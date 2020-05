Moreno pide a Sánchez corregir el retraso en la desescalada de Granada y Málaga para que pasen a fase 2 con el resto de Andalucía

El próximo motivo de confrontación entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía tiene ya un motivo y una hora señalada. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha reclamado este domingo a Pedro Sánchez que las ocho provincias andaluzas opten a pasar a la fase 2 de la desescalada el próximo 25 de mayo, es decir, que Granada y Málaga se acompasen al resto del territorio y recuperen el retraso de esa semana más que permanecieron en fase 0, mientras las demás provincias entraban en fase 1.

Es una reivindicación que el consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, ya planteó la semana pasada en su reunión con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el marco de la comisión interterritorial de Salud. La Junta sostiene que el Gobierno de Sánchez negó el pase de Granada y Málaga a la fase 1 "por motivos políticos e ideológicos, no sanitarios", y ahora vuelven a insistir en que esa decisión fue "injustificada" y debe "corregirse". El planteamiento que Moreno ha hecho a Sánchez anticipa ya una semana de roces entre Gobierno y Junta, porque el plan nacional de desescalada no permite, a priori, que un territorio avance de fase antes de las dos semanas, que es el periodo que necesitan las autoridades sanitarias para calibrar cómo están funcionando las medidas de confinamiento.

Granada y Málaga no pasaron a las fase 1 con las otras seis provincias andaluzas porque, según el Gobierno, no cumplían los requisitos sanitarios: había tres distritos sanitarios en estas provincias con la tasa de contagio más altas de la comunidad, con una mayor presión asistencial en los hospitales, y limítrofes con áreas costeras que podrían verse afectadas por los contagios si se autorizaba la movilidad dentro de la provincia. La propia Junta solicitó excluir estos tres distritos del pase a la fase 1, y dejar avanzar al resto, pero Sanidad no lo aceptó. Moreno ha reclamado el informe técnico del Ministerio para entender con claridad las razones de esa negativa, y le ha comunicado al presidente del Gobierno que los criterios son poco claros.

El presidente de la Junta se ha mostrado preocupado por la descoordinación entre administraciones, sobre todo en materia educativa, de cara al cierre del curso académico y el inicio del próximo. También ha vuelto a reclamar el Plan Nacional de Rescate del Turismo, ya que hay provincias andaluzas cuyo PIB depende en un 30-35% del turismo, y ha pedido que se reconsidere la decisión de imponer cuarentena de 14 días a los turistas.