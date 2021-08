El futuro de una cueva con un "interesante valor geológico" en Málaga está en el aire

Una cueva blanca, sobrecogedora y con una gran cantidad de formaciones geológicas en un contexto gris e industrial. Hace unos meses se halló una cavidad en la cementera del barrio de La Araña, al este de Málaga capital, pero no ha sido hasta hace unos días cuando la difusión de sus imágenes ha puesto de relieve la belleza del descubrimiento geológico. Y el debate de su conservación.

La geoda de Pulpí, la joya geológica de la que presume Almería

Saber más

La empresa explotadora, FYM-Heidelberg, ha paralizado la actividad en la cantera, pero sólo momentáneamente. Los propietarios se han puesto a disposición de la administración para evaluar el descubrimiento de esta cueva que se produjo el pasado mes de abril. Sin embargo, no fue hasta finales de junio cuando se puso en conocimiento de la Delegación Territorial de Medio Ambiente de Málaga. Es decir, durante de dos meses, la empresa no notificó el hallazgo. "Intentaron taparla, pero hubo un chivatazo interno", aseguran las fuentes consultadas por este diario.

La denuncia anónima provocó que la Delegación Territorial de Cultura de Málaga realizase una inspección de la cantera. Los técnicos de la Junta de Andalucía confirmaron "la existencia de una cavidad interesante con valor geológico", según la Consejería de Cultura. Ahora se está siguiendo un "protocolo de detección e investigación" y se espera una visita "más específica" por parte de un grupo de espeleólogos. En el primer informe, los técnicos no encontraron restos arqueológicos en la cueva.

Defensa "a muerte"

La conservación de esta formación geológica no está asegurada. Según las fuentes consultadas, el pasado 10 de agosto se oyeron detonaciones en la zona de la cementera por lo que la preocupación vecinal ha aumentado. Si los espeleólogos confirman que no hay restos de ocupación humana en la cavidad, la empresa podría reanudar la actividad y, por lo tanto, la cueva podría ser volada para continuar con la obtención de materiales para la fabricación de cemento. Este diario ha contactado con la compañía para obtener su valoración, pero los responsables no estaban disponibles.

Desde el Grupo de Montaña del Rincón de la Victoria se aboga por una evaluación "neutral" de espeleólogos independientes ya que tienen indicios de que puede haber "una lámpara de grasa correspondiente al Neolítico" así como de un "rayón que también podría ser humano". Estos hechos consolidarían la protección del espacio. Desde el PSOE de Málaga ya se ha pedido un "análisis riguroso y serio" que determine el futuro de esta cavidad mientras que el grupo Adelante Málaga ha instado a la Junta que actúe con "diligencia para garantizar la protección del enclave".

"Que no haya restos de ocupación humana lo dicen los propios arqueólogos de la cementera", explican a este diario fuentes del Grupo de Montaña del Rincón de la Victoria. Esta asociación asegura que las imágenes difundidas del interior de la cueva son "reales y legítimas" pese a algunos "bulos" que se han compartido recientemente. Las personas involucradas guardan el anonimato con celo por posibles "amenazas" por parte de la empresa.

Ante la posibilidad de que la cueva acabe convirtiéndose en "sacos de arena", el Grupo de Montaña del Rincón de la Victoria, junto con otros vecinos, se está movilizando para frenar la explotación de la cantera si se certifica el valor patrimonial de la cueva. "No podemos mirar hacia otro lado ante esta maravilla natural. Hay que hacer una movilización para que el tema no se enfríe y proteger a muerte la cueva", explican.

De momento, la asociación ha creado una petición en la plataforma change.org que ya ha superado las 6.500 firmas. "No estamos en contra de la cementera", insisten, pero tienen la esperanza de que la compañía "recule" y lleve a cabo una explotación turística del lugar que impulse la economía local. Pero los intereses del grupo Heidelberg en España pasan por la venta de sus activos y el hallazgo geológico puede ser un obstáculo para esta operación. Precisamente la fábrica de cemento de Málaga es el principal bien que la empresa como publicó elEconomista.es en una información reciente.

Una Maravilla Blanca

El Grupo de Montaña del Rincón de la Victoria ha llamado Cueva Maravilla Blanca a la cavidad debido a la tonalidad de sus paredes que en combinación con el color marrón de la piedra genera un "espectáculo visual único y con sólo dos referencia similares en el mundo". Este "santuario natural" cuenta con "un conjunto de islotes conocidos como cavernas, capillas y catedral" y se ha convertido en una "esperanza" contra el decaimiento de esta zona de Málaga.

"Creemos que la repercusión sería bestial", dicen desde la asociación, que apuestan por convertir el hallazgo en un motor económico. Las organizaciones en defensa de la conservación de la cueva tienen como referente a Pulpí. Este municipio almeriense ha sabido sacar rendimiento turístico a la geoda más grande de Europa y que pese a las restricciones de la pandemia de Covid-19 pudo agotar todas las reservas para visitarla el verano pasado.

"Una cueva de valor geológico en La Araña redondearía el patrimonio de la zona, en la que tenemos el Complejo del Humo, un libro abierto paleoclimático sin ir más lejos. Voy a intentar visitar la zona lo antes posible, pero hay que recordar que puede ser peligroso y desaconsejo visitas espontáneas porque además es propiedad privada. Como concejal de Cultura siempre me guía el máximo interés por el patrimonio y espero también al dictamen que realice la Junta", ha expresado la responsable del ramo, Noelia Losada.