El alcalde de Sevilla toca a la puerta del Banco Europeo de Inversiones para su Plan de Vivienda

"La inversión en los barrios es necesaria, lo necesitan y la ciudad como tal, también. Se llama micropolítica y se trata de mejorar las inversiones. Para ello necesitamos instrumentos de gestión pública. Desde la Gerencia de Urbanismo y Emvisesa habrá un trabajo más directo. A Emvisesa la encontramos en la UCI y ya no camina, sino que corre". Así lo ha explicado el alcalde Juan Espadas en el desayuno coloquio Encuentros SER 'Un nuevo liderazgo para la ciudad de Sevilla'.

El socialista, ha asegurado que, para lograrlo ya ha tocado las puertas del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Espadas ha asegurado que quieren implicarse en procesos de revitalización y de las viviendas que demandan los ciudadanos. "Hay una oportunidad de financiación en los proyectos de renovación urbana".

Para Juan Espadas una de las prioridades será la renovación urbana de las viviendas, especialmente en las barriadas más populares. "Debemos ser una ciudad referencia en esa materia. Tener más de una dinámica de oferta asequible que dar al ciudadano en cuanto a viviendas", comenta. "Debemos ofrecer el apoyo a las familias, la promoción de la salud. Sabre sobre qué y cómo debemos intervenir. Sevilla será una auténtica revolución si logramos generar riquezas sin concentrarlas en una sola zona".

Reclama coordinación para el Metro

En cuanto a materia de infraestructura, Juan Espadas ha dicho que el metro es relevante para el desarrollo económico y que se debe pensar en qué tipo de infraestructuras y cómo "podemos defenderlas. Hay que pasar de la reivindicación a la negociación en cuanto a las inversiones". Y ha reivindicado que, tras reducir la deuda "necesitamos un presupuesto, para que el 1 de enero de 2020 empiece a ejecutarse", indica. De hecho, ha puesto en valor "el saneamiento de las cuentas y la estabilidad" otorgada en su mandato, en el que la deuda, asegura, se ha reducido de 450 a 260 millones, la cifra prevista de cierre de 2019.

En este contexto, el metro de Sevilla también ha salido, como era de esperar, durante el desayuno. "No podemos estar discutiendo si esto es A o B, si es túnel o no. De seguir así, nos mantendremos discutiendo y no llegaremos a un acuerdo. Estamos buscando la organización de los recursos de las tres administraciones. No se deben dejar a medias las infraestructuras", ha afirmado Espadas. El alcalde ha reclamado acuerdo entre las tres administraciones. "Debemos ser capaces de parar el reloj y ponernos a negociar entre Administraciones, llegar a acuerdos y ejecutarlos", sentencia, reiterándole al presidente andaluz, Juanma Moreno, que defina el modelo de financiación del metro y un cronograma, una petición que "también vale para la SE-40 con el Estado".

Espadas no especifica si su apuesta es la del metro en túnel o en superficie pero sí recuerda que "el metro es una obra costosa de ejecutar y mantener". "Hay que salir de discursos catetos que no nos han permitido avanzar", ha manifestado el primer edil.

"Sevilla no está tan sucia"

"No es verdad que Sevilla esté tan sucia. El sistema no es intenso, carece de la periodicidad que requiere. He recorrido calles que en 200 metros comienzan estando limpias y concluyen estando sucias. Faltan recursos que refuercen el sistema, pero se han contratado suficientes recursos humanos para el sector limpieza en estos últimos cuatro años. Hay que trabajar en campaña y concienciación".

En cuanto a la inseguridad, destaca que Sevilla es una ciudad segura, en la que se puede caminar a las 2.00 de la madrugada sin que ocurra algo. Sin embargo, "hay delitos en determinadas zonas. Necesitamos más policías nacionales, seguiremos insistiendo en este punto. No me quejo del respaldo y dispositivo que tiene la ciudad en grandes eventos como la feria, pero se requiere más policías", dice Espadas.