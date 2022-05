Moreno lo apuesta todo a un Gobierno en solitario y se presenta como “dique de contención contra Vox”

Juan Manuel Moreno se ha atornillado en el centro del tablero político, convencido de que ahí recogerá los apoyos necesarios para lograr un Gobierno en solitario, “sin componendas, sin condicionantes, sin ataduras”. Sin Vox.

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección el próximo 19 de junio está tan seguro de su victoria que, en contra de lo que advierten todos los manuales de campaña, se ha autoimpuesto un listón alto, que va más allá de ganar los comicios: “Acercarse a los 50 escaños y estar por encima de todas las fuerzas de izquierdas juntas posibilita que yo pueda gobernar en solitario”, dice. El CIS andaluz, publicado este lunes, sitúa al PP-A en una horquilla de 47 a 49 escaños, a seis u ocho de la mayoría absoluta [55], y muy por encima de los 33 que ahora tiene.

Moreno ha decidido jugárselo todo a esta carta y, a tres días para que arranque la campaña electoral, renuncia a esa red de seguridad que pasa por mostrarse ambiguo o esquivo cuando le preguntan si está dispuesto a formar un Ejecutivo de coalición con la ultraderecha. “Yo no quiero coaliciones de líos, quiero un Gobierno sólido y estable. Y si dos partidos están en las antípodas, no hay manera de entenderse”, ha remarcado este lunes, antes de que le pregunten, durante un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Es la pregunta que le persigue desde que decidió adelantar las elecciones andaluzas y, con más fuerza aún, desde que su compañero de partido, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se vio obligado a formar un Ejecutivo de coalición con el partido de Santiago Abascal tras un resultado mediocre del PP en las elecciones adelantadas de su comunidad. “Como me lo vas a preguntar 200 veces, te lo digo ya”, ha adelantado Moreno durante su intervención. Luego, en el turno de preguntas, ha sido mucho más explícito, y no ha ocultado que su estrategia de campaña gira en torno al voto útil, apelando a los votantes desencantados del PSOE y de la izquierda en general.

“El único voto útil en estas elecciones es el PP andaluz”, ha anunciado, sin ambages. “Mucha gente de izquierdas ha hecho esta reflexión: mi opción política no va a salir elegida. Juanma va a ser presidente, y lo será solo o mal acompañado. Por tanto, algunos me van a prestar su voto para que sea el dique de contención contra Vox”, subraya Moreno.

El candidato popular nunca antes había sido tan explícito en su desmarque táctico respecto a la extrema derecha. Moreno ha descrito varias escenas en las que un supuesto simpatizante del PSOE le para por la calle para anunciarle que ahora le votará a él. “Yo le pregunto por qué y él me dice: porque me das confianza”. Moreno pretende desactivar así la principal línea de ataque del PSOE. El secretario general y candidato socialista, Juan Espadas, ha centrado toda su estrategia de campaña en denunciar que el PP se presenta a estas elecciones “en coalición encubierta con la extrema derecha”, algo que repiten machaconamente desde Ferraz y desde Moncloa.

También ha ninguneado el mensaje de la candidata de la coalición de izquierdas Por Andalucía, Inmaculada Nieto, que valoró la opción de abstenerse en la investidura de Moreno para evitar que formase Gobierno con Vox. “Es pura estrategia. Quieren decir que para taponar a Vox no hace falta votar a Moreno”, advierte. El dirigente popular ha apelado a los andaluces serenos, reflexivos y dialogantes, se ha alejado de todas las posiciones “radicales e ideologizadas”, y ha convertido las críticas que recibe de la extrema derecha en un aval para pedir el voto al electorado de centro izquierda: “Me tachan de andalucista, y lo soy: amo Andalucía. Me acusan de estar muy desideologizado, y no entiendo este concepto. Si hay un problema y una solución, la solución no es ni de derechas ni de izquierdas”.

Andalucía ha estado gobernada casi 37 años por el PSOE y los últimos tres años y medio por un Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos, apoyado en la extrema derecha. El voto conservador, pese a estar fragmentado en tres opciones políticas, sumó por primera vez más que el bloque de izquierdas.

Moreno explica que ha habido un cambio sociológico en Andalucía, pero no tanto porque “antes fuera de izquierdas y ahora de derechas”, sino porque la gente “ha perdido el miedo”. “Los andaluces han visto que no pasa nada por no votar al PSOE. Ha cambiado la realidad sociológica de Andalucía y ya no va a volver a ser la de antes”, insiste el presidente de la Junta, que cree que los socialistas “tendrán que reinventarse, si no quieren errar el tiro”. “Ese cuento de que íbamos a privatizarlo todo funcionaba hace cinco años, pero ya no. Antes nos tenían miedo y no nos creían. Ahora ya nadie se cree ese cuento en Andalucía porque vamos con un balance de gobierno”, advierte.