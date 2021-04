El ataque sorpresivo de una paciente de Urgencias a su doctora: "La agresión es más peligrosa cuando te pilla desprevenido"

Cuando se había levantado de la silla y parecía que se marchaba, sin mediar palabra, una mujer golpeó con un bolso, pegó varios puñetazos y arrastró del pelo a la doctora que la acababa de atender, el pasado viernes a mediodía, en una consulta de Urgencias del Hospital Regional de Málaga. "No hubo ni discusión previa. Ocurrió sin venir a cuento, lo que hace que la agresión sea más peligrosa porque te pilla desprevenido", ha explicado este lunes Antonio Martín, presidente del Sindicato Médico de Málaga, durante una concentración en la que han participado decenas de profesionales sanitarios del centro.

Insultos, denuncias sin hacer y agresiones en la sanidad de Andalucía: “El miedo impera”

Saber más

La concentración, que se ha repetido en otros centros de la provincia, pretende concienciar sobre un problema recurrente, del que eldiario.es/Andalucía informó la semana pasada: las agresiones verbales o físicas a médicos, enfermeros y otros profesionales de centros de salud y hospitales. El año pasado, solo en Málaga se registraron 186 agresiones a sanitarios, a pesar de que la asistencia presencial se redujo notablemente por la pandemia. “Viene a sumarse a una cadena de agresiones que no podemos tolerar”, ha protestado María del Mar Vázquez, directora gerente del Hospital Regional.

Las organizaciones y sindicatos médicos llevan meses movilizándose para dar mayor visibilidad a este tipo de agresiones, parte de las cuales no se denuncian por temor a represalias, según explican. En este caso, la denuncia interpuesta por el Colegio de Médicos el sábado se resolverá dentro de más de un año, después de que en el juicio rápido celebrado el sábado la presunta agresora no se conformara con las acusaciones formuladas contra ella.

"Te voy a dar una puñalada"

La mujer fue zarandeada y arrastrada por los pelos por la paciente, que había sido derivada a su centro de salud, según la denuncia. Tiene una herida "en carne viva" en el brazo y contusiones. Además, sufre miedo y ansiedad. La presunta agresora la habría amenazado de muerte. Cuando se personó la Policía, la mujer relató que había sido la doctora la que le había agredido a ella, de modo que los agentes tuvieron que levantar parte, según Antonio Martín.

"Para nosotros es doblemente duro cuando un compañero recibe una agresión cuando está tratando de ayudar”, ha lamentado Vázquez. A su lado, el representante del Sindicato Médico ha pedido “respetar a quien te va a ayudar”.

El sábado, el Colegio de Médicos interpuso una denuncia contra la presunta agresora, que tiene antecedentes penales, según fuentes médicas. "Me he quedado con tu cara. He estado en la cárcel por homicidio y te voy a dar una puñalada que te voy a matar", le dijo la mujer a su médica, según la denuncia. Tanto la organización colegial como la Fiscalía pidieron una condena de cinco años de prisión, tres por un delito de atentado contra la autoridad y dos por amenazas, además de una orden de alejamiento por el mismo periodo y 1.350 euros de multa. Al tener antecedentes por otro atentado contra la autoridad, el colegio solicite que se le aplique la agravante de reincidencia.

En el juicio rápido, celebrado el mismo sábado, la mujer no se conformó, de modo que se celebrará juicio ordinario en mayo de 2022. Sí se acordó como medida cautelar que la presunta agresora no pueda acercarse ni a la víctima ni al Hospital Regional. Deberá recibir atención médica, si la precisa, en otros centros de Málaga.

El personal médico sufrió en 2020 el 43% de las agresiones a sanitarios, según los datos que mostró el SAS a los sindicatos el pasado febrero. Las mujeres, que representan el 71% de la plantilla, sufren el 70% de las agresiones (verbales o físicas). Las agresiones de mujeres a otras mujeres son el 31% del total.

“En una situación en la que todos los sanitarios se juegan la vida, esta sociedad debería ser más respetuosa”, ha comentado Carlos Bautista, delegado de Salud en Málaga, que ha anunciado que la Junta de Andalucía se personará como acusación: "No es de recibo que se nos agreda de esta manera. Nadie espera que vengan a una consulta a agredirte. Así no se puede trabajar".