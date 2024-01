Ex ministros, ex alcaldes, eurodiputadas, catedráticos y susanistas duros: así es el 'Gobierno alternativo' andaluz de Espadas

El PSOE de Andalucía ha presentado este jueves la lista de 30 nombres que van a conformar el llamado “Gobierno alternativo” de Juan Espadas, esto es, un gabinete “en la sombra” para reforzar la oposición al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno en el segundo tramo de legislatura.

Espadas recluta a ex ministros socialistas, como Carmen Calvo y Miguel Sebastián, ex alcaldes que perdieron el bastón de mando en las municipales del año pasado -en Sevilla, Granada y Jaén-, a la eurodiputada sevillana Lina Gálvez, a catedráticos de universidad expertos en Hacienda Pública, Sanidad y Educación, y a antiguos susanistas del núcleo duro de la ex presidenta de la Junta y ex líder del PSOE-A, como el ex viceconsejero de Presidencia y ex senador Fernando López Gil.

La composición del llamado “Gobierno alternativo” de Espadas está a medio camino entre el refuerzo de la sociedad civil andaluza al proyecto socialista y la repesca de muchos ex altos cargos y ex dirigentes desposeídos del poder institucional que ostentaban antes de las elecciones municipales de 2023 o de las autonómicas de 2018. Este instrumento, por tanto, tiene una doble función: impulsar la acción de oposición del PSOE a la mayoría absoluta de Moreno, recuperando lazos con los agentes sociales y profesionales de primer nivel para armar propuestas de políticas alternativas creíbles para la ciudadanía.

De otro lado, se trata de inyectar “pegamento” a un partido muy debilitado a nivel autonómico, provincial y municipal tras la debacle de las elecciones municipales y autonómicas. En esta línea se enmarca la recuperación de un nombre como el gaditano López Gil, uno de los componentes de la mesa de camilla de Susana Díaz en sus últimos años de Gobierno, y que se mantuvo fiel a la ex presidenta hasta las primarias que perdió precisamente contra Espadas. Al gaditano le han asignado el área de la Agenda 2030-2050.

La primera reunión de trabajo del “Gobierno alterativo” estará centrada en el área de Salud y tendrá lugar la próxima semana en Sevilla. La crisis sanitaria, la presión asistencial, las listas de espera para operarse o lograr cita con el especialista y la fuerte dependencia de los conciertos con la privada constituyen la principal línea de ataque de la oposición socialista a Moreno.

Espadas está convencido de que el malestar ciudadano es creciente por la debilidad del sistema sanitario andaluz, aquejado por problemas estructurales, por las consecuencias de la pandemia de coronavirus y, dicen, por la “nefasta gestión” de la Junta. En su nuevo equipo destaca el nombre para el área de Salud de Silvia Calzón, médica epidemióloga y exsecretaria de Estado de Sanidad, que se barajó como ministra del ramo; y dos profesores de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), institución de reconocido prestigio que el Gobierno de Moreno acaba de desmantelar para integrar en el nuevo Instituto Andaluz de Salud.

Los dos expertos son José Martínez Olmos, ex secretario general del Ministerio de Sanidad en el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y el especialista en medicina preventiva Joan Carles March.

Este instrumento de oposición que ha ideado Espadas emana directamente de la cabeza de su compañero, el líder del PSC, Salvador Illa, que lo ha puesto en marcha en Catalunya para fiscalizar a la Generalitat de Pere Aragonés. El andaluz ha logrado implicar a profesionales de reconocido prestigio que ya formaban parte de la órbita socialista, pero que en los últimos años habían mantenido una distancia prudencial del partido.

Rafael Márquez y Ángeles Férriz, a los mandos

El “Gobierno alternativo” estará coordinado por el diputado por Sevilla y persona de total confianza de Espadas, Rafael Márquez, junto a la portavoz del grupo parlamentario, Ángeles Férriz. La jiennense se mantiene como rostro del PSOE en la Cámara, pero ha sido relevada como vicesecretaria general después de que Espadas eliminase el cargo que ocupaba en los últimos cuatro años. También ha sido sustituido el número tres, el granadino Noel López, por otro jiennense, el diputado Jacinto Viedma, nuevo hombre fuerte del partido que asume la secretaría de Organización. La reestructuración de la ejecutiva del PSOE andaluz debe ser ratificada este viernes en el comité director, máximo órgano de decisión entre congresos.

Espadas ha querido fulminar las “duplicidades” entre puestos orgánicos e institucionales y reforzar la dirección y coordinación de la ejecutiva con el Parlamento y las ocho provincias, aunque los cambios en la cúpula también responden a “errores disfuncionales” y a que las personas elegidas en su momento “no han funcionado como se esperaba”.

