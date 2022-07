Sevilla resucita su aspiración de tener fondos extra por ser la capital andaluza

El alcalde hispalense, Antonio Muñoz (PSOE), exigirá la Ley de Capitalidad para Sevilla, retomando así una vieja reivindicación de su predecesor en el cargo y también socialista Alfredo Sánchez Monteseirín. Para ello, uno de los argumentos esgrimidos por el actual equipo de gobierno es el hecho de que el municipio “se encuentra inmerso en una realidad metropolitana, que cuenta con 1.539.018 habitantes, de los que algo menos de la mitad residen formalmente en nuestra ciudad”.

Sevilla aspira a ser la capital del negocio turístico con el TIS2022

Saber más

El gobierno local señala que esa circunstancia provoca importantes y “claros” efectos en materia de transportes puesto que cerca de la mitad de los vehículos que circulan a diario y buscan aparcamiento en la ciudad procede del área metropolitana. “Los 850.426 habitantes de la corona realizan un uso intensivo en menor o mayor medida de los servicios municipales. Por lo que el gobierno entiende que debe recibir una compensación económica”, según recoge la propuesta que el grupo socialista llevará este jueves al Pleno del Debate sobre el estado de la ciudad, consultada por Europa Press.

La propuesta cuenta de partida con el rechazo frontal de Málaga, cuyo alcalde, Francisco de la Torre (PP), se ha opuesto a esta posibilidad siempre que la capital hispalense ha puesto la cuestión sobre la mesa. Nada más conocer este nuevo intento, De la Torre ha asegurado que “no hay ninguna razón” y “no tiene sentido” que Sevilla exija la Ley de Capitalidad, al señalar que ser capital “es una ventaja brutal”. Por ello, ha instado a Muñoz a hacer “planteamientos globales; no se puede ir a resolver los problemas económicos de un municipio con un planteamiento que no se sostiene y que no tiene ni pies ni cabeza”.

De la Torre se ha preguntado “cuáles son los defectos” de ser capital, instando a pensar en “los miles de funcionarios autonómicos que tienen”. Ha apuntado a que “si a lo que alude es a lo que ocurre en todas las ciudades con cierto tamaño que tienen un área metropolitana, que se utilizan estos servicios, si piden competencias por ello, tendrían que hacer unas normas válidas para otras ciudades equivalentes”. “No hay ninguna razón”, ha incidido De la Torre, quien ha ironizado, señalando que ya dijo en su momento “que nosotros nos ofrecíamos gratis, es más, pagando, tanta ventajas le veo”.

El documento que se verá en el pleno de este jueves recuerda que hace más de 20 años la comunidad autónoma de Navarra inició dicha senda al aprobar la Carta de Capitalidad de la Ciudad de Pamplona en 1997; “desde entonces, Barcelona, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela o más recientemente Zaragoza han contemplado dicha realidad a través de textos legislativos en las correspondientes cámaras autonómicas”.

Comisión bilateral con la Junta de Andalucía

Dicho marco normativo va encaminado a tres aspectos. En primer lugar, definir la capitalidad de la comunidad autónoma y desarrollar los términos que la rigen. En todos los casos, “esto permite la configuración de una comisión bilateral que establece una relación específica entre la capital y la administración autonómica”.

En segundo lugar, dotar a los municipios capitales de autonomía de una línea de “financiación extraordinaria” que contribuya a una mejor prestación de los servicios públicos, y en tercer lugar, permite transferir competencias y potestades autonómicas “que tienen una incidencia netamente local al gobierno de la ciudad de Sevilla con objeto de ofrecer un mejor servicio al ciudadano”.

“Por su tamaño, por las obligaciones derivadas de su condición de sede de las instituciones y por su posición como eje geográfico de la región, Sevilla necesita y merece un marco jurídico especial que le garantice una mayor capacidad para impulsar proyectos de envergadura y atraer talento”, añade la propuesta del grupo municipal socialista.

