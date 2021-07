Espadas pide a Sánchez que reconozca a Andalucía como "una pieza clave en la gobernanza territorial"

A menos de una semana para ser proclamado oficialmente secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas ha recibido este sábado en Sevilla el respaldo explícito y absoluto de su secretario general en el partido, y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. El ya candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, en manos de PP y Ciudadanos desde enero de 2019, ha visto cómo Sánchez ha alabado su apuesta por "humanizar la política", según se ha comprometido. Espadas, que ha insistido en todo momento de su intervención en el PSOE andaluz ha querido "apostar por el cambio y no por la continuidad", ha destacado que "después de muchos años este partido ha sido capaz de parar y cambiar para ser más fuerte". En ese punto, ha instado a Sánchez a reconocer a Andalucía como "una pieza clave en la gobernanza territorial" que, según ha defendido, el presidente del Gobierno está impulsando "con el mayor sentido de Estado que se recuerda en los últimos gobiernos de España".

Después de que a primeros de semana Susana Díaz aceptara incorporarse como senadora y despejara definitivamente el camino a Espadas para encabezar el PSOE andaluz, el alcalde de Sevilla avanza con el viento totalmente a su favor tras vencer en las primarias a la expresidenta de la Junta. En su primer acto político conjunto, Sánchez y Espadas han hecho gala de una sintonía que nunca llegó a tener con Díaz, pese a los numerosos actos preelectorales que compartieron en estos años atrás. El presidente y el candidato a la Junta ya tuvieron ocasión de mostrar su apoyo mutuo el pasado 3 de julio en el Comité Federal que el PSOE celebró en Madrid.

Espadas ha mostrado en primer lugar su "repulsa a los crímenes machistas que Andalucía acaba de vivir, Inmaculada en Almería y Mari Ángeles en Málaga". "La igualdad entre mujeres y hombres por encima de todo. Hay algunos que se empeñan en interpretar la realidad", ha denunciado. También ha insistido en la generación de "ilusión, confianza y fuerza" que le ha respaldado en estas semanas. "La actitud te lleva conseguir los objetivos", ha dicho ante los ocho secretarios generales de las distintas provincias, alcaldes y alcaldesas, militantes de base “que quieren ser contagiados de positividad para recuperar el proyecto socialista en Andalucía”.

"El cambio empieza por nosotros mismos"

"Andalucía necesita recuperar el Gobierno de la Junta para volver a ser útiles y para hacer las políticas que necesita Andalucía", ha dicho Espadas, que ha trasladado su "empeño" en "volver a humanizar la política" porque "eso es la esencia de la política y a veces vemos justo lo contrario". Espadas ha alabado la decisión del Gobierno dirigido por Sánchez de decretar el confinamiento en el primer estado de alarma porque "esa era la decisión que necesitaba el país, aunque no lo entiendan algunos jueces", en alusión a la sentencia del Tribunal Constitucional a la que, por cierto, no se ha referido el presidente Sánchez en su discurso.

"O ponemos a las personas en el centro o veremos borrosa la realidad", ha incidido Espadas durante su intervención, centrada principalmente en "cambiar" la forma de ejercer la labor socialista, según ha insistido en varios pasajes. "Queremos recuperar lo que vivimos en 2018, cuando empezábamos a arreglar los problemas estructurales de esta tierra. A veces no hemos sabido aprovechar la materia prima, pero este proyecto del PSOE es el de la modernidad de Andalucía, con cambios transformadores, y ese testigo es el que quiero coger", ha comentado. "Hay mucho que trabajar. No nos centremos solo en el partido. Tiene que haver un cambio de verdad, no de pacotilla. El cambio empieza por nosotros mismos, hay que estar mucho más cerca de la gente y siendo capaz de comprender que cada militante además de tun voto tiene un corazón y una cabeza", ha indicado.

Según el alcalde de Sevilla, "es un momento nuevo, en el que la sociedad está cambiando". "Cambios en la forma de trabajar y relacionarnos, y tenemos que valorar a quien entrega cuerpo y vida a esto. No quiero hacer un proyecto de y para San Telmo. Quiero un proyecto del que nos sintamos orgullosos. Un trabajo con la sociedad. Ya nos venimos a hablar de nosotros mismos", ha repetido.

Para Espadas, "Andalucía tiene que resolver problemas estructurales, como el desempleo, y principalmente centrarse en la juventud" para ofrecer "respuestas desde la política". Ha apotado por "trabajar con los ministros para recuperar la ilusión de los andaluces en un proyecto propio de Andalucía, un proyecto de verdad, no de pacotilla", ha repetido, y "dar todo lo mejor de nosotros mismos, que hay mucho y bueno" en esta "nueva etapa del partido" en la que quiere "renovar el discurso". Espadas ha agradecido a Susana Diaz como "ejemplo de una transición de una etapa a otra y que "con su apoyo hace también que estemos aquí".

Ferriz: "De las primarias se puede salir unidos y no rotos"

La portavoz del Grupo Socialista del Parlamento de Andalucía, Ángeles Ferriz, ha sido la encargada de arrancar el acto y ha recordado que “la militancia habló alto y claro” en las primarias del 13 de junio, apostando ahora por “la unidad” y por “cerrar heridas y comernos el presente para ganar el futuro”.

“Cuando hay un socialista gobernando en España, a Andalucía le va bien”, ha aseverado ante Pedro Sánchez. “Hemos visto a un presidente a la altura” durante la pandemia, “que ha puesto a España por encima de todo, incluso de esa oposición inútil”, que “necesita que el país se hunda para ellos flotar”.

En Andalucía “vamos a gobernar también”, ha augurado, criticando que el presidente de la Junta esté “obsesionado” con Pedro Sánchez, quien ha posibilitado “un plan especial de empleo de 50 millones de euros” que “vamos a pedir que gestionen los alcaldes y las alcaldesas”. Según Ferriz, “Sevilla tiene un alcalde socialista que va a ser presidente de la Junta, qué bien suena”. Ha alabado que Espadas “vuelva a ilusionarnos”, agradeciendo que haya podido “demostrar que “de las primarias se puede salir unidos y no rotos”.

El acto de este sábado, cabe recordarlo, se produce una semana después de la crisis del Gobierno que supuso que la cuota andaluza en los ministerios decayera. Entre otras, los cambios de Sánchez provocaron las salidas del gabinete de dos ministros andaluces, en concreto de quien era vicepresidenta primera, la cordobesa Carmen Calvo, y de quien desempeñaba el cargo de ministro de Justicia, el sevillano Juan Carlos Campo.