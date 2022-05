Máximo Huerta, de ministro efímero a premio Fernando Lara de novela

En sus 27 ediciones, el premio Fernando Lara de novela ha distinguido a escritores tan diversos como Terenci Moix, Francisco Umbral, Juan Eslava Galán, Ángeles Caso, Zoe Valdés, Fernando Sánchez-Dragó, Ian Gibson o Paloma Sánchez-Garnica. Esta noche, en el transcurso de la tradicional cena celebrada en los Reales Alcázares de Sevilla, se ha incorporado a esta larga lista un nuevo nombre, el de Máximo Huerta.

El periodista y escritor valenciano (Utiel, 1971), conocido por haber sido también un efímero ministro de Cultura –duró solo siete días en el cargo desde que el presidente Pedro Sánchez lo nombrara, cargo del que dimitió al airearse una infracción tributaria cometida doce años antes– subía al estrado a recoger el galardón, dotado con 120.000 euros, por su novela Adiós, pequeño, presentada a concurso bajo el título La familia Arnolfini.

El autor ha agradecido al jurado porque “habéis hecho que el hijo del camionero y de la modista haya llegado adonde nunca hubiera imaginado”. “Es la novela de mi vida, de 1937 a nuestros días. Arranca de una manera rotunda y sencilla: mi madre hubiera sido más feliz si yo no hubiera nacido”.

El escritor ha llamado a su madre desde el escenario para comunicarle que había obtenido el galardón. “Es una novela irrepetible, porque mi madre me facilitó los datos, pero, por decirlo de algún modo, ha empezado a diluirse”.

365 novelas en liza

Un jurado compuesto por: Ana María Ruiz-Tagle, Clara Sánchez, Fernando Delgado y Pere Gimferrer, y Emili Rosales como secretario con voto, decidió reconocer la obra de Huerta como la mejor de las 365 novelas presentadas, procedentes de todo el mundo.

Con este anuncio, el galardón organizado por la editorial Planeta y Fundación Axa recae sobre un perfil claramente mediático, que se dio a conocer entre el gran público como presentador de Informativos Telecinco antes de incorporarse al equipo de presentadores de El programa de Ana Rosa, dirigido por la periodista Ana Rosa Quintana y con un indisimulable sesgo de crónica social. Después de pasar por los estudios de Punto Radio y realizar varios trabajos para la primera cadena de TVE, vivió su fugaz experiencia política en 2018, hasta que fue reemplazado en el cargo de ministro por el gestor cultural José Guirao.

Desde entonces, ha seguido siendo un rostro popular de la pequeña pantalla con apariciones en espacios como Mask Singer: adivina quién canta, de Antena 3; Socialité, de Telecinco, o La Roca, de La Sexta.

Su obra literaria arrancó en 2009 con Que sea la última vez..., a la que han seguido títulos como El susurro de la caracola (2011), Una tienda en París (2012), La noche soñada (2014), que le valió el premio Primavera de novela; No me dejes (Ne me quitte pas) (2015), La parte escondida del iceberg (2017), Firmamento (2018) o Con el amor bastaba (2020).