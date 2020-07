Absuelto ex alcalde de Granada Torres Hurtado por el caso Serrallo

La Audiencia de Granada ha dictado sentencia por el caso Serrallo, un caso en el que se investigaban y juzgaban delitos de ordenación del territorio, prevaricación urbanística, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude en la contratación, falsedad en documento oficial y tráfico de influencias contra el ex alcalde de Granada, Torres Hurtado (PP) y los otros 16 imputados. Tras años de instrucción e investigación, el Caso Serrallo se ha saldado con la absolución del ex alcalde, ocho ex concejales y cinco funcionarios.

La condena más contundente ha recaído en Isabel Nieto, delegada de Urbanismo en Granada, que tendrá que asumir siete años de inhabilitación como cargo público por prevaricación administrativa, como ha adelantado Ideal, quedando absuelta del resto de delitos: tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y fraude en la contratación. Le acompañan en la condena el funcionario Emilio Martín Herrera (7 años de inhabilitación) y Roberto García Arrabal, empresario, que se enfrenta a 3 años y seis meses como cooperador necesario.

La Audiencia ha rebajado así notablemente las peticiones de la acusación que llegó a pedir penas de prisión aunque ha declarado nula la licencia de la discoteca ubicada en la Serrallo Plaza y origen del caso.