La casa natal de Velázquez en Sevilla, vendida por 1,4 millones de euros

Inmersa en el 'Año Murillo', la ciudad de Sevilla tenía hasta hace unas horas en el aire qué pasaría con el lugar en el que vivió sus primeros años de vida su otro gran pintor, Diego Velázquez (1599-1660). La casa natal del artista, ubicada en el número 4 de la calle Padre Luis María Llop (antigua calle de la Gorgoja), que aún tiene un par de llamativos 'se vende' junto al portón de madera de entrada al inmueble pintado de blanco y albero, acaba de ser vendido por el precio que salía al mercado, 1'4 millones de euros, según ha podido saber eldiario.es Andalucía.

Hace apenas un año, un juez autorizó la dación en pago de la vivienda del siglo XVI a una entidad bancaria para saldar la deuda hipotecaria que mantiene una empresa de los diseñadores Victorio y Lucchino (V&L Costura, Diseño y Moda S.A.), en fase de liquidación tras declararse en concurso voluntario de acreedores en enero de 2013.

Aliseda, la antigua plataforma inmobiliaria del Banco Popular, controlada ahora por el fondo estadounidense Blackstone Group (51%) y el Santander (49%), vendía el inmueble por 1,4 millones de euros y había sido el Ayuntamiento de Sevilla el que parecía que se podía postular para comprarlo. "Se vende bonita típica casa andaluza para restaurar ubicada en la calle Padre Luis María Llop, en el corazón de Sevilla, junto a la Plaza Cristo de Burgos", se podía leer hasta hace unas horas en el anuncio de venta de la casa en un conocido portal inmobiliario.

Pero el Ayuntamiento de Sevilla no se ha dirigido en ningún momento a la inmobiliaria para hacerse con la casa pese a que el concejal delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del consistorio hispalense, Antonio Muñoz, según publicó El Correo de Andalucía, había dicho que tenía "la mira puesta tanto en Velázquez, que ha sido una sorpresa, como en la Venta de los Gatos que tiene también un valor más simbólico que arquitectónico. A mí me gustaría que no se nos escapara", reconoció el delegado.

Pues se le ha escapado. Las fuentes no pueden detallar si se trata de un particular o de una empresa la que reservó hace unos días el inmueble por la vía ordinaria, señalando ya la casa, que culminará en unos días el proceso de compraventa sobre el activo que tenía adjudicado Aliseda.

La puesta a la venta, como se ha dicho, se producía después de que el juzgado autorizara la dación en pago solicitada por la administración concursal de la casa, que tiene 589 metros cuadrados construidos distribuidos en dos plantas, y también de otra vivienda anexa donde los modistos tuvieron su estudio-taller desde mediados de los 80, en el número 12 de la calle Sales y Ferré, en el antiguo Barrio de la Morería.

"La educación de la Virgen", de Velázquez EFE

El lugar no está catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), según indicaron desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, y es el Ayuntamiento de Sevilla el que lo tiene catalogado. Según informó ABC, tiene una protección parcial 1 (letra C) en el PGOU, por lo que no puede ser demolido, si bien puede ser sometido a obras de conservación, reforma menor y ampliación. La Junta da por hecho en una de sus web que la vivienda se trata de la casa natal de Velázquez, como así reza en la placa de mármol junto a una de sus ventanas ('Velázquez. Casa natal').

La casa fue salvada de la demolición en los pasados años 70 y convertida en el Centro de Arte M-11, donde se llevaron a cabo numerosas exposiciones de artistas de vanguardia entre los que se pueden destacar los nombres de Gordillo, Saura, Millares o El Equipo Crónica, dice la Junta.