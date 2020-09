El Gobierno andaluz se enreda con la "transmisión comunitaria" del virus en Málaga: cuatro versiones en 48 horas

La expansión del coronavirus en Málaga -con especial incidencia en el distrito sanitario de Costa del Sol- es crítica según el Gobierno andaluz, pero la foto fija se ve borrosa, porque en 48 horas se han conocido cuatro versiones solapadas: por orden de aparición, la del portavoz de la Junta, que anunció el martes que Málaga ya no sufre brotes aislados del virus, sino una situación de "contagio comunitario"; horas después salió a la luz un informe de la Consejería de Salud, fechado el 24 de agosto, que alertaba ya de "transmisión comunitaria activa" en la Costa del Sol, con una incidencia acumulada de 163,49 casos detectados por PCR por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, superando el indicador recomendado por la Consejería de Salud, que pone el límite en 30 casos por cada 100.000 habitantes"; luego la viceconsejera de Salud rectificó al portavoz de la Junta y a la epidemióloga que firmó el informe de Salud; y finalmente el consejero de Salud incorporó un matiz más: "Tenemos contagios comunitarios, pero no transmisión comunitaria".

El Gobierno andaluz y los partidos que lo sustentan, PP y Ciudadanos, se han enredado con la gestión de la pandemia en Málaga, tras hacerse público un informe de Salud que anunciaba a las residencias de mayores, hace 15 días, una situación de "transmisión comunitaria activa" en el distrito sanitario de Costa del Sol, uno de los principales polos turísticos de la costa andaluza. La transmisión comunitaria, según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), describe "una zona donde resulta más difícil localizar los contagios, a sus contactos y realizar pruebas a todos los casos sospechosos".

El informe de Salud se hizo público este miércoles, 15 días después de su publicación, y coincidiendo con una comparecencia del portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, en el que anunciaba que existía "un contagio comunitario" en la provincia de Málaga por su alta incidencia de positivos y hospitalizados a consecuencia del virus. La circular de Salud no se comunicó oficialmente en el momento en el que se advertía a las residencias de mayores de la Costa del Sol de una situación epidemiológica por encima del límite bajo control que estipula la consejería.

El coordinador regional de IU, Toni Valero, ha pedido la dimisión de Bendodo, al que acusa de "ocultar" la circular de Salud del 24 de agosto, "poniendo en riesgo la seguridad" de los malagueños, pensando más en proteger el turismo de la zona. Los portavoces de PP y Ciudadanos en el Parlamento no han querido valorar los "aspectos técnicos" del informe de Salud, pero han recordado que la incidencia del virus en Málaga y en Andalucía es muy inferior al de otras partes de España.

El anuncio del portavoz de la Junta de Andalucía sobre el "contagio comunitario" en Málaga fue desmentido horas después por la viceconsejera de Salud, Catalina García: "Una incidencia mayor no significa una transmisión comunitaria". No es habitual que un alto cargo de la Junta de segundo nivel rectifique al portavoz del Gobierno autonómico. García ha preferido centrar sus críticas en la persona que firma el informe de Salud relativo, la responsable del departamento de Epidemiología del distrito sanitario de Costa del Sol, al que hace referencia la circular. "Con su criterio decidió ella que existía en Málaga una transmisión comunitaria para justificar el acceso y la restricción de visitas a la residencia de mayores de su área", dice García, y añade que esta epidemióloga "no tiene los datos de toda Málaga para decir que existe en Málaga una transmisión comunitaria, con lo cual no compartimos ese criterio".

Ya por la tarde, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, trató de frenar la polémica y matizó en una entrevista radiofónica que la situación en Málaga no era de "transmisión comunitaria", sino de "contagios comunitarios" [una diferenciación que no contempla la definición de la OMS]. "Hay sitios donde es muy difícil meter a todo el mundo dentro de un brote, porque puede haber muchas formas de contagiarse", de modo que luego "hago el rastreo y no tengo capacidad de vincularte a ningún brote" (...) "eso es lo que llamamos contagios comunitarios", que "los hay en todos lados". "Tenemos casos que no podemos etiquetar, que son lo contagios comunitarios, pero no transmisión comunitaria, que es cuando ya es explosivo. Nosotros no tenemos todavía esto", advierte Aguirre.

