Ecologistas alertan de que un nuevo telesquí puede dañar 10.000 metros cuadrados del entorno natural de Sierra Nevada

Sierra Nevada vuelve a estar en el foco de la polémica por unas nuevas obras que se quieren hacer en la montaña granadina para ampliar su capacidad como estación de esquí. La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Medio Ambiente y a petición de Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación granadina, ha proyecto la construcción de un nuevo telesquí que permitirá a los deportistas acceder a diversas partes de la instalación deportiva. Sin embargo, Ecologistas en Acción alerta de que esta nueva infraestructura pone en peligro la biodiversidad del parque nacional. Desde Agricultura afirman que se cumplen con los “exhaustivos condicionantes” que exige la normativa para acometer las obras.

Pero los ecologistas no están conformes y tienen previsto luchar contra el proyecto de telesquí en El Puente y la línea de nieve producida asociada al mismo. En primer lugar, por el daño ecológico que tienen claro que se producirá si se mueve un solo centímetro de tierra para esta construcción y, en segundo término, porque denuncian que la Consejería de Agricultura está haciendo oídos sordos a sus advertencias, hasta el punto de haber ignorado las primeras alegaciones que presentaron a finales de 2020 cuando se conoció por primera vez la magnitud del proyecto. En noviembre de aquel año, la Junta de Andalucía dio a conocer por primera vez sus intenciones con este telesquí y Ecologistas en Acción alegó contra el mismo sin que les respondieran, según sostienen.

Javier Egea, portavoz de los ecologistas, recuerda que la instalación de esta infraestructura pone en peligro a la fauna de un lugar con un valor ecológico incalculable: “Cabe recordar que no es un telesilla, sino un telesquí, por lo que los esquiadores se mueven posando los pies en la tierra, por lo que todo el recorrido por el que pasan ha de estar limpio y por lo tanto se debe quitar todo lo que hay”. Esto afecta directamente a la cubierta vegetal que actualmente hay en la zona por la que discurriría este sistema de transporte de El Puente. Según las estimaciones, la franja de tierra comprometida superaría los 10.000 metros cuadrados. Zona que tendría una “muy difícil restauración”.

En concreto, según las alegaciones que han vuelto a presentar ahora los ecologistas, “la actuación proyectada afectará a más de 24 especies de flora”. Especies muchas de ellas que se encuentra protegidas por la Ley 24/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que a su vez están recogidas en la normativa de conservación de la Red Natura 2000 a la que pertenece Sierra Nevada. Además, también recogen la existencia de dos informes, uno de parte de la propia Consejería de Agricultura y otro de Parques Nacionales, que advierten del mismo daño que se le puede hacer a este entorno si las obras se llegan a producir. Sin embargo, y a pesar de eso, la Junta de Andalucía le ha otorgado la Autorización Ambiental Unificada (AAU) por la que el proyecto tiene luz verde a la espera de si las alegaciones presentadas por los ecologistas tienen o no recorrido.

Un proyecto modificado

Esta AAU se ha resuelto modificando parte del proyecto para que el primer tramo, el que discurre a menor altitud, en lugar de ser un telesquí, se convierta en un telesilla y que Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación y que es la promotora de estas obras, se comprometa a restaurar “como mínimo” el doble del territorio que se vería afectado por esta construcción. De hecho, según establece el Departamento de Geología y Biodiversidad de la Consejería de Agricultura, el proyecto no podría empezar a construirse hasta que Cetursa no presentase su plan de actuación para minimizar el impacto de la instalación del telesquí. Un aspecto al que ha accedido la Junta de Andalucía tras las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción. Sin embargo, esta no es la solución que busca esta organización.

Consideran que el telesquí no debe llevarse a cabo porque así lo indican incluso los informes que han hecho posible la AAU. En el documento de la autorización, al que ha tenido acceso este medio, se reconoce que hay hábitats protegidos sí sufrirían “afecciones significativas” durante las obras. Al respecto, en Ecologistas en Acción recuerdan que ya sucedió algo similar cuando se construyeron las instalaciones que permitieron a Sierra Nevada albergar la Universiada del año 2015. Sin embargo, la Junta de Andalucía resuelve que los problemas se solventarán con planes de restauración de la cubierta vegetal y la recuperación de caminos próximos al trazado del telesquí donde no podrán pasar vehículos con ruedas. Pero los ecologistas insisten en que hay vegetación que tiene cientos de años y que su recuperación sería “muy difícil”.

Por otra parte, desde Ecologistas en Acción lamentan que todo el proyecto se esté llevando a cabo de espaldas a todas las organizaciones que forman parte del Consejo de Participación de Sierra Nevada. “Solo nosotros sabemos lo que está pasando y lo que se quiere hacer, pero nadie más porque no se está informando”, lamenta Javier Egea de Ecologistas en Acción. De hecho, recuerdan que desde que se presentó la idea en 2020 hasta que han tenido de nuevo conocimiento del telesquí en junio de este año, “el proyecto se ha cambiado y no han considerado necesario comunicarlo”. Según Egea, “cuando han mandado el dictamen ambiental se ha visto lo que se plantea y por eso se han presentado alegaciones”.

Finalmente, en las alegaciones presentadas a la autorización ambiental de la Junta de Andalucía, los ecologistas fijan su atención en el hecho de que desde Agricultura se aluda ahora a la Ley 24/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad para utilizarla con el fin de “compensar” el daño que pueda sufrir el territorio: “Es curioso que estando en vigor dicha ley desde el año 2007, se acuerden ahora, después de numerosas obras e infraestructuras realizadas en los últimos 15 años, de la obligación de proteger toda la flora nevadense (la fauna no parece existir para el promotor ni para la administración competente)”. Por todo ello, creen que el estudio ambiental realizado es “muy deficiente” y además de presentar las alegaciones, advierten de que si se llevan a cabo las obras se denunciará “ante las autoridades españolas y europeas la destrucción de hábitats y especies protegidas”.

Por su parte, desde la Consejería de Agricultura dicen que “el proyecto cuenta con Autorización Ambiental Unificada, lo que significa, no que avale las obras, sino que se establecen unan serie de exhaustivos condicionantes para que se pueda acometer según la normativa ambiental andaluza”. Además, desde esta institución señalan que “en todo este proceso se cumplen cada uno de los trámites de información y participación pública, de hecho, Ecologistas en Acción ha presentado sus correspondientes alegaciones”. Y recuerdan que el telesquí está proyectado para deportistas de “alta competición”. Al mismo tiempo, desde Cetursa aseguran que han presentado “proyecto, licencia de obras, declaración ambiental unificada de la actuación” y se ha producido “la incorporación de todas las medidas ambientales correctoras trasladadas por la autoridad ambiental”. Al tiempo que aclaran que la obra se haría en zona C3, apta para infraestructuras de esquí.