Un pueblo de Granada lleva dos meses sin pediatra

La atención primaria en Andalucía sigue colapsando en algunos municipios y centros de salud. Este es el caso de Monachil, donde desde hace dos meses no cuentan con pediatra que pueda atender a los más pequeños de la localidad. Con 8.000 habitantes, este municipio pertenece al Área Metropolitana de Granada, por lo que no cumple con la máxima que defiende habitualmente la Consejería de Salud de que los profesionales no quieren aceptar contratos en pueblos lejanos, ya que Monachil apenas está a diez minutos en coche de la capital. Desde la Junta de Andalucía admiten el problema, pero dicen que hay dos pediatras que acuden puntualmente a este municipio a suplir la baja.

Sin embargo, desde hace 60 días, fuentes del Ayuntamiento de Monachil aseguran que ningún niño de este municipio puede acudir al pediatra porque no hay. Desde que el anterior médico de esta especialidad se dio de baja hace ahora más de dos meses, los padres y madres de Monachil han de llevar a sus hijos o bien al centro de salud de La Zubia, una de las localidades con las que limita este pueblo, o acercarse a uno de los hospitales generales de Granada, con la consiguiente obligación del desplazamiento y la pérdida de tiempo que lleva aparejada.

Hartos de la situación, los vecinos han iniciado una recogida de firmas para hacérselas llegar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía con el fin de que solucione este problema. El alcalde de Monachil, José Morales, afirma a este medio califica de “grave” el panorama que están viviendo los habitantes del pueblo. Peor aún al tratarse de una época en la que están proliferando los “resfriados y las distintas enfermedades respiratorias que tienen los niños”. El regidor que se han puesto en contacto con el Ejecutivo regional y no han obtenido ninguna respuesta.

“Esta situación se suma a la que llevamos ya muchos meses sufriendo en el centro de salud del Casco Antiguo de Monachil, donde el médico de familia no pasa consulta todos los días, como nos corresponde por población, sino unas horas por la mañana y en días alternos de lunes a viernes, ya que la Junta de Andalucía tampoco ha cubierto esta baja”, añade José Morales. Para el Ayuntamiento de Monachil es “absolutamente vergonzoso e inadmisible” que a los recortes de personal que vienen padeciendo desde que comenzó la pandemia, se sume ahora que se pierda el servicio de pediatría de forma temporal.

Problemas añadidos

Por otro lado, no es el único problema asistencial que sufre el municipio por la falta de plantilla sanitaria. En verano, el centro de salud de Pradollano, donde se sitúa la estación de esquí de Sierra Nevada, prestó un servicio “muy deficiente” porque no había médicos. “Exigimos a la consejería de Salud y Familias del Gobierno de Moreno Bonilla que cubra estas bajas y Monachil vuelva a contar con pediatra y con los médicos de familia que le corresponden, y que dejen de poner excusas cada vez que les demandamos este servicio tan básico para nuestra ciudadanía”, apunta el concejal de Salud de Monachil, Blas Gómez.

Desde Salud admiten el problema y reconocen que el pediatra está de baja, pero matizan. “La dirección del Distrito Sanitario Granada Metropolitano apunta, en relación a la denuncia del alcalde del municipio de Monachil, que, efectivamente, la pediatra titular de Monachil se encuentra de baja desde hace tiempo, sin que por ello se haya visto mermada la calidad de la asistencia en ese municipio”. Argumentan que no está habiendo mayores problemas porque dos pediatras acuden presencialmente a los dos centros de salud de Monachil de forma puntual. De lunes a jueves en un caso y dos veces por semana en otro, pero desde el Ayuntamiento insisten en que no hay servicio de pediatría, tal y como lo denuncian los vecinos.

“Por otra parte, el centro de salud de La Zubia, dotado con urgencias 24 horas, se encuentra a poco más de 10 minutos en coche; al igual que el municipio de Huétor Vega, que también dispone de consulta de Pediatría. Los responsables del Distrito Sanitario Granada Metropolitano señalan igualmente que los profesionales sanitarios no están participando en la recogida de firmas expresada”, añaden desde Salud. En todo caso, la situación evidencia que la atención primaria en Andalucía está fallando.