Mayores, jóvenes y estereotipos: una mesa redonda de elDiario.es Andalucía

“Cómo está la juventud”, “Está mayor y no se entera”, “¿Pero cómo van a tener sexo los ancianos?”, “Estos jóvenes de hoy no hacen nada y solo están enganchados a las redes sociales”, “A tu edad ya no sirves para nada”. Cualquier de estas frases es una generalización y, en la mayoría de los casos, una generalización injusta. Se dice que los viejos y los jóvenes están muy lejos y, sin embargo, sobrellevan un peso común: los estereotipos.

Por eso, con motivo de la publicación de la revista en papel de elDiario.es 'La Revolución de los viejos', hemos querido organizar en Andalucía, el próximo martes 31 de mayo en Sevilla, una mesa redonda bajo el siguiente título: 'Mayores y jóvenes: dos generaciones bajo el peso de los tópicos'. La cita será en la Sala Salvador de la Fundación Cajasol a las 19.00 horas. La mesa, moderada por la periodista, escritora y colaboradora de elDiario.es Andalucía, María Iglesias, contará con cuatro ponentes.

Isidoro Moreno

Isidoro Moreno (Sevilla, 1944) es catedrático en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Sevilla, fundador de este departamento en esa institución académica. Comenzó sus primeras investigaciones sobre cultura andaluza en 1970. En las últimas tres décadas ha centrado sus estudios en la relación entre las dinámicas de globalización y localización, así como sus efectos sobre las identidades estructurales, las migraciones, los nacionalismos, rituales festivos, trabajo y patrimonio cultural. Entre sus muchos logros, participó en 1978 en la firma del Pacto Autonómico de Antequera como secretario general del Partido de los Trabajadores de Andalucía. Más tarde, en 1990, fundó junto al histórico activista Diamantino García la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Pero le hemos invitado porque, además, ha investigado la situación social de los mayores y denuncia la marginación de este colectivo.

Kone Yossodjo

Kone Yossodjo tiene 21 años y nació en Costa de Marfil. La guerra, la posterior muerte de su padre y los problemas económicos de su familia le obligaron a marcharse de casa, dejando atrás a su madre y a cuatro hermanos. Llegó a España en patera a Tarifa (Cádiz) con 16 años, después de un viaje de más de 6.000 kilómetros que duró un año y medio. Al cruzar el Estrecho aquella noche en la precaria embarcación pensó que no sobreviviría. No sabía nadar. Ahora se dedica al atletismo (fue subcampelón de España en 2017 en la categoría juvenil) y ha hecho prácticas laborales en la Residencia Santa Ana de la Fundación SAMU, en le barrio de Triana, especializada en la atención de personas con discapacidad intelectual y daño cerebral sobrevenido.

Marta Borrell

Marta Borrell tiene 18 años, nació en Sevilla y se formó en el Colegio Aljarafe. Actualmente, tiene una beca para estudiar en la innovadora Minerva University donde cursa Relaciones Internacionales y Política en San Francisco y Seúl. Estudió primero de Bachillerato en Three Rivers High School, Michigan, donde participó en un programa de intercambio estudiantil internacional organizado por el Gobierno de los Estados Unidos. Marta está preocupada por la injusticia social y siempre ha mostrado interés en ser parte activa en la búsqueda de soluciones. Como presentadora del documental 'Una luz en la oscuridad', ha tenido la oportunidad de conocer los problemas que amenazan la educación en los países en desarrollo y también ha tenido la oportunidad de discutir soluciones entre aquellas personalidades que son relevantes en el mundo de la educación. Sus experiencias le han permitido hablar en Naciones Unidas, el más alto nivel institucional. Marta, una joven adolescente, ha decidido investigar qué está fallando en la educación de los niños, especialmente en los países en vías de desarrollo. Está muy conmovida por la precariedad de la vida en estos países y cree que la única solución a la pobreza, la injusticia social y la discriminación de género es mejorar la educación que reciben estos niños.

Noemí Álvarez

Noemí Álvarez es licenciada en Periodismo por la Univeridad Rey Juan Carlos y es una de las coordinadoras del programa de acompañamiento 'Soledad Cero, Vida 10' con el que voluntarios y voluntarias acompañan a personas mayores para paliar la soledad de sus vecinos. Este programa es parte de la actividad de la Fundación Harena de Málaga que, desde 2007, a partir de la iniciativa personal de un grupo de amigos, dedicieron aportar su “granito de arena” para construir una sociedad más justa y comprometida. Esta fundación se dedica también a ejecutar proyectos de cooperación al desarrollo y a formar voluntarios.

La mesa redonda se podrá seguir también por streaming en nuestro canal de Youtube, Facebook o Twitter.