Noel López, el "duro" número dos de Juan Espadas en el PSOE de Andalucía

"Siempre tuvo muy claro que quería ser alcalde de Maracena. Desde joven, esa fue su obsesión. La misma que tuvieron muchos, pero que él alcanzó". En esa aspiración encaja Noel López Linares (Maracena, 1978), que será nuevo secretario de Organización del PSOE de Andalucía cuando se celebre el congreso regional de los socialistas andaluces del 6 y 7 de noviembre. En esa fecha, este granadino de 43 años alcanzará un puesto en el que le ha designado el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, como guiño hacia Andalucía oriental. A efectos prácticos, será su número dos a nivel orgánico. Su hombre fuerte.

Cuando ocurra, López dejará de ser un político desconocido para la mayoría, porque no ha ocupado cargos institucionales fuera del Ayuntamiento de Maracena. Según fuentes socialistas, en ese momento hará las maletas para ubicarse o bien en el Senado por designación autonómica del PSOE-A o trabajará con sueldo del partido hasta que se celebren las elecciones andaluzas, para las que aún no hay fecha pero que tienen que resolverse en 2022. Será el punto y seguido de una carrera que empezó hace dos décadas y que ha hecho que Noel López haya sido alcalde de Maracena durante 14 años de forma ininterrumpida.

Su peculiar carácter, cincelado gracias a su posición de fuerza en Maracena, no siempre le ha ayudado a caer en gracia a todos sus compañeros. “No es un político de ir dando la mano y acudiendo a eventos”. Ha estado muy centrado en su municipio, muy próximo al mismo núcleo de personas con el que empezó en política y apenas se ha dejado ver a nivel provincial y mucho menos regional. “Fuera ha cultivado menos su imagen. Es más duro y abrupto en los planteamientos que otros líderes”. Por eso, aunque su experiencia municipal está probada, queda por ver cómo se desenvolverá en su nueva función orgánica.

Las razones de su fichaje las explica el parlamentario del PSOE-A, Gerardo Sánchez, que forma parte del núcleo más próximo a Juan Espadas: "Noel es un alcalde joven que lleva tres mayorías absolutas. Es el perfil que se busca porque tiene un poder electoral tremendo". Tras consultarlo internamente, la incorporación del granadino la tomó el propio Espadas al ver en López a "un hombre valiente y ambicioso políticamente". "Es muy vivo y conoce muy bien la vida municipal y orgánica. Pretende ser un revulsivo y un cambio de ejes, y pasar de Sevilla-Cádiz a un eje Almería, Granada y Jaén", sentencia Sánchez.

El resurgir del PSOE de Maracena

Sin duda, la figura de Noel aporta pocos grises a la hora de definirla. La opinión que se tiene sobre él es blanca o negra, pero nunca de una escala de color intermedia. Su carácter definido como “rudo” y “políticamente incorrecto” por propios y ajenos, lo ha dibujado como un líder local que tiene en Maracena su particular reino de Taifa. En este municipio metropolitano de la provincia de Granada de 22.000 habitantes se ha mantenido como líder casi indiscutible durante la última década y media, tras haber alcanzado la alcaldía con apenas 29 años. Pese a las zozobras del PSOE en Granada, Andalucía o España, solo parecía haber una cosa invariable y esa era que Noel López seguía siendo alcalde Maracena.

López, que se afilió al PSOE en el año 2000, tiene estudios de Educación Social por la Universidad de Granada, es funcionario de la Diputación provincial granadina desde 1997, está divorciado y tiene dos hijos. “Es un tipo que se aprovechó de la coyuntura mala que había en su municipio porque allí siempre habían gobernado los comunistas y el PSOE no era relevante”, cuentan quienes le conocen. De hecho, fue elegido secretario general del partido en su localidad entre apenas 50 afiliados. Una cifra sensiblemente inferior a los 400 militantes con los que hoy cuenta esa misma agrupación local. "Es un hombre que sabe llevarse a la gente a su terreno, pero que es muy duro en las formas. La gente le quiere, pero se han visto cosas raras durante sus mandatos", dicen desde la oposición en el Ayuntamiento.