La reestructuración orgánica se hace para encarar la segunda parte de la legislatura, con la mirada puesta en las autonómicas de 2026, pero también tiene que ver con la sobrecarga de trabajo que recae en sus hombros tras ser designado portavoz del PSOE en el Senado y miembro de la ejecutiva federal, puestos que deberá conciliar con el de jefe de la oposición en Andalucía.

Su “Gobierno en la sombra” tendrá una Presidencia, tres Comisionados y diez grandes áreas de trabajo, aunque el líder socialista ha evitado designar a “consejeros alternativos” por una suerte de prurito de “respeto a las instituciones”.

Ex alcaldes de capitales, menos Huelva

En el gran bloque de impulso económico tendrán cabida las áreas de Economía, Hacienda y Transformación Digital --que coordinará la parte económica central del Gobierno--; la de Agricultura, Pesca y Reto Democrático; la de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agua, Energía y Movilidad Sostenible, e Infraestructuras, Territorio y Vivienda. Ahí estará el profesor universitario y exministro de Industria, Miguel Sebastián; el catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla y especialista en tributos, Diego Martínez; el ingeniero de Caminos, expresidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, exsecretario de Estado de Aguas y exconsejero delegado de EMASESA, Jaime Palop, o la catedrática de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Córdoba y profesora de la Escuela de Agrónomos de Córdoba, María José Polo.

Palop, Emilia Barroso y Teresa García son nombres que Espadas rescata de su etapa en el Ayuntamiento de Sevilla, como ya hizo al ser designado secretario general del PSOE-A con los fichajes de Gaspar Llánez, Rafael Márquez y Adela Castaño como diputados en el Parlamento autonómico.

Otros fichajes destacables en el ámbito económico son la exdecana de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla (US) y presidenta del Consejo Económico y Social del Ayuntamiento de Sevilla, Milagro Martín; el geógrafo y especialista en gestión pública en áreas de desarrollo rural, medio ambiente, empleo y fondos europeos Antonio Galán; la ingeniera de Telecomunicaciones y directiva de consultoría tecnológica especialista en transformación digital, data e inteligencia artificial Ana Abreu Faneca; la catedrática de Historia de la Economía de la UPO y eurodiputada, Lina Gálvez; el doctor en Ciencias Económicas y licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Almería (UAL), investigador y gestor público en materia de medio ambiente, José Luis Caparrós, y el doctor arquitecto especialista en vivienda colectiva, sostenibilidad y rehabilitación, Borja Sallago.

Hay tres ex alcaldes de capitales andaluzas que perdieron el bastón de mando hace un año, pero destaca la ausencia del único que ostentaba una mayoría absoluta, el ex regidor de Huelva, Gabriel Cruz. El socialismo onubense -como el gaditano y el granadino- está en plena efervescencia interna, con una crisis notable desde que fueron despojados de las diputaciones provinciales. En la de Huelva llevaban gobernando ininterrumpidamente desde 1977.

Francisco Cuenca, ex alcalde de Granada, Antonio Muñoz, de Sevilla, y Julio Millán, de Jaén, sí aparecen en la lista alternativa de Espadas. También el profesor de la Universidad de Granada (UGR) y especialista en territorio, desarrollo rural y reto demográfico, Eugenio Cejudo, y el catedrático de Geografía de la Universidad de Málaga (UMA), especialista en riesgos y vulnerabilidades ligadas al cambio climático, José Damián Ruiz Sinoga.

En el bloque de impulso al Estado del Bienestar y a la calidad democrática (que incluye las áreas de Salud; Educación, Formación Profesional, Universidad y Deporte; Igualdad, Bienestar Social e Infancia y Cultura y Calidad Democrática), se integra al profesor de Ciencias Experimentales de la Universidad de Granada (UGR), especialista en formación del profesorado y exvicerrector de la UGR, José Antonio Naranjo, al catedrático de Ciencias y Tecnologías de la Navegación de la Universidad de Cádiz (UCA) y exrector, Francisco Piniella, al exdirector de Planificación y Ordenación Educativa de la Junta y miembro del Consejo Consultivo de la FP de la Comisión Europea Manuel Alcaide, el doctor y licenciado en Filosofía y Antropología Social e inspector educativo José Orihuela, y al médico y experto en gestión y dirección de instituciones sanitarias y atención primaria Servando Baz.

En el área de Cultura, estará la arqueóloga y vicerrectora de la UGR, especialista en patrimonio cultural, Margarita Sánchez, así como con la periodista, escritora y exdirectora del Centro Andaluz de las Letras, Eva Díaz Pérez. El Comisionado de Juventud recaerá en Rocío Fernández, abogada y directora de asuntos legales del grupo empresarial VELLSAM Materias Bioactivas. Carmen Calvo, ex vicepresidenta del Gobierno, ex ministra, ex consejera y ex diputada, será la experta que liderará el Comisionado de Desarrollo Estatutario.