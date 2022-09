Moreno amplía su Gobierno con más miembros de Ciudadanos y ficha a la ex portavoz naranja en Parlamento

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes una nueva tanda de nombramientos en diferentes consejerías y delegaciones territoriales, entre las que destaca el fichaje de la portavoz parlamentaria de Ciudadanos en el último tramo de la pasada legislatura, Teresa Pardo.

La malagueña, azote del PSOE en la Cámara legislativa, perdió las primarias para encabezar la lista electoral por Málaga y fue relegada en el último momento. Ahora el Ejecutivo popular de Juan Manuel Moreno la rescata para ponerla al frente de la delegación territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública en Málaga. Tras su nombramiento está, entre otros, el que fuera su compañero como portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto, que ahora ocupa la cartera de consejero de Justicia.

No es el único fichaje de Ciudadanos que aparece este martes en la lista de nombramientos. El ex concejal naranja Francisco Javier Millán de Cózar repite como delegado territorial de Justicia en Sevilla, junto a otros altos cargos que formaron parte del equipo del ex vicepresidente y ex líder de Ciudadanos, Juan Marín, en el área de Turismo, Justicia y Regeneración Democrática. De momento los fichajes que el Gobierno del PP hace del universo extinto de Ciudadanos se circunscriben al círculo de confianza de Marín, quedando los críticos al margen del equipo de Moreno.

El ex vicepresidente ya anticipó antes de verano que no descartaba aceptar algún puesto institucional de la Junta próximo a su ciudad -Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)-, pero advirtió de que antes de aceptarlo abandonaría definitivamente su partido. Ciudadanos tenía 21 diputados en la pasada legislatura, cuando formó un Gobierno de coalición con el PP. Los naranjas aventajaron a los populares en algunas demarcaciones y estuvieron a punto del sorpasso en las elecciones generales de 2019.

Sin embargo, los últimos comicios fueron barridos del mapa político andaluz, quedando fuera del Parlamento. Marín dimitió de todos sus cargos orgánicos ese mismo día y, desde entonces, ningún otro dirigente de Ciudadanos se ha postulado para ocupar su lugar. El partido naranja quedó varado en Andalucía, sin dirección alguna, hasta que la ejecutiva nacional creó una gestora para hacerse cargo de los restos del naufragio.

La referencia biográfica de los ex miembros de Ciudadanos que han sido nombrados este martes por el Consejo de Gobierno no menciona en ningún momento que pertenecieron al partido naranja. De Teresa Pardo, se especifica que nació en Cártama en 1979, “es licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga, máster de Abogacía y abogada en ejercicio, especializada en derecho laboral, societario y bancario, hasta la pasada legislatura, cuando ocupó escaño en el Parlamento de Andalucía por Málaga. Además de formación jurídica, ha cursado el Programa ejecutivo de liderazgo de emprendimiento e innovación de Deusto e Icade. Junto a su trayectoria política regional, también tiene experiencia en el ámbito local como diputada provincial en Málaga”.