Entre 2003 y 2007, pocos años después de unirse al PSOE, lideró la alternativa al PP en el Ayuntamiento de Maracena. Antes, había sido una de las cabezas visibles de las Juventudes Socialistas de Granada, espacio que le permitió conocer a compañeros de otras provincias que acabarían siendo políticos destacados dentro del organigrama socialista. Entre ellos, Susana Díaz, la expresidenta de la Junta de Andalucía. Ambos pertenecen a la misma generación y han mantenido una buena relación hasta el último momento. De hecho, Díaz llegó a pedirle a López que avalase su candidatura frente a Juan Espadas en la carrera por dirigir a los socialistas andaluces.

Aquello no ocurrió porque Noel López tenía claro que su apoyo iría al alcalde de Sevilla. Tan claro que en su agrupación local de Maracena, Espadas salió vencedor frente a Díaz por unos 300 votos a favor contra a apenas 40. De esa manera, consiguió granjearse el favor de Espadas y labrar su ascenso. De paso, ese respaldo masivo a su posición política volvió a poner en evidencia el poder del hasta ahora regidor maracenero dentro de la estructura del PSOE de su municipio. Algunas de las voces más críticas sostienen que ese poder lo ha logrado a base de afiliar a trabajadores del Ayuntamiento. “En los últimos años, los servicios públicos de Maracena han crecido mucho y para eso ha hecho falta personal que ha acabado afiliándose al partido”. Por eso, hay quienes dicen que sus mayorías absolutas de los últimos años se explican por ese motivo.

Aspiración de poder

Al respecto, en 2017 salió a la luz un informe de la Cámara de Cuentas que alertaba sobre la gestión de Noel López al frente del Consistorio. Entre las cuestiones que señalaba el documento destacaba que el incremento en gasto de personal había sido muy notable en años anteriores. Muy por encima de lo que venía ocurriendo en esta localidad granadina, pero aquello se quedó en un cajón. “Las plantillas estaban infladas y eso hacía que tuviera a mucha gente de su parte”, dicen fuentes del PSOE de Granada.

Dos años antes de aquel momento, en 2015, Noel López amagó por primera vez con alcanzar mayores cotas de protagonismo. Quiso ser el presidente de la Diputación de Granada y llevó a cabo una estrategia que le impulsó como el principal candidato frente a José Entrena, actual presidente. En aquel momento, su buena relación con Susana Díaz le abrió esa posibilidad, aunque finalmente acabaría cediendo su espacio a Entrena, que preside el ente provincial desde entonces. "Él era de Susana Díaz, pero también llegó a serlo de Pedro Sánchez y volvió a rechazarle cuando Susana se lo pidió. Siempre ha sabido dónde posicionarse", argumentan voces socialistas.

Su nombramiento como nuevo secretario de Organización del PSOE-A no ha sorprendido demasiado dentro del partido. El hecho de que no hubiese ningún político granadino designado dentro de la ejecutiva federal de los socialistas dejaba claro que el salto se daría a nivel andaluz. Un escenario en el que Noel López ha salido beneficiado y que ha aliviado al secretario general del PSOE de Granada, José Entrena, que veía en él a un rival fuerte. De hecho, no solo intentó arrebatarle la Diputación, sino que en 2017 le disputó el mando del PSOE granadino, hasta el punto de que le venció por minoría. Sin embargo, “supieron entenderse”, cuentan, y “Noel y Entrena se dieron la mano para trabajar juntos”.

Un político poco común

Entre las habilidades que le reconocen críticos y afines está el hecho de haber convertido a Maracena en uno de los municipios referentes del cinturón metropolitano de Granada. “Ha logrado darle impulso a los servicios e infraestructuras. Ha sido hábil a la hora de gestionar fondos europeos para el municipio”. Por otro lado, también ha logrado llegar a acuerdos con todas las fuerzas políticas en el Consorcio Vega Sierra Elvira, una organización que aglutina a 33 municipios granadinos y que tiene como objetivo desarrollarlos. “No encontrarás a prácticamente nadie, sea del partido que sea, que hable mal de él en el Consorcio”, indican fuentes socialistas.

Para los socialistas, su nombramiento encaja en la estrategia de Juan Espadas de ubicar en cargos de relevancia a personas que supongan un “relevo generacional”. Algo que hace que Noel López se haya convertido en el representante de mayor trascendencia del PSOE de Granada justo en un momento en el que los socialistas están intentando recuperar la Junta de Andalucía. Una empresa que no será fácil a la luz de las encuestas que sitúan a Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) como favorito para seguir en el Palacio de San Telmo. “Como Juan Espadas habla mucho de municipalismo, ha encontrado en él la figura que más le encaja”, concluyen fuentes socialistas.