El PP reta al Ministerio de Cultura y pide en el Parlamento andaluz más ayudas para “engrandecer” la tauromaquia

La eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia por parte del Ministerio de Cultura ha provocado un profundo malestar en el mundo taurino que el PP quiere capitalizar en Andalucía, donde el Gobierno de Juan Manuel Moreno se jacta de su “más que evidente compromiso” con el sector. Los populares pretenden ahora que se den “pasos firmes” para reforzar el apoyo del Ejecutivo andaluz a los toros, y para eso lleva esta semana una proposición no de ley (PNL) al Parlamento autonómico para que haya más medidas de apoyo para el “engrandecimiento de la tauromaquia”.

La propuesta hay que entenderla en un contexto no sólo de reacción a la decisión del Ministerio de Cultura, sino enmarcada también en el pulso permanente que mantienen PP y Vox para presentarse como la formación política que más lucha por los toros. Una situación, por cierto, a la que no es ajena incluso el PSOE, que también se esfuerza –aunque sin tantos aspavientos– en repetir una y otra vez que no está en contra de la tauromaquia.

Con una PNL el Parlamento lo que hace es instar al Gobierno a que actúe en una determinada línea, pero no es de obligado cumplimiento y en la mayoría de los casos queda como un mero gesto simbólico. La que ahora se verá en la Cámara andaluza tiene garantizada su aprobación gracias a la mayoría absoluta del PP y el más que probable apoyo de Vox, aunque lo previsible es que el PSOE no la respalde porque la propuesta está planteada como una desautorización del ministro de Cultura.

“Proteger e impulsar la fiesta”

Eso sí, el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ya se ha encargado de garantizar que las corridas de toros “no están en cuestión” y que el PSOE va a seguir apoyándolas y, en general, “al mundo de la tauromaquia”. La defensa socialista del sector se enmarca en la pugna por el voto rural andaluz, un conglomerado ecléctico pero en el que la afición taurina está muy arraigada en determinados territorios.

Con su PNL, el PP saca pecho con las medidas de apoyo a los toros que desarrolla el Gobierno andaluz, al que se pide no obstante que “siga dando pasos firmes en la defensa de la tauromaquia para proteger e impulsar la fiesta”. Con la aprobación de esta iniciativa, además, el Parlamento mostrará “su compromiso con el engrandecimiento de la tauromaquia”.

Asimismo, la Cámara andaluza expresará “su más firme rechazo” a la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia, fruto (según el PP) del “desprecio hacia el mundo taurino” que ha mostrado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. De esta manera estaría incumpliendo el mandato al que le obliga la ley de 2013 que considera la tauromaquia como patrimonio cultural y, como tal, tiene que defenderlo al ser “una seña de identidad que representa la tradición española”. El Gobierno andaluz, de hecho, ha insistido estos días en el mensaje de que los toros son cultura.

“Grave retroceso en la libertad”

El PP asegura que respeta, “como no podía ser de otra manera”, a los detractores de las corridas de toros, “pero les exigimos con la misma rotundidad que respeten” a los aficionados taurinos. De hecho, considera que la eliminación del premio nacional supone “denostar una cultura milenaria”, busca “imponer un criterio cultural propio” y supone “un grave retroceso en la libertad y avanzar hacia la imposición”.

Por ello, la PNL busca que el Parlamento andaluz “reitere” su apoyo a la tauromaquia “como manifestación del patrimonio cultural español”. Y al margen de entroncarla con las bellas artes, pone el acento en que es un sector económico “de primera magnitud”, con incidencia en ámbitos como el agroalimentario, el medioambiental, el cultural, el industrial y el turístico.