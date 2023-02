Moreno arremete contra la ley del 'solo sí es sí' en pleno 28-F: “Andalucía protege a las víctimas de agresiones sexuales”

Este acto oficial del 28 de febrero (28-F), día de Andalucía, ha sido el “más festivo y emocional” hasta la fecha, cargado de folklore, música y discursos sentimentales. Así mismo lo describió el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, en un discurso de exaltación a la autonomía andaluza donde, sin embargo, encontró hueco para insertar una crítica directa a la Ley de Garantía Sexual (la ley del solo sí es sí), que ha facilitado la rebaja de condenas de más de 500 agresores sexuales, un centenar en Andalucía.

“Andalucía protege a las mujeres que son víctimas de la violencia machista y agresiones sexuales. Aquí las mujeres reciben amparo legal y comprensión ante la posibilidad de que sus agresores queden en libertad como consecuencia de una ley que está tardando demasiado tiempo en corregirse. Las mujeres andaluzas pueden estar seguras de que su comunidad va a estar siempre a su lado”, dijo Moreno.

Según la Junta, en torno a 50 mujeres víctimas de violencia sexual han acudido al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en busca de asesoramiento legal ante la hipótesis de que sus agresores vean rebajada sus penas, toda vez que es esta institución pública quien las representó en el juicio.

Los “efectos indeseados” de la ley del sí son el asunto que más está desgastando al Gobierno de Pedro Sánchez en un año electoral clave, con municipales en mayo y generales a final de año. Las rebajas de condena a agresores sexuales han provocado el mayor cisma entre los socios del Ejecutivo -PSOE y Unidas Podemos-, que previsiblemente se agudizará con la reforma propuesta por los socialistas sin el respaldo de los morados.

En esa herida está hurgando el PP de Alberto Núñez Feijóo, con mociones en todos los parlamentos autonómicos y ayuntamientos de España, y este martes el presidente de la Junta lo ha metido de lleno en el acto de celebración oficial del día de Andalucía. La alusión directa a la ley del sólo sí es sí aparece engarzada en un discurso en el que el presidente reivindicó el autogobierno que conmemora este día desde la defensa cerrada de su modelo fiscal, en abierta disputa con el Gobierno de Sánchez.

Hace sólo cinco días la Junta formalizó la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el llamado impuesto a las grandes fortunas, un nuevo gravamen del Gobierno central a los patrimonios superiores a tres millones de euros. En Andalucía, donde más de la mitad de la población está exenta de tributación porque sus ingresos no superan los 13.000 euros al años, la tasa nueva apenas afecta a un millar de andaluces.

Pero Moreno ha envuelto el recurso ante el Tribunal Constitucional en la bandera blanca y verde, reivindicando su “autonomía fiscal” para implantar un modelo tributario similar al que el PP lleva años ejerciendo en Madrid: rebajas impositivas para atraer inversión extranjera y domicilios fiscales potentados, sobre todo de Madrid y Cataluña.

Y en ese esquema tributario, el presidente de la Junta ha centrado su mayor reivindicación andalucista este año: “La Andalucía actual no acepta tutelas ni injerencias. Los andaluces no aceptamos que se pongan obstáculos en nuestro camino, situándonos en desventaja para competir en igualdad. No es justo que se ataque nuestra autonomía mientras que a otros territorios siempre se les pone una alfombra roja”, ha dicho, en velada referencia a los “privilegios” que el Gobierno concede a sus socios nacionalistas vascos e independentistas catalanes. Es raro no escuchar un 28-F alusiones a Cataluña y Euskadi, dos de los territorios sobre los que pivota el discurso andalucista desde hace 40 años, desde el inicio de la transición autonomista.

“Tenemos derecho a buscar las mejores herramientas para el bienestar y el progreso de Andalucía, bajando impuestos, facilitando la creación de empresas, atrayendo inversión, fortaleciendo nuestros sectores económicos y adaptando el tejido productivo a la economía del futuro”, ha remarcado Moreno. Su recurso al impuesto a las grandes fortunas sigue la estela del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, aunque la presidenta madrileña prevé una pérdida de 6.200 millones de recaudación, mientras que para el Ejecutivo andaluz “la recaudación no importa tanto como la autonomía fiscal”.

El alegato andalucista de Moreno ha estado trufado de continuas referencias a sus choques con el Gobierno de Sánchez. “En Andalucía no renunciamos a ninguna de las posibilidades que nos da nuestro Estatuto de Autonomía”, ha subrayado, haciendo un balance optimista de la economía andaluza y poniendo en solfa los datos del paro (un 19% de la población activa al cierre de 2022).

