Jaime Bretón será el nuevo comisionado de Polígono Sur de Sevilla

Jaime Bretón será la propuesta de la Junta de Andalucía para ocupar el cargo de Comisionado de Polígono Sur, una "figura excepcional" que nació en 2003 "como fruto de dos acontecimientos claves en la historia de este barrio andaluz: la reivindicación vecinal y la voluntad política de las tres administraciones (Gobierno Central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla) de ponerse de acuerdo" para poner en marcha un "Plan Integral para recuperar el barrio".

Bretón (Jerez, 1966) ha sido hasta ahora adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz por sugerencia del Partido Popular. Ha ocupado este puesto durante 14 años de forma intermitente, ya que en 2007 dejó el puesto para incorporarse al Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), cargo del que posteriormente también salió. Este licenciado en Derecho y máster en Economía y Dirección de Empresas por el Instituto Internacional San Telmo de Sevilla, ha sido concejal del Ayuntamiento de Sevilla desde 1987 hasta 1996. De hecho, en esos años ocupó la concejalía del distrito sur por lo que fuentes cercanas a Bretón aseguran que "le da conocimiento para ocupar el cargo".

La propuesta procede del PP sevillano y se hizo en febrero de este año aunque no se ha hecho efectiva hasta este mes de julio en el que el Consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha llamado personalmente a Jaime Bretón (cercano a Beltrán Pérez, candidato del PP a la alcaldía de Sevilla) para ofrecerle el Comisionado. Bretón, para cuyo nombramiento no hay fecha aún, asegura que "es un nuevo reto".

El Ayuntamiento hubiera preferido un perfil más "independiente"

Según fuentes municipales, el alcalde socialista de la ciudad, Juan Espadas, "no tiene que dar el visto bueno formal" porque "es decisión exclusiva de la Junta", a pesar de que los anteriores nombres que ocuparon el Comisionado fueron pactados entre Estado, Junta y Ayuntamiento. Estas mismas fuentes asegura que "al Ayuntamiento se le ha informado del nombramiento. Se respeta y se buscará la colaboración y afrontar de forma conjunta los retos del polígono Sur". No obstante, "desde el Gobierno se destaca el trabajo realizado por la anterior comisionada" y lamentan que no se haya escogido otro perfil "no vinculado directamente a la estructura de un partido", alguien más "independiente" en "la línea de Maeztu o Mar González".