Sin literas en Almería ni ventanas en Algeciras: radiografía de la atención temporal a migrantes en la costa andaluza

Canarias tiene sus ojos clavados en el mar en busca de las víctimas de la mayor tragedia migratoria de su historia, con al menos nueve personas migrantes muertas y más de medio centenar desaparecidas. En Andalucía, otra de las puertas de la Frontera Sur de Europa, la llegada de pateras también es un goteo que no cesa. A la espera de que finalicen las obras del nuevo Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) del puerto de Motril, la primera atención a las personas llegadas en patera a las costas andaluzas es mejorable en las instalaciones de los CATE de Algeciras, Almería o Málaga. Cada uno con unas necesidades concretas de mejora, el seguimiento que viene realizando el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) del Defensor del Pueblo de España, actualizado este verano, hace hincapié en que esos espacios son susceptibles de tener un mejor acondicionamiento, sobre todo teniendo en cuenta la dura travesía que precede a su desembarco.

Mientras el foco mediático y político se ha centrado en los meses precedentes en la atención de los menores migrantes llegados a Canarias, la estancia para la primera asistencia médica y de acogida para las cientos de personas migrantes que alcanzan tierra firme procedentes del norte de África no es del todo adecuada en diversos aspectos. Según el criterio del MNP, en línea con lo establecido por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT), las instalaciones para la acogida temporal de las personas migrantes deben contar en general con alojamiento amueblado, iluminación adecuada (incluida luz de día), ventilación y calefacción, cama, colchón y mantas limpias, así como tener acceso a una ducha y a agua caliente.

No siempre es así en los CATE ubicados en Andalucía. Por ejemplo, en Algeciras, “las instalaciones del CATE de Crinavis que se utilizan en la actualidad no tienen el estándar mínimo exigible para la detención de personas durante un periodo de más de cuatro o cinco horas”, ya que “el interior de la nave puede producir sensación de enclaustramiento”, “la iluminación es artificial y no hay ventanas”. “El suelo de la nave principal está deteriorado”, también se denuncia de acuerdo a la información actualizada a junio de este año tras la visita realizada en octubre de 2023. Asimismo, “la atención que presta Cruz Roja no se corresponde con las exigencias del CPT”, apuntado el informe que “”se deberían realizar exámenes médicos completos a las personas recién llegadas“.

Un “calabozo” como primer alojamiento

“Durante las visitas de inspección realizadas por el MNP se ha podido constatar que las condiciones de algunos de los CATE no son idóneas para el alojamiento de personas migrantes que entran en territorio nacional por puestos no habilitados, y entre ellos se encuentra el CATE de Almería”, dice uno de los informes, elaborados tras las visitas a los CATE en los años 2022 y 2023, y que cuentan con recientes actualizaciones de este 2024 a las recomendaciones y sugerencias con la revisión de las observaciones del Defensor del Pueblo. “Las paredes del centro presentaban un aspecto sucio y descuidado, lleno de pintadas. Los cubos de la basura se encontraban en el pasillo de distribución de celdas a muy poca distancia de ellas, con el mal olor que ello puede conllevar, además de motivar la presencia de insectos y roedores si se tiran en ellos los restos de comida, con los riesgos para la salud que ello implica”, advierte del CATE de Almería.

Allí, el módulo de mujeres sí reúne los requisitos establecidos por el CPT en cuanto a que el espacio destinado al alojamiento esté amueblado y tenga luz natural, pero “no ocurre lo mismo con el de hombres, cuya situación es homologable a la de un calabozo, al tratarse de un espacio que carece de ventanas y las puertas no permiten el paso de la luz”.

Además, “la inexistencia de literas o sillas puede considerarse trato degradante si se tienen en cuenta las condiciones en las que llegan los migrantes”. El MNP considera que eso “supone un peor trato a estas personas que el que se dispensa a otros migrantes detenidos en otros centros de atención temporal a extranjeros, centros de internamiento o en las salas de inadmitidos de aeropuertos internacionales. En ninguna instalación de la Administración española que no sea un centro de atención temporal a extranjeros, se contempla la posibilidad de que sus usuarios deban sentarse o dormir en el suelo”. “Dicha práctica ha de ser inmediatamente erradicada, dado que representa una falta del respeto debido a estas personas”, dice el informe, actualizado el pasado abril.

Es más, la retrospectiva que hace el MNP le lleva a muchos años atrás: “Tras las visitas realizadas entre los años 2011 y 2020, el Mecanismo Nacional de Prevención en sus conclusiones y sugerencias ha puesto de manifiesto la necesidad de que se instalen literas y se evite que personas que han experimentado una dura travesía deban sentarse y dormir en el suelo. Con independencia de las condiciones de la travesía, es una práctica que constituye trato indigno y degradante”.

