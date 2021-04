La defensa de Juana Rivas solicita el indulto al Gobierno

La batalla judicial de Juana Rivas por su libertad continúa. Los abogados de la granadina, condenada a 2 años y medio de prisión por la sustracción ilegal de sus hijos, solicitan su indulto al Gobierno central y preparan un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Lo hacen después de que el Tribunal Supremo haya rebajado a la mitad la condena que puso en primera instancia el Juzgado de lo Penal número 1 de Granada en el verano de 2018. En aquella ocasión, Rivas fue condenada a cinco años de cárcel.

El Supremo reduce a dos años y medio la pena de prisión de Juana Rivas

Los letrados de la granadina recurren ahora a una doble vía: pedirle el indulto al Gobierno e interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Así, pretenden agotar todas las vías legales disponibles. Una vez más, la defensa de Rivas, asegura que la mujer huyó con sus hijos en 2016 y se negó a entregarlos un año más tarde, pese a que había una orden judicial que le obligaba, porque venía huyendo del presunto maltrato que el padre de los menores y su expareja, Francesco Arcuri, ejercía sobre ellos. No es la primera vez que los abogados reclaman la libertad de Juana Rivas. En ese sentido, el entorno de la granadina asegura que se están estudiando todas las posibilidades y que no descartan "plantear el tema a nivel internacional".

Además de lo que pueda decidir el Gobierno sobre el caso de Juana Rivas, el Constitucional deberá decidir si admite a trámite o no el recurso de los letrados de la granadina, aunque este movimiento no frena la ejecución de la sentencia y que Juana deba entrar en prisión. Por otro lado, fuentes judiciales consultadas ven poco probable que esto suceda porque el Tribunal Supremo ya ha sido claro en su interpretación del caso. El alto tribunal no ha accedido a ninguna de las reclamaciones de los abogados de Juana Rivas, salvo la referente a la reducción de pena por entender que se debía computar solo una sustracción ilegal por unidad familiar y no dos por cada niño.

De hecho, la patria potestad de Juana sobre sus hijos sigue suspendida durante seis años porque el Supremo tampoco ha corregido la sentencia de primera instancia que se pronunció en ese sentido. Por lo tanto, el recorrido procesal tras la resolución del alto tribunal parece limitado, aunque el Constitucional tendrá la última palabra. En todo caso, cabe recordar que Rivas mantiene abiertos otros frentes judiciales para reclamar la custodia de sus hijos ante la justicia italiana e internacional, así como sobre las denuncias por supuestos malos tratos del padre hacia los niños. Hasta el momento, Italia ha archivado todas las querellas puestas por considerarlas poco creíbles.