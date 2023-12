La Junta de Andalucía negocia ya con los ayuntamientos para abastecerles de agua con barcos en verano si no llueve

El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este martes una batería de medidas para confrontar la grave crisis de sequía que no sólo golpea ya de lleno los dos pilares del PIB regional –el sector agroalimentario y el turismo–, sino que también amenaza con extender las restricciones de agua a los grandes núcleos de población si sigue sin llover.

El peor de los escenarios es que no caiga una gota de aquí al próximo verano y, para ese momento, la Junta ha reservado diez millones de euros para las obras necesarias en algunos puertos –como el de Málaga– para transportar agua potable en grandes barcos. Barcos contenedores que llevarán 40.000 metros cúbicos de agua potable o hasta 100.000 metros cúbicos de agua en bruto, es decir, que deberá ser tratada posteriormente en desaladoras.

La consejera andaluza de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, asegura que la Junta ya ha contactado con los ayuntamientos, diputaciones provinciales, mancomunidades y empresas públicas de gestión de agua municipal, que son las que tendrán que pagar el transporte del agua. La medida ya se ha contemplado también en Cataluña, donde la Generalitat ha calculado que serán necesarios 100 millones de euros de inversión en infraestructuras para garantizar el consumo de la población con el traslado en barcos.

“Esperemos no llegar a ese escenario. Pero si sigue sin llover, el traslado de agua en barcos será necesario el verano que viene”, ha confirmado Carmen Crespo, antes de identificar como “zonas críticas de nuestras cuencas” a Málaga y el Campo de Gibraltar. Los embalses andaluces están ahora por debajo del 19% de su capacidad, aunque el reparto es muy desigual en todo el territorio.

Medidas del programa 'Sequía Plus'

En cuanto a la medida, la titular de Agua ha esgrimido que corresponde a “los operadores”, en referencia a las empresas municipales de agua, financiar la contratación de esos barcos. “Financian los operadores, impulsa la Junta”, ha apostillado, para apuntar entonces que desde el Ejecutivo andaluz han “pedido al secretario de Estado (de Medio Ambiente) que apoye a los operadores”.

En cualquier caso, Crespo ha remarcado que el uso de barcos para transportar agua con la que abastecer a la población “es el último estadío si hiciera falta”. Antes de recurrir a esta alternativa, el Ejecutivo andaluz maneja otras medidas enmarcadas en el programa 'Sequía Plus', la antesala a que el Consejo de Gobierno apruebe en enero de 2024 el cuarto decreto contra la escasez hídrica.

Entre las medidas que contempla este programa se incluyen infraestructuras de tratamientos terciarios en depuradoras de Andalucía para obtener aguas regeneradas, la mejora de Estaciones de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), el incremento de las aguas desaladas a través de desaladoras portátiles en áreas con gran escasez de recursos o el acondicionamiento y activación de sondeos. Estos últimos, según ha explicado la consejera, constituyen “una oportunidad para no tener que llegar a los barcos”, si bien ha precisado que dependen de “la calidad del agua de cada embalse, de la toma”.

Si el Plan de Aguas Regeneradas ha sido “fundamental sobre todo para la comunidad agraria” porque “el agua regenerada preserva el agua de los embalses”, Crespo ha cifrado en 70,9 millones el importe de las actuaciones del programa 'Sequía Plus', que sería la suma de los recursos aportados por tres administraciones: Estado, Junta de Andalucía y ayuntamientos, aunque no ha precisado el reparto. Eso sí, tal cantidad no incluye el coste de emplear barcos para llevar agua.

Actuaciones por provincias

“Lo fundamental son las infraestructuras de emergencia para no llegar a eso”, ha insistido Crespo, apostando así por “hacer desaladoras portátiles en un sitio u otro”. En esa línea, desde la Junta se subrayan los 252 hectómetros cúbicos para abastecimiento y regadío que ha aportado el Gobierno andaluz en obras hidráulicas en dos años y medio, al tiempo que ha apelado en una nota de prensa a la previsión de contribuir con otros 219 como nuevos recursos hídricos con esta nueva estrategia.

'Sequía Plus' incluye actuaciones en las tres demarcaciones hidrográficas intracomunitarias que son competencia de la Junta de Andalucía: Guadalete-Barbate, Cuencas Mediterráneas Andaluzas y Tinto-Odiel-Piedras.

Para las provincias de Cádiz y Málaga (Cuencas Mediterráneas), se contempla la instalación de desaladoras portátiles en Marbella y La Axarquía (ambas en Málaga) o la ejecución de tomas flotantes en los embalses de La Viñuela (también en Málaga) y Guadarranque (en la cuenca Guadalete-Barbate, en Cádiz).

En el caso del Levante almeriense (Cuencas Mediterráneas), la Junta de Andalucía prevé, entre otras medidas, la ejecución de la adecuación de la ETAP de Cuevas de Almanzora para aprovechar los recursos almacenados en la presa. 'Sequía Plus' incluye también avances en regeneración de agua en la provincia de Almería como la finalización de los tratamientos terciarios de las depuradoras de Mojácar, Huércal-Overa y Cuevas de Almanzora; y la ampliación de las infraestructuras relativas a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Vera.

En el sistema de explotación de Huelva (Cuenca del Tinto-Odiel-Piedras) prevé agilizar la finalización de los tratamientos terciarios de la EDAR de la capital para que entren en funcionamiento a la conclusión de las labores de ampliación de la depuradora. La nueva estrategia de la Junta de Andalucía contempla actuaciones para incrementar los recursos de calidad disponibles en esta provincia a través, por ejemplo, de la mejora de la toma del Andévalo y la estimación es que este proyecto permitirá movilizar unos 100 hectómetros cúbicos de agua.

Reducción del consumo

Con el referente de las medidas que se han anunciado en Cataluña sobre el recurso a los barcos para el transporte de agua, la consejera de Agricultura ha precisado que “las circunstancias son distintas a las de Cataluña y tenemos una gobernanza distinta”, aun cuando ha admitido que “los barcos pueden ser normales en ciertas zonas”.

“Sí le puedo decir que un barco de 40.000 metros cúbicos, por ejemplo, abastecería a una población de 200.000 habitantes durante un día a 200 litros al día por habitante”, ha explicado la consejera, quien ha precisado que la estimación de consumo sería de 90 litros al día porque “estando en sequía se reduce el consumo” y ha indicado seguidamente que “nosotros tenemos reducido el consumo en un 20%”.

En relación a la medida de los barcos, la responsable de Agricultura ha vuelto a decir que espera no tener “que llegar a ese caso”, aunque seguidamente reconocía que “probablemente lo tengamos que utilizar al verano que viene” en aquellas zonas donde golpee la sequía más severa.