También del CATE de Almería se denuncia en ese sentido que había “numerosas colchonetas sin funda y deterioradas”, sigue el MNP, que ya advirtió de tal deficiencia hace unos años “en una visita anterior a las mismas dependencias”. “Es evidente que el problema no se ha resuelto”, apunta en la actualización de la información de abril de 2024. “La Dirección General de la Policía debe adoptar medidas eficaces para evitar dejar en manos de los agentes de custodia la decisión de retirar y sustituir las colchonetas”, añade, diciendo en líneas generales “que se impartan instrucciones para que en todos los centros de estancia temporal de extranjeros se repartan sábanas para cubrir las colchonetas con el fin de evitar que las personas migrantes tengan que acostarse encima de colchonetas con fundas de plástico”. Asimismo, se lamenta que las duchas “carecen de cortinas u otro elemento que preserve la intimidad de quien las usa”.

Sin móvil para contactar con la familias

En otro orden de cosas, la documentación revisada por el MNP pone de manifiesto que el libro de detenidos digital no es igual en todos los centros. Así, por ejemplo, en el CATE de Málaga consta en el libro la fecha y hora de entrada, la fecha y hora de salida, así como el destino asignado a la persona a su salida del centro. En el libro digital del CATE de Crinavis, en Algeciras, “no constan las horas de salida ni el destino”. “Para conocer estos datos se debe acudir a la ficha de custodia, lo que dificulta la supervisión de las actuaciones”, denuncia el MNP.

En Algeciras, “en el momento de ingresar al CATE a las personas migrantes se les retira su dispositivo móvil. Sobre este asunto se formuló una recomendación para que se permita que las personas conserven sus móviles con el fin de que pudieran comunicarse con el exterior, conforme a lo establecido por el CPT, si bien la Dirección General de la Policía considera que tanto el dispositivo como los cargadores son elementos que pueden ser utilizados por las personas para autolesionarse o causar lesiones a otros”.

En Almería, “los móviles de las personas son recogidos a su llegada para su entrega posterior. Los migrantes deben poder comunicarse con el exterior durante el tiempo en el que están detenidos en los centros de atención temporal de extranjeros y, sin embargo, de hecho, no pueden hacerlo debido a la retirada de sus móviles y a la inexistencia de otros teléfonos con los que hacerlo”.

Recuerda el Defensor que la propia Policía, en otro expediente, afirma que en el CATE de Málaga se permite tanto el uso de móviles como el de los cargadores que portan en el momento del ingreso, por lo que urgen “que los CATE cuenten con una regulación específica, lo que viene reclamando el MNP desde hace largo tiempo y que esa Dirección General no asume como una prioridad”.

“La retirada del móvil provoca sufrimiento y perjuicios a los migrantes. El criterio del Mecanismo Nacional de Prevención es que se impartan las instrucciones que se estimen necesarias para evitar que se retiren los teléfonos móviles justo en el momento en el que estos dispositivos resultan más necesarios para el contacto de las personas migrantes con sus familiares o allegados”, considera uno de los informes.

Otras mejoras

En el CATE de Málaga, por ejemplo, “los módulos cuentan con un espacio al aire libre suficiente para el esparcimiento de las personas migrantes alojadas en los mismos, aunque no está techado, lo que dificulta gravemente su uso, atendiendo al clima de la zona”. El centro cuenta con una habitación destinada a mujeres y niños pero “en el caso de llegada de una familia completa, el padre sería separado de su mujer y su hijo”. Habilitar “un espacio para alojar a las familias con niños, separado del resto de módulos de adultos” ha sido una recomendación aceptada parcialmente, de acuerdo a la actualización de la ficha, de julio pasado.

En el informe del CATE de Almería también se hace referencia a la cuestión climática. “Las instalaciones necesitan mantenimiento”, dicen en general, pero “en particular es preciso combatir el óxido de la valla perimetral que rodea el CATE, así como instalar toldos u otros elementos que doten de sombra al pasillo por el que se accede a los módulos dadas las condiciones meteorológicas de la zona”.

También en Málaga “no se dispone de un protocolo específico de asistencia letrada” ya que, según la a información facilitada por los funcionarios de policía al equipo del MNP que efectuó la visita, “el procedimiento para asistir a las personas migrantes es el mismo que se sigue con cualquier otro detenido”. Este mes de julio se he pedido informe al Colegio de Abogados ya que “dado el impacto negativo que puede tener sobre la persona migrante el hecho de que realice una entrevista con Frontex inmediatamente después de su llegada, es criterio del Mecanismo Nacional de Prevención que la misma se lleve a cabo con asistencia letrada y traductor”.