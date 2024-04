El Gobierno andaluz desliza que el salto del ex número 2 de Salud a la sanidad privada tras su cese “no incumple” la ley

El Gobierno andaluz no sabe a ciencia cierta si el fichaje del antiguo número 2 de la Consejería de Salud por una de las principales aseguradoras médicas del país vulnera o no la ley de incompatibilidades pero, por ahora, no le consta incumplimiento alguno. Así lo ha señalado el consejero de Sostenibilidad y portavoz del Ejecutivo, Ramón Fernández Pacheco, quien, 24 horas después de revelarse el fichaje de Miguel Ángel Guzmán por Asisa, ha pedido tiempo para analizar la información para “adoptar las medidas que hubiera que adoptar”.

Guzmán cesó como viceconsejero el pasado 27 de diciembre. Antes fue, durante dos años, gerente del Servicio Andaluz de Salud. La información de que había sido nombrado director médico de Asisa en Andalucía fue desvelada el lunes a mediodía por la Cadena Ser, y causó un inmediato revuelo mediático y político, con la oposición exigiendo explicaciones por el aparente caso de puertas giratorias entre la sanidad pública y la privada. El grupo Adelante Andalucía ya ha avanzado que llevará el caso a la Oficina Antifraude.

Sin embargo, el Gobierno andaluz aún no ha encontrado una explicación completa y dice estar sorprendido, a tenor de las palabras de Fernández Pacheco, quien respondió al término del Consejo de Gobierno de este martes, a pesar de que las preguntas se formularon a la Consejera de Salud, Catalina García, quien también estaba en la rueda de prensa. “Al Gobierno no le consta ese nuevo desempeño del exviceconsejero”, dijo Fernández Pacheco, quien dijo que solo la saben “a través de los medios”.

De la información que manejan, “no consta que se haya incumplido ninguna norma”, aunque el portavoz pidió tiempo para recabar todos los datos. Y lanzó un mensaje: “Estamos totalmente en contra de cualquier tipo de puertas giratorias, por supuesto que sí; pero también en contra de que el paso por la política acabe perjudicando a aquellas personas que deciden dar el salto”. No explicó cómo se aplican una y otra oposición cuando estas aparentemente se contradicen entre sí, como sería el caso.

Dos precedentes recientes

Adelante ya ha anunciado la presentación de una denuncia ante la Oficina Antifraude. Será la segunda vez en poco tiempo que este órgano deba pronunciarse. Hace apenas dos semanas constató que el director general de Pesca y Acuicultura del Gobierno andaluz, José Manuel Martínez Malia, vulneró la Ley de Incompatibilidades al conceder ayudas y subvenciones a dos empresas en las que él aparecía como apoderado y que además habían sido de su propiedad.

Además, este lunes se conoció que Lisardo Morán, director gerente de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, adscrita a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, había adjudicado un contrato de patrocinio de 350.000 euros a Giants Gaming Sport S.L., de la cual fue directivo antes de ser nombrado alto cargo del Gobierno andaluz. El PSOE anunció que llevará también este caso a Antifraude.

Sobre este asunto, Fernández Pacheco ha resaltado que Morán no es ni dueño ni administrador de Giants. “El señor Morán fue empleado de esa compañía de 2017 a enero de 2023. No tuvo poder de dirección ni de firma, no ha sido socio ni administrador”, ha detallado el portavoz del Gobierno andaluz, quien ha añadido que Morán “se abstuvo durante el proceso” de adjudicación. “Es verdad que la firmó porque era la única persona que podía firmarla”.

Todo eso ha hecho concluir al Gobierno andaluz que no existe incompatibilidad en el caso de Morán.

Varios ceses en diciembre

Miguel Ángel Guzmán cesó como viceconsejero de Salud el pasado 27 de diciembre, y estuvo precedido por media docena de altos cargos que salieron del departamento, dimitidos o cesados, en plena crisis de gestión de las listas de espera, desbocadas tras la pandemia.

Dos semanas antes de los ceses en la cúpula de Salud, la consejería hizo públicos los datos de pacientes en espera para operarse o para cita con especialista -más de un millón de ciudadanos, un 12% de la población andaluza- y de aquellos que habían rebasado el plazo máximo legal para cirugía, una lista que se había incrementado un 227% en sólo un año.

El Grupo Asisa, en el que ahora desembarca Guzmán, es una de las mayores aseguradoras privadas del país, con 50.000 profesionales, 18 hospitales autónomos -más de mil centros concertados- y tres millones de asegurados, según recoge en su página web. El año pasado, la compañía cumplió su objetivo de crecimiento tanto en el ámbito asegurador, donde obtuvo un volumen de primas de 1.487,67 millones de euros, como en el asistencial, en el que su facturación alcanzó los 615,2 millones de euros. En ambos casos, el crecimiento superó el 4%, según datos del grupo.

Pasado en la medicina privada

Miguel Ángel Guzmán es especialista en Medicina del Trabajo y Medicina de Familia, pero solo ejerció como médico de familia en el SAS durante cuatro años, de 1988 a 1992. Su trayectoria se desarrolla principalmente en la medicina privada, y llegó a ser miembro de la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y Vocal de sus Comisiones de Salud, Prevención y Relaciones Laborales.

Según consta en su currículum público, ha sido director médico del Hospital Vithas Parque San Antonio de Málaga, director médico y gerente adjunto del Complejo Hospitalario Integral Privado–Hospital Chip de Málaga y director de Inteligencia de Mercado e Innovación en Mutua Universal, compañía en la que ocupó distintos puestos de responsabilidad.

Aparcó su trayectoria en la sanidad privada para ejercer varios cargos públicos para el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno. Así, el consejero Jesús Aguirre lo nombró gerente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir en abril de 2019, y siete meses después lo promocionó director gerente del SAS. En el segundo Gobierno de Moreno fue nombrado viceconsejero de Salud. Antes, había sido vocal en el Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde septiembre de 2012 a febrero de 2018, coincidiendo con el Gobierno de Mariano Rajoy.