El presidente de la Junta reivindica “un cambio en la mirada hacia Andalucía”, intentado difuminar de esa imagen de patio trasero de España, limitada al turismo de sol y playa y al folklore flamenco. Como hizo durante la campaña electoral, Moreno ha proyectado sobre la imagen de la comunidad su propia “ambición”. “Andalucía es la aspiración de ser cada vez mejores, de llegar cada día más lejos”, ha advertido, insertando sus consignas políticas en una larga loa a los distinguidos con las Medallas de Andalucía.

Los premiados

El coro de Julio Pardo, recientemente fallecido, abrió la efeméride oficial del Día de Andalucía organizada por la Junta en el Teatro de la Maestranza. Con esos acordes de carnaval se dibujó lo que iba a ser un 28-F más folklórico que nunca, en un escenario por el que desfilaron cantantes, toreros, policías, artistas, cirujanos, poetisas, empresarios e investigadores, rematado por el discurso y el himno de Andalucía por su Hijo Predilecto 2013, David Bisbal, con el recuerdo póstumo de Lola Flores.

Sonó el coro carnavelesco; el arpa flamenca de Ana Crispán; la versión aflamencada de My Way que interpretó el grupo Siempre así, con el público palmeando; el rapero Jesús improvisando con la mezcla de palabras para describir Andalucía; Javi y Pablo, los hijos del malogrado Javier Imbroda, ex consejero de Educación, entonaron una canción pop; y Bisbal culminó con el himno de Andalucía para cerrar el acto.

Lola Flores, a título póstumo, y David Bisbal han sido designados Hijos Predilectos de Andalucía 2023. Dos mujeres políticas de signo ideológico muy distinto han sido galardonadas con la Medalla Manuel Clavero Arévalo, una de las distinciones que otorga el Gobierno andaluz para conmemorar el 28 de febrero: la empresaria Mercedes Moll de Miguel (Madrid, 1940), ex diputada de UCD, una de las 21 mujeres que ocuparon un escaño en las Cortes Constituyentes, colaboradora del propio Clavero cuando era ministro de Cultura en el Gobierno de Adolfo Suárez, y que formó parte de la Junta preautonómica de Andalucía.

Y Pilar Távora, directora, productora y guionista de teatro, cine y televisión, empresaria cultural, ex dirigente del Partido Andalucista y de Izquierda Andalucista, y ligada en los últimos años primero a la coalición Adelante Andalucía, pilotada en su primera etapa por Teresa Rodríguez, y más recientemente a la coalición de seis partidos de izquierdas Por Andalucía.

La Medalla de Andalucía en la categoría de Ciencias Sociales ha recaído en José María Segovia Azcárate, presidente de la Real Sociedad Colombina; y en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, que cumple su 25 aniversario este año. En la rama de Artes, han sido galardonados el pintor Juan Valdés y el compositor Julio Pardo, figura referente del Carnaval de Cádiz, recientemente fallecido. En el área de Deportes, la fundación Unicaja, por sus proyectos sociales y benéficos; y el Real Club Mediterráneo de Málaga, que cumple 150 años de vida.

La Medalla al Valor Humano recae en la Policía Adscrita de la Junta de Andalucía, que justo ahora cumple 30 años desde su creación. También ha sido galardonado, en el ámbito de la Solidaridad, el colegio de Infantil y Primaria Cándido Nogales, de Jaén, por su proyecto de integración de personas con discapacidad y su educación en valores.

En el ámbito de la Economía y la empresa han sido distinguidos el Grupo Más, negocio de alimentación sevillano, que ha logrado expandirse con más de 3.500 trabajadores, 175 tiendas en Andalucía y Extremadura, unos 300.000 clientes diarios y 800 proveedores. Comparte el galardón en esta categoría con Silvia Peláez, empresaria emprendedora dueña de Quesos y Besos, una firma reconocida con el World Cheese Award por la producción del mejor queso de España.

En el área de Investigación recibe la Medalla de Andalucía el Instituto de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos de la Universidad de Granada, por su trabajo de investigación y docencia. También ha sido premiado el cirujano Ramiro Rivera López, pionero en el área de cirugía cardíaca abierta y transplante renal heterocigótico, y creador del servicio de Cirugía Cardiovascular del hospital Gregorio Marañón de Madrid.

En la categoría de Proyección de Andalucía han sido premiados el empresario y promotor Manuel Contreras, dueño del grupo constructor Azvi; el torero Manuel Benítez El Cordobés y el grupo musical Siempre Así, con 30 años de carrera a sus espaldas, un millón de discos vendidos y más de mil conciertos.

Por último, la Medalla al mérito Medioambiental recae en dos mujeres: María Ángeles Cayuela, presidenta de la Asociación de Mujeres del Sector Pesquero Andaluz, que se creó en 2018 y representa a más de 250 trabajadoras; y María Sánchez Rodríguez, veterinaria y escritora cordobesa, que aúna fauna y literatura y cuenta con miles de seguidores en redes sociales, donde fomenta la cultura rural, la defensa del pastoreo y la preservación de las razas autóctonas.