenido Espadas, quien ha trasladado que "seguimos abiertos al diálogo hasta el final", aun cuando ha subrayado que "no se puede decir que se quiere dialogar cuando se entrega un documento como el que nos dieron ayer", que ha colegido que se trata de "una falta de respeto y engaño a la opinión pública" al apuntar que "es todo menos un ejercicio de voluntad política para negociar el Presupuesto".

Con la referencia a la aprobación en el Consejo de Gobierno de la próxima semana del proyecto de Presupuestos de Andalucía para 2022, Espadas se ha remitido a ese momento para que "podamos ver si efectivamente han incluido" las iniciativas socialistas tras indicar que "ayer tampoco nos entregaron el Presupuesto" y preguntarse "si hubieran incluido algo no nos lo hubieran dicho ayer".

Cambiar elementos e incluir propuestas

"Está en la mano del Gobierno si hace gestos de cambiar elementos de su Presupuesto para incluir propuestas que le estamos haciendo", ha sostenido el secretario general del PSOE de Andalucía, quien se ha preguntado seguidamente que "si no se cambia una coma del Presupuesto, qué margen hay para la negociación".

El líder de los socialistas andaluces ha puesto el acento que la aprobación del proyecto de Presupuesto para 2022 "es lo que necesita Andalucía, que necesita un Presupuesto para que la recuperación se acelere con recursos e inversiones nuevas" y advertir de con las prórrogas de las cuentas de 2021 "no se pueden hacer inversiones nuevas" y lamentar "por qué llegar a esa situación".

Espadas ha considerado que "la derecha no es capaz de sacar adelante los Presupuestos si no es no capaz de hacer un ejercicio sincero", que ha situado en un doble sentido, primero para hablar "con la principal fuerza en el Parlamento que es el PSOE", ejercicio que ha hecho extensivo a a "reconocer que su gestión deja mucho que desear en Andalucía por no haber empleado fondos extraordinarios del Gobierno de España en empleo y sanidad".

El secretario general del PSOE-A ha sostenido que la Junta de Andalucía "no ha sido capaz de gestionar" esos recursos extraordinarios procedentes del Estado y ha sostenido que "vuelve a introducir en el próximo para justificar que es un Presupuesto con más recursos".

"Una negociación no es eso"

"Es un gran engaño el próximo Presupuesto de 2022 que parece nos prepara el Gobierno andaluz", ha colegido Espadas, quien ha recriminado que "con una mano se oferta diálogo, recogiendo nuestra propuesta de sentarnos a negociar", y, por otra, "estamos hartos de decir una cosa y luego se haga otra".

"Si hay Presupuestos de la Junta de Andalucía es porque el Gobierno andaluz sea capaz de sentarse seriamente con el PSOE y sea capaz de introducir necesidades urgentes de los andaluces, que no puede esperar otro año más y sería una pena perder ese Presupuesto porque lo necesita la recuperación económica de Andalucía", ha sostenido Espadas sobre la necesidad de contar con un Presupuesto nuevo para 2022.

Espadas, en su reproche reiterado al Gobierno andaluz por el contenido del documento de respuesta de la Junta al PSOE, ha afirmado que "parece que se abrió una puerta al diálogo y cuando leemos el documento es para justificar sus propuestas".

"Una negociación no es eso, no es querer convencer de que tu propuesta es la única propuesta, es entender que tu propuesta se debe modificar con cuestiones que el otro partido que negocia contigo cree que son fundamentales para dar su voto", ha argumentado el secretario general del PSOE-A.