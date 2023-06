El PSOE de Sevilla exige a su presidenta, Amparo Rubiales, que rectifique tras llamar “judío nazi” a Bendodo

La presidenta del PSOE de Sevilla, la histórica dirigente Amparo Rubiales, ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter calificando de “judío nazi” al secretario general del PP nacional, Elías Bendodo. “Es realmente el discurso de un judío nazi!”, dice el mensaje, en respuesta al enlace de una noticia de El Periódico de España con el siguiente titular: 'Bendodo llama “tramposo” a Sánchez y le acusa de impedir que los españoles voten'. Bendodo es judío y no ha tardado en responderle desde su cuenta personal: “Quien califica así se califica a sí mismo”.

El tuit de Amparo Rubiales ha desatado una ola de críticas en las redes sociales, tanto en el PP como en las filas socialistas. La dirección del PSOE de Sevilla ha pedido “una rectificación” a su presidenta, y se ha distanciado del mensaje subrayando que lo escribió “a título personal”. “La dirección del PSOE de Sevilla se desvincula totalmente de las declaraciones que ha realizado a título personal en sus redes sociales la socialista Amparo Rubiales. La dirección del partido considera absolutamente rechazables esas declaraciones y ha pedido una rectificación a Amparo Rubiales”, ha señalado el partido que comanda Javier Fernández, en declaraciones a Europa Press.

Los populares han sido los primeros en reaccionar con una fuerte indignación. El diputado y secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha pedido la dimisión o el cese inmediato de Rubiales por calificar al número tres de Alberto Núñez Feijóo de “judío nazi”. “Mientas siga como presidenta del PSOE de Sevilla, tanto Pedro Sánchez como Juan Espadas son corresponsables de estas declaraciones, algo a todas luces inaceptable”, ha denunciado Carmona, haciendo extensible su crítica al presidente del Gobierno y al conjunto del PSOE.

Es realmente el discurso de un judío nazi! https://t.co/t37z5MhNq5 — Amparo Rubiales (@AmparoRubiales) 3 de junio de 2023

Ante las críticas que ha empezado a recibir en Twitter, la ex diputada y ex senadora socialista ha escrito otro tuit respondiendo: “No soy ni machista, ni xenófoba, ni antisemita, ni homofoba, ni anti trans ni anti nada. Sin igualdad no hay libertad. ¿Lo entendéis?”. En otro mensaje ha añadido: “No tengo nada, nada contra los judíos; todo, todo contra los nazis. Entendido?????”.

En un comunicado, la Federación de Comunidades Judías de España ha reaccionado al tuit de Amparo Rubiales, “rechaza y condena enérgicamente” el comentario política socialista, que califica de antisemita por “señalar el origen judío de Bendodo cuando a ningún otro político se le identifica con su origen o religión”.

En conversación con este periódico, Rubiales ha explicado que su tuit era una respuesta a una noticia en la que el número tres del PP nacional “insultaba y llamaba tramposo al presidente del Gobierno”. La veterana dirigente socialista admite que la expresión “no es muy afortunada”, pero advierte de que en el PP “no se cansan de insultar diariamente a Pedro Sánchez, le ha llamado felón, filoterrorista, tramposo..., pero el PP se indigna cuando les atacan a ellos”.

Rubiales niega haber recibido ninguna llamada de la dirección del PSOE de Sevilla y asegura que nadie le ha pedido personalmente que rectifique, que retire el tuit, que pida perdón o incluso que dimita.

Quien califica así se califica a sí mismo.



En el @ppopular a lo nuestro: propuestas y que la moderación, el sentido común y el sentido de Estado imperen pronto en un nuevo Gobierno de España.https://t.co/5Ylv3Nt06n — Elías Bendodo (@eliasbendodo) 7 de junio de 2023

El PP también ha utilizado su cuenta oficial de Twitter para replicar a Rubiales, que fue en su día consejera del Gobierno andaluz y vicepresidenta en el Congreso de los Diputados. “Vamos a derogar el insulto”, ha escrito la formación conservadora.