“Clara desventaja frente a otras ciudades”

El hecho de que Sevilla carezca de un régimen jurídico diferenciado coloca a la ciudad “en clara desventaja frente a otras ciudades cuyas comunidades autónomas han impulsado una normativa singular que les ha dotado de mayores niveles de autonomía, incrementos en la financiación que reciben, más elevados niveles de autogobierno y un sistema de organización más ágil”, entre otras medidas. “Sevilla no puede quedar atrás entre las grandes ciudades de España en la carrera por constituir un gran polo de desarrollo urbano”.

No obstante, el alcalde ha querido dejar claro que “traducir dichas realidades en textos legislativos no puede interpretarse como un subterfugio que tienda a generar comparativas o desazones entre ciudades hermanas” sino desde la “sana naturalidad” de adaptar en la medida de lo posible el escenario legislativo “a la realidad de cada urbe”. En este sentido, ha puesto como ejemplo de cooperación entre ciudades, “ampliamente ventajosa”, la existente entre las grandes metrópolis andaluzas (Sevilla, Málaga, Granada y Córdoba) en su alianza Andalusian Soul para la promoción en mercados de media y larga distancia en el marco de la reactivación turística.

No crear “estructuras administrativas vacías”

“Tampoco puede servir como pretexto para generar estructuras administrativas vacías ausentes de utilidad; la gobernanza común del área metropolitana debe servir para ahondar en una mejor prestación de los servicios públicos generando sinergias que hagan los mismos más eficientes”. Así, Emasesa Metropolitana o el Consorcio Metropolitano de Transportes son ejemplos “de herramientas de vocación metropolitana que han mejorado el día a día de nuestros ciudadanos y que deben servir como punto de partida en el camino a esa gobernanza metropolitana”. Sevilla como “núcleo y motor” de dicho área “está llamada a jugar un papel protagonista en ese marco.

Por todo ello, la propuesta persigue mostrar el apoyo del Ayuntamiento en pleno a la necesidad de adoptar instrumentos legislativos que articulen el papel de Sevilla como capital de la comunidad autónoma y la realidad metropolitana de la ciudad, y constituir un grupo de trabajo junto con representantes del Gobierno central y la Junta que elabore un estudio dirigido a conocer las medidas legislativas que son necesarias para que Sevilla “despliegue todo su potencial como gran capital del sur de España”.

La moción contempla, además, un reconocimiento de los costes asociados a la capitalidad, “que implique una más ágil coordinación entre instituciones y, en particular, un mecanismo reforzado de financiación”, así como un marco específico “que sirva para canalizar las relaciones entre las autoridades del Gobierno central, de la Junta y del Ayuntamiento de Sevilla”.

El PP dice que es una idea de Zoido

Por su parte, desde el PP sevillano su candidato a la Alcaldía de la capital, José Luis Sanz, asegura que la Ley de Capitalidad es una “reivindicación histórica” de su formación porque “desde el año 2007 viene solicitando lo que a Sevilla nos corresponde”. En este sentido, ha celebrado el “giro” del PSOE tras considerar que “la ha bloqueado durante 40 años en la Junta y no ha puesto ningún interés durante estos últimos siete años de gobierno local”.

Para Sanz, fue Juan Ignacio Zoido en su etapa en la oposición municipal (2007-2011) el que “abanderó la Ley de Capitalidad en el año 2007, siendo rechazada tanto por el PSOE municipal de Monteseirín como por la Junta, gobernada en aquel entonces por los socialistas”. Tras esto, asegura que “Monteseirín nunca reivindicó la Ley de Capitalidad, no fue capaz de alzar la voz ante sus compañeros de la Junta y se puso de su lado, por lo que el PSOE no está diciendo la verdad en su propuesta”. “El primero que reivindicó y sacó a debate este asunto fue Juan Ignacio Zoido en el año 2007”, ha insistido.