Las patronales del sector de la Dependencia se movilizan para exigir al Gobierno andaluz que evite la quiebra del servicio

CECUA, LARES ANDALUCÍA, FADE Y FAECTA, patronales del sector de la Dependencia, se han concentrado hoy a las puertas del Parlamento andaluz para denunciar la inacción de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a la hora de abordar la sostenibilidad del sistema. Ante la decepción provocada por la propuesta del Gobierno andaluz de actualizar el precio de la plaza concertada en un 2,60%, las entidades y empresas del sector han señalado que esta medida “no permite a los centros garantizar la sostenibilidad, eficiencia y calidad de la atención y amenaza especialmente a los centros rurales. Además, el incremento del precio de la plaza en un 2,60% no dignifica al sector, ya que no alcanza ni a compensar la subida de la luz”.

Ante las dificultades de un sector infrafinanciado y en previsión de un futuro desolador que mantendrá a Andalucía en el último vagón del sector sociosanitario español, las patronales se movilizan para revertir con urgencia esta situación de indefensión y maltrato y anticipan que, de seguir la actual situación, la quiebra del sistema sociosanitario está muy próxima. Además de exigir unas tarifas concertadas que garanticen la sostenibilidad, eficiencia y calidad de la cobertura del servicio que prestan a las personas dependientes, plantean la necesidad de ocupación de plazas vacías.

“Mientras en muchas comunidades autónomas de nuestro país se ha producido una actualización de tarifas del sector fruto del acuerdo de Estado con agentes sociales que atiende a las personas en situación de dependencia, el Gobierno andaluz ha hecho caso omiso a la grave situación de sostenibilidad de uno de los sectores que más han sufrido en esta pandemia y que mayor número de empleos genera y mantiene”, manifiestan los representantes de CECUA, LARES ANDALUCÍA, FADE Y FAECTA. Como referencia, señalan que en Madrid, la subida de la plaza concertada ha sido del 37%, tras el acuerdo con los agentes sociales.

En este sentido, y con el fin de superar el estancamiento de las relaciones con la Consejería, estas entidades y empresas también han solicitado por escrito hasta en tres ocasiones un encuentro con Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, quien les ha remitido a la Consejería sin escuchar sus propuestas.

Sobrecostes de los cuidados en plena pandemia

Durante la pandemia, las empresas y entidades del sector han tenido que soportar grandes sobrecostes y una alarmante carencia de recursos y medios. A pesar de ello, gracias a la inmensa vocación de servicio, se ha conseguido cuidar de la población más vulnerable “y todo este esfuerzo, en lugar de ser dignificado y reconocido, ha caído en el cajón del olvido, denuncian los representantes de las patronales.

Mientras que en muchas comunidades autónomas de nuestro país se ha producido una actualización de tarifas del sector fruto de acuerdo con los agentes sociales, en Andalucía el Gobierno hace caso omiso. Esta situación hace crecer la brecha entre comunidades donde vemos cómo las residencias de mayores de Madrid reciben casi 20 euros más por cada plaza concertada y cada día de ocupación, con un incremento del 37% llegando hasta los 74,88€. En Andalucía, sin embargo, el incremento es de 2,60%, 491,38 euros al año. Ante esta ínfima subida, las patronales exigen “dignidad y no limosnas”, denunciando que el sector necesita una apuesta real que acabe con la infrafinanciación y garantice a las empresas unas condiciones razonables y seguras, además de la total ocupación de las plazas concertadas que se encuentran vacantes, aún a pesar de la enorme lista de espera existente.

Es necesario establecer unas tarifas concertadas que garanticen la sostenibilidad, eficiencia y calidad de la cobertura, así como de las inversiones que durante años el empresariado andaluz ha realizado con mucho esfuerzo, garantizando una apuesta por la calidad en el servicio y en el empleo.

Propuesta del sector

En la propuesta presentada al Gobierno andaluz para lograr un sistema sostenible, eficiente y con calidad de cobertura en la atención a las personas mayores dependientes de Andalucía, las patronales LARES Andalucía, FADE, CECUA Y FAECTA, solicitan mecanismos más flexibles que permitan la reducción de la lista de espera, con la puesta en marcha y aprobación este mismo año de un solo procedimiento de la resolución de grado y PIA, y de un plan de choque que mejore la tasa de reposición que conlleve el aumento de valoradores/as y personal técnico, tanto a nivel de Servicios Sociales comunitarios, Delegaciones Territoriales y de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia (ASSDA).

Las consecuencias de un sistema de asignación de plaza obsoleto como el que tenemos en la actualidad, quedan plasmadas en la pérdida de personas beneficiarias del servicio residencial, encontrándose actualmente en valores similares a octubre de 2017. En los dos últimos años, si comparamos las personas atendidas en centros residenciales en marzo de 2021 con las de febrero 2019, la cifra asciende a 598 personas menos. Si hacemos esa comparativa en centros de día, son 1.462 personas menos atendidas.

La necesidad de incrementar la oferta de plazas concertadas, queda en un segundo plano cuando no se ocupan las plazas vacías ni se actualiza el precio. Es necesario un sistema automatizado, como utiliza la consejería de Educación y Deporte, con las plazas de escuelas infantiles o primaria. En este sentido, debe ser prioritario el objetivo de atención a los dependientes y no extenderlo con tediosa burocracia, que cuando finaliza ya no son necesarios los cuidados demandados. “Al igual que un médico no tarda dos años en prescribir la cura a un paciente, en el sector de la Dependencia debería aplicarse la misma dinámica”, subrayan desde CECUA, LARES ANDALUCÍA, FADE Y FAECTA.

Dignificación del sistema de cuidados

Mientras el Gobierno andaluz se cruza de brazos y deja morir al sector por inanición, las patronales se movilizan para lograr un cambio que permita a las personas usuarias disfrutar de un servicio que les cuide bien y en el que decidan quiénes le cuidan. Un sistema que reconozca y dignifique la labor de los/as profesionales de los cuidados a personas y que permita una justa financiación que asegure a las empresas unas condiciones razonables y seguras.

Para garantizar la sostenibilidad futura del sistema, se deben realizar las inversiones oportunas dentro de un marco regulatorio propicio y estable. En este escenario, las patronales sociosanitarias destacan la importancia de la colaboración público-privada mediante la oferta de plazas concertadas lo que ha sido una apuesta de éxito, permitiendo ganar en eficiencia y calidad, además de suponer un ahorro de costes, un estímulo para la inversión en nuevos centros y la generación de empleo de calidad.