El informe de Salud

En realidad, el informe de Salud, firmado por esta epidemióloga, no habla de Málaga, sino del distrito Costa del Sol, usando datos con la incidencia acumulada de contagios de todos los municipios que forman parte de este área sanitaria, donde residen 546.811 personas y que duplica su población en los meses de verano. Quien habló de transmisión comunitaria en Málaga fue el portavoz de la Junta. Bendodo expresó su "preocupación" por la situación de la provincia malagueña, con 222 hospitalizados, el 30% de Andalucía (con 750 ingresados) y 117 enfermos por Covid-19 en la UCI. La transmisión comunitaria del virus amenaza con escaparse al control de las autoridades sanitarias, de ahí que el Ejecutivo andaluz esté valorando aumentar las restricciones, la movilidad de las personas y medidas más duras de las que existen para el resto de Andalucía, como los confinamientos parciales de ciudades que ordenaron los gobiernos de Aragón y Catalunya para frenar la curva de contagios en los meses de julio y agosto.

De febrero al pasado 24 de agosto, según la circular de Salud, la incidencia acumulada en este distrito sanitario era de 898,85 casos por cada 100.000 habitantes. A 30 días, del 24 de julio al 24 de agosto, la Junta ya sabía que la incidencia de contagios en esta zona -de gran impacto turístico- tenía un nivel de contagio "preocupante", de 257,68 casos. En los 14 días previos al 24 de agosto, la incidencia baja a 163,49 casos, pero sigue en fase de "transmisión comunitaria activa", muy por encima del límite aceptado por Salud. A siete días, entre el 17 y el 24 de agosto, la incidencia acumulada es de 95,10 casos por cada 100.000 habitantes (el triple del indicador recomendado).

El lío que ha provocado el informe de Salud ha condicionado el primer debate parlamentario del curso político. Aguirre ha intervenido durante 20 minutos sin referirse a dicho informe, pero todos los portavoces de la oposición le han exigido explicaciones. El diputado de Vox por Málaga, Eugenio Moltó, le ha leído las cuatro versiones "contradictorias" del Gobierno andaluz sobre la situación de la pandemia en la Costa del Sol, y ha afeado su "política de comunicación". "No queremos propagar el miedo, pero no sabemos si en Málaga hay contagios comunitarios o no. Y en la población hay miedo, preocupación y alarma".

La portavoz de Salud de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto (IU), ha cambiado su habitual registro suave para amonestar duramente al consejero. "Usted sabía hace tres semanas que había transmisión comunitaria en la Costa del Sol y ha ocultado esa información a la gente. Le pido explicaciones a usted, al portavoz de la Junta y al presidente andaluz. Primero hablan de transmisión comunitaria y ahora de contagios comunitarios. No insulte a la inteligencia del pueblo andaluz". El diputado del PSOE, Carmelo Gómez, preguntó al consejero si "lo que dice su viceconsejera es que los epidemiólogos de la Costa del Sol mienten".

Aguirre ha tildado de "derrotismo" el enfoque de la oposición y niega que hayan ocultado información sobre la pandemia en Málaga. "Somos transparentes absolutos", dice. El consejero ha insistido en que hay "contagios comunitarios en todas partes, pero no transmisión. "Si hubiera transmisión comunitaria, no habría otra opción que el aislamiento parcial de la zona". A día de hoy, según datos aportados por el consejero, en el distrito Costa del Sol hay 1.130 contagios en los últimos 14 días, 202 casos por cada 100.000 habitantes (muy por encima de la media andaluza: 124, pero por debajo de la media nacional: 236). "Si con estos datos confinamos la Costa del Sol, también debemos confinar otras nueve comunidades que tienen peores datos que estos", advierte Aguirre. La provincia de Málaga acumula 3.025 contagios, con 182 casos por cada 100.000 habitantes.

El portavoz de Cs en el Parlamento, Sergio Romero, responde que "no es experto en la materia" y no puede "valorar el informe técnico de Salud", pero recuerda que "la incidencia acumulada del virus en la Costa del Sol es de 202 casos por cada 100.000 habitantes y la media nacional es de 236". El portavoz del PP en la Cámara, José Antonio Nieto, ha calificado la polémica de "tormenta en un vaso de agua", y también ha insistido en que no tiene "capacidad profesional para saber qué termino se tiene que utilizar" para hablar de "transferencia comunitaria". Nieto ha descartado que este contexto justifique un confinamiento parcial en un municipio de Costa del Sol. "Con estos datos, más de media España tendría que estar confinada. Y eso no ha ocurrido en ningún sitio".

Andalucía tiene 761 personas hospitalizadas por Covid-19, 118 de ellas en la UCI, y es la tercera con menor incidencia acumulada de contagios en los últimos 14 días, según datos del Ministerio de Sanidad. En los últimos 14 días han fallecido 39 personas víctima de la Covid-19. Aguirre ha subrayado que la ocupación hospitalaria actual es "una cuarta parte del tope máximo" de la pandemia, el pasado mes de marzo. La Junta asegura que ha movilizado a 8.100 rastreadores para perseguir los contactos de los contagiados, "un rastreador por cada 4.000 contagios".