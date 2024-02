El PP rechaza citar a José Manuel Soto en el Parlamento de Andalucía tras revelar que el PSOE “financió” otra empresa suya

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha desvelado este jueves en el Parlamento que el anterior gobierno andaluz del PSOE-A “financió”, en los años 2006-2011, un “proyecto empresarial” del cantante José Manuel Soto.

En respuesta a una pregunta del PSOE-A sobre las subvenciones concedidas por el Gobierno andaluz del PP-A a la fundación Destino Doñana, presidida por José Manuel Soto, Sanz ha indicado en comisión del Parlamento que puede que sea la última vez que ese partido quiera hablar de este asunto, a raíz de que se haya conocido que el gobierno socialista “financió directamente un proyecto empresarial, que no una fundación”, del cantante, en los años 2006-2011.

Concretamente, según ha añadido, se trataba de un proyecto de caballos para conocer los espacios naturales de Andalucía, “lo mismo que Destino Rocío”. Sanz ha mostrado una fotografía ante la comisión de Soto y el entonces consejero de Turismo Luciano Alonso con motivo de la presentación del proyecto, que incluso fue llevado a Fitur.

El consejero ha indicado que ese no fue el único proyecto financiado, sino que en el año 2002, también se le financió un proyecto, a través de Canal Sur, llamado 'Caminos de Andalucía' para mostrar rutas secuestre por senderos naturales de Andalucía. “Por cierto, todavía se sigue emitiendo por su calidad”, ha indicado Sanz, quien ha criticado que el PSOE-A intente ahora “matar un proyecto bonito y bueno” de carácter público como es 'Senderos del Rocío', que apoyan hasta los alcaldes socialistas.

Sanz ha advertido al PSOE-A de que no va a conseguir “manchar” la imagen del Gobierno andaluz por el asunto de las subvenciones a la fundación de José Manuel Soto, donde los responsables “no cobran”. Ha insistido en que el único gobierno andaluz que financió un proyecto privado del cantante fue el anterior del PSOE-A. “Esa es la diferencia”, según ha señalado el consejero, para quien al PSOE-A ahora le molesta que se haya subvencionado la fundación de Soto porque éste “critica” a Pedro Sánchez.

Por su parte, el diputado del PSOE-A Josele Aguilar ha reprochado al consejero que no haya anunciado que no se dará a la fundación de Soto la subvención prevista en 2024, ya que aún no hay “justificación” de la de 2023, que ya “veremos” que contempla.

La comisión ha rechazado este jueves, con los votos de la mayoría del PP-A, una propuesta del PSOE-A --que sí fue apoyada por los otros grupos de la oposición-- para que Soto compareciera para informar sobre las subvenciones nominativas recibidas por su fundación Destino Rocío de la Consejería de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa.

En un comunicado, el PSOE-A ha denunciado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, “vuelve a aplicar su rodillo de la mayoría absoluta para evitar que su amigo José Manuel Soto acuda a la comisión para informar sobre los 275.000 euros otorgados para desarrollar ese proyecto” de la fundación 'Destino Doñana'. “Es una exigencia de transparencia ante la ciudadanía y el PP-A ha hurtado el debate para tapar sus vergüenzas”, ha indicado el Grupo Socialista.

“Moreno Bonilla veta la comparecencia porque prefiere el ocultamiento y se niega a que se den explicaciones a los grupos de la oposición, que han votado todos a favor de esta comparecencia solicitada por el PSOE-A”, ha señalado el Grupo Socialista. Ha insistido en que la Junta tiene que explicar a qué se ha destinado la subvención de 275.000 euros que se otorgó a la fundación en 2023 y por qué se consignan otros 275.000 euros para este ejercicio “después de que Moreno anunciara la puesta en marcha de un comisionado público”.