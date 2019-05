Iglesias replica a sus críticos en Andalucía que es preferible gobernar "a darse golpes de pecho"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha admitido este sábado ante sus críticos de la federación andaluza que gobernar con el PSOE tiene "riesgos" pero, les ha dicho, hay que asumir las contradicciones: "Nuestro objetivo es cambiar la vida de la gente, no darnos golpes en el pecho".

Pablo Iglesias ha expresado esta idea en Sevilla, en su única visita en campaña electoral a Andalucía, una federación liderada por los Anticapitalistas de Teresa Rodríguez que han expresado su rechazo a la intención de Iglesias de gobernar en coalición con un partido contra el que, en su opinión, hay que combatir.

“Hemos cometido el error de hablar mucho de nosotros”. Es una de las frases que se puede extraer del mitin que este sábado ha protagonizado el líder de Podemos en un encuentro con unos 900 militantes que han aguantado estoicamente al sol más de dos horas de intervenciones de distintos representantes de IU y Podemos, hasta que poco antes de las dos de la tarde Iglesias se ha subido al escenario.



En un mitin que ha comenzado con una referencia a las letras de Juan Carlos Aragón, Pablo Iglesias ha defendido el trabajo que su partido ha hecho en los últimos años, en los que “han pasado cosas en España que parecían imposible”, recordando que “después de las elecciones generales de 2016, nos dijeron que había algunas cosas que eran imposible”.



“Hace tiempo, discutía con la gente del Partido Socialista si era posible una moción de censura, y nos decían que no. Dijimos la verdad en los momentos más difíciles, como cuando algunos decían que Ciudadanos era una fuerza progresista, o la dignidad con la que dijimos que un gobierno de Rivera presidido por Sánchez era un gobierno de derechas”, ha dicho.

Durante su discurso, ha intercalado mensajes a los militantes entre los políticos a nivel nacional, con algunos muy concretos: “Hemos cometido errores, hablar mucho de nosotros”, ha dicho, para enseguida alentar al auditorio a pelear por los servicios públicos, por encima de “los bancos, que tienen la llave para evitar políticas públicas”.

Y es que, “en el siglo XXI, el Estado es el instrumento que tienen los más débiles, y hacer política en democracia es poner límites a los que tienen el poder económico, porque democracia es que un niño que ha nacido en una familia humilde tenia recursos para ir a la educación pública, o un Estado que ponga límites a los poderosos, eso es hacer política desde el Estado en el siglo XXI”.

“No nos compra nadie”

Enseguida, otro mensaje a su gente. “A nosotros no nos compra nadie, eso lo sabe hasta quien no nos va votar jamás”, para añadir que “nuestro compromiso es arreglar la vida de la gente”, y otro más, en referencia a la Junta de Andalucía: “Si las derechas no pierden el tiempo se unen a gobernar, tengo muy claro lo que tenemos que hacer, que es ponernos a gobernar”.

Ha sido un mitin en el que las referencias a posibles pactos con el PSOE han sido contadas, con frases como "no vamos a pedir la luna a Pedro Sánchez, sino defender la Constitución”, leyendo literalmente artículos como el 35, que defiende “el deber de trabajar y el derecho al trabajo”.

“Hay un voto para parar a las derechas, es un voto social”, ha culminado Iglesias.

Presupuesto de trampas

Una cita en la que el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo, ha asegurado hoy que el Gobierno andaluz no presenta su proyecto de presupuestos porque “si lo hiciera y conociéramos sus trampas, Beltrán -candidato a la alcaldía de Sevilla- no podría ni salir a la calle”.

En su intervención, Maíllo ha asegurado que “en el Gobierno andaluz todo parece que está muy loco, pero es muy coherente”, para citar que “el tripartito de la derecha y la extrema derecha no se atreve a sacar los presupuestos de la Junta de Andalucía”.

“Si sacan los presupuestos y conociéremos sus trampas, Beltran no podría ni salir a la calle, porque parece que está todo muy loco pero no lo está”, ha dicho.

Frente a esto, ha dicho que su partido “presenta a grupos de compañeros que saben resistir la presión de los poderosos, los que no se presentan a las elecciones pero al día siguiente se presentan a las puertas de los ayuntamientos para pedir recalificaciones de terrenos”.

Ha asegurado que su partido apuesta por candidatos con “espíritu de servicio, hombres y mujeres que vienen de sus trabajos, de su activismo, y se consideran un elemento para mejorar la vida de los ciudadanos”.