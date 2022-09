El Gobierno andaluz de Moreno zarandea la sentencia de los ERE para achicar aún más el espacio del PSOE

La sentencia del Tribunal Supremo sobre el fraude de los ERE, que ratifica la condena a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, se hizo pública poco antes de la una de la tarde de este miércoles, coincidiendo con el primer pleno en el Parlamento andaluz del primer periodo de sesiones de esta legislatura. Una hora después, a las 14.11 horas, el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, y el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, convocaron a los periodistas en un pasillo de la Cámara para hacer la primera valoración de una sentencia con 1.200 páginas, firmado por tres jueces del Supremo, y un voto particular en contra, suscrito por otras dos juezas.

El fallo era público desde el pasado mes de julio, pero el contenido de la sentencia se conoció este miércoles. La celeridad con la que el PP y el Gobierno de Juan Manuel Moreno reaccionaron explica su intención de achicar aún más el espacio político del PSOE andaluz, muy mermado desde su fracaso en las elecciones del 19 de junio. Aunque el destinatario del duro mensaje que lanzó la Junta y el PP no es el grupo de Juan Espadas, que esquivó a los periodistas durante todo el día para evitar fijar su posición sobre la sentencia. “El PSOE andaluz ya está amortizado”, dicen en el PP, que apuntan a que el golpe va dirigido a la marca PSOE, en las municipales de mayo y en las generales de final de año.

“Los ERE son el mayor caso de corrupción en la historia de España. El PSOE gobernaba para sí y salía dopado con dinero público a las elecciones autonómicas durante décadas”, ha subrayado Repullo. Tanto el número dos del PP-A como el número dos de la Junta de Andalucía han hablado más del PSOE que de Chaves y Griñán, y han mencionado al PSOE, no al PSOE andaluz. “Fue el mayor descontrol y despilfarro de fondos públicos de la historia. Podría haberse evitado, pero no hubo voluntad política de evitarlo”, remarcó Sanz. Ambos han insistido en exigir al PSOE que “pida perdón”, un mantra que repiten insistentemente desde que se conoció el fallo.

“Es el momento de pasar página”

Repullo ha subrayado que ahora “es el momento de pasar página” y “dejar de hablar de forma negativa de Andalucía”. Sin embargo, éste es un mensaje en clave institucional que pretende hablar del futuro de esta comunidad bajo el mandato de Moreno, que gobernará los próximos cuatro años con mayoría absoluta y manos libres. Los populares no tienen intención de pasar página del caso ERE como instrumento político para acallar los ataques del PSOE en el Parlamento, las críticas de los socialistas o las referencias a la trama Gürtel, que condenó al PP por financiación ilegal.

Vox también convocó a la prensa este miércoles en los pasillos de la Cámara para endurecer el discurso de condena contra los socialistas y los expresidentes andaluces. Su portavoz, Manuel Gavira, ha puesto el acento en la devolución del dinero defraudado, que la sentencia sitúa en un fondo de más de 800 millones de ayudas para el empleo, pero no concreta la cantidad defraudada. La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha dicho que “el trato a Griñán debe ser como el de cualquier persona”.

El ex presidente andaluz está condenado a seis años de cárcel por malversación de fondos, y la jurisprudencia del Supremo parece dejar poco margen para evitar su ingreso en prisión. El tribunal sentenciador, la Audiencia Provincial de Sevilla, debe ahora dictar un auto de ejecución de la sentencia, donde aclarará si pide su ingreso inmediato o si, atendiendo a su edad [73 años], opta por que cumpla directamente el tercer grado en su domicilio.

El PP andaluz está personado como acusación particular y, en función de ese auto, debe decidir si pide la ejecución de la sentencia o aceptar que Griñán no tenga que ingresar en la cárcel. Preguntado al respecto, Repullo ha asegurado que “las sentencias están para cumplirlas, no se pueden hacer agravios con ciudadanos de primera y de segunda”. Luego ha matizado: “Si un juez entiende que, por circunstancias que sea, José Antonio Griñán no debe entrar en prisión, que no entre en prisión. Y si decide que debe entrar, que entre”.

Teresa Rodríguez sostiene que “muchísimas personas con edades avanzadas son encarceladas y merecen también un indulto”. “Las condenas de cárcel son terribles, también para las personas anónimas, no solo para las personas públicas. Los políticos no pueden beneficiarse de los indultos”, añadió.

La coalición Por Andalucía, que atraviesa una crisis interna aguda con un enfrentamiento entre sus diputados, decidió no posicionarse hasta haber estudiado al detalle la sentencia. El líder del PSOE-A también se escudó en este argumento para evitar a la prensa. Espadas se mantuvo dentro del salón de plenos toda la tarde, aunque el orden del día apenas contenía iniciativas políticas de peso y ninguna intervención prevista del líder socialista hasta mañana jueves. Entonces, poco antes de su primer cara a cara en el Parlamento durante la sesión de control al Gobierno, Espadas hablará de la sentencia de los ERE.