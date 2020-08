Los migrantes acampados en Lepe son desalojados de la plaza del Ayuntamiento sin soluciones en el horizonte

De madrugada, aprovechando que los migrantes se había ausentado para ir a rezar a las 5.00. Por la mañana, tras hablar con ellos y convencerles de que depusieran su postura. Son las dos versiones sobre el fin de la acampada de inmigrantes que hacía 29 días se encontraban día y noche a las puertas del Ayuntamiento de Lepe, concretamente en la Plaza de España. Allí se habían instalado los migrantes que hace algo más de un mes se quedaron sin sus chabolas en dos incendios. Ahora, y tras el desalojo de este jueves, parece que han ido volviendo poco a poco.

La Asociación de Nuevos Ciudadanos por la Interculturalidad (ASNUCI) calcula que son unos 140 los afectados por los incendios. A las puertas del Ayuntamiento esta mañana había 22. El destino de esta personas no se sabe con exactitud, pero por las calles de la localidad no se ha visto estos días a gente durmiendo en las calles aparte de las de la Plaza de España, con lo que, en un paisaje de chabolas que no disminuye pero ahora es más disperso, es fácil deducir que han vuelto a tener una casa de cartón y plásticos.

“A espaldas de la gente”

Asnuci, una de las asociaciones que trabaja con los inmigrantes a diario, asegura que el desalojo esta mañana de la acampada de inmigrantes se hizo a espaldas de los acampados, aprovechando que estaban ausentes porque había ido a rezar.

Ha asegurado que a las 5.00 de la mañana, como cada día, los inmigrantes que seguían acampados, unos 25, se han ausentado para el primer rezo del día, y al regresar al campamento han visto que estaba desmantelado, sin que estuvieran ya disponibles sus escasas pertenencias.

Así, han dicho que se han quedado sin los colchones en los que dormían, mantas y alguna pertenencia más, sin saber dónde han sido llevadas por el Ayuntamiento.

Fuentes municipales, sin embargo, aseguran que el desalojo se ha realizado a las 7.00, y se ha hecho en todo momento de forma pacífica, coordinando con los migrantes qué se hacía con sus pertenencias, “y a aquellos que no se las podían llevar por sus medios se les ha ofrecido que se las dejaban donde ellos dijeran”.

Las mismas fuentes han dicho que en todo momento los inmigrantes han comprendido la situación, y no ha habido problema con ellos. Con ellos, según esa fuente, se ha pactado dónde dejar los enseres, y algunos han optado por que los dejaran en la misma sede de Asnuci, para posteriormente decidir qué hacer.

De los desalojados, cinco se han mantenido buena parte de la mañana a las puertas del Ayuntamiento de Lepe a la espera de saber si pueden tener alguna solución habitacional, mientras que el resto se han marchado a distintos lugares del pueblo.

En este sentido, el Ayuntamiento mantiene que “seguirá trabajando en la búsqueda de soluciones para la erradicación del chabolismo en la localidad”.

No obstante, ha dicho que no serán posibles “sin la implicación directa y la asunción de responsabilidades de las diferentes administraciones competentes, Gobierno de España, Junta de Andalucía, Diputación Provincial de Huelva, así como la colaboración de aquellos Ayuntamientos con un fuerte sector agrícola, como Ayamonte, Isla Cristina, La Redondela, Villablanca, Lepe y Cartaya”.

Ayuda de ONGs

Por el momento, Cruz Roja y Cáritas, las ONGs que mantienen contacto directo con los asentamientos chabolistas con ayuda humanitaria constante, explican que el dispositivo se mantiene. Durante el tiempo que han estado los inmigrantes en la Plaza de España, este dispositivo se ha mantenido en las chabolas. Los migrantes han recibido ayuda los lunes y miércoles o cuando ha hecho falta de forma urgente. En la Plaza de España han recibido la asistencia de distintas entidades, como una asociación de pensionistas que les ha visitado de forma periódica.

Terrenos de la Diputación

Sin solución inmediata en el ambiente, la Diputación de Huelva ha aceptado estudiar una solución al problema de los asentamientos e intentar encontrar una ubicación a un campamento estable, para lo que el próximo martes se celebrará una reunión con representantes de los afectados.

Desde Diputación se ha concretado que “esta asociación -Asnuci- ha pedido una reunión con todas las administraciones de la provincia” y “ha sido la primera y única institución que ha contestado”.

Ha recordado que no tiene competencias en materia de inmigración, “pero hará de intermediadora con el resto de administraciones para solucionar entre todos este problema”, además de que “los Servicios Sociales siguen atendiendo a este colectivo como ha hecho hasta ahora”.

Hace dos semanas se tuvo que descartar la idea planteada por el Ayuntamiento de ubicar un campamento a unos seis kilómetros del casco urbano, al entender el Ejército, que se iba a encargar de levantarlo, que no cumplía las condiciones idóneas.

Así, han pedido reunirse con la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo, la delegada de Gobernación de la Junta de Andalucía, Bella Verano, el defensor del pueblo andaluz, Jesús Maeztu, y el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo.

A este último le van a plantear que este organismo estudie los terrenos de su titularidad que tiene en la provincia con el fin de gestionar que el campamento se levante en uno de ellos.