El Sindicato Médico Andaluz protesta ante el Parlamento por la “falta de diálogo” con el SAS

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) se ha concentrado esta miércoles ante el Parlamento por la “falta de diálogo” con la Consejería de Salud y Familias, unas negociaciones que “son imprescindibles y urgentes” para que, sobre todo la medicina de atención primaria, “no entre en una situación crítica y colapse”.

En declaraciones a los medios, su presidente Rafael Ojeda, ha señalado que “no pueden dejar de movilizarnos mientras no haya un desbloqueo de la situación y mientras no haya una forma de reconducir esta falta de diálogo entre el Sindicato Médico y la Consejería de Salud”, que en este momento “no nos lleva a nada bueno”.

En este sentido, ha añadido que las negociaciones con el SAS “están mal” porque “hay reuniones pero no hay diálogo”. “Hay reuniones en las que se nos repite una y otra vez la misma posición, que ya se han hecho muchas concesiones al colectivo médico y que por ahora no van a hacer más”.

“Nosotros entendemos que simplemente se están atendiendo reivindicaciones que son imprescindibles y urgentes para que, sobre todo la medicina de atención primaria, no entre en una situación crítica y colapse, y esto es lo que parece que la Junta no quiere aceptar ni reconocer”, ha asegurado Ojeda.

Sobre los principales problemas que hay en la atención primaria, el presidente del SMA ha apuntado que este nivel asistencial “tiene un problema de falta de médicos, que es lo único que parece que la Junta no quiere reconocer”. “Las plantillas son insuficientes porque los médicos o no quieren ocupar una plaza de médicos en la atención primaria o bien los que la están ocupando se van, y no se está haciendo nada para revertir esa situación”.

Ante esto, ha asegurado que “el primer paso que hay que dar es que las retribuciones del médico de atención primaria tienen que ser las mismas que las de hospital. No podemos permitir que el médico tenga un incentivo para optar por la medicina de hospital frente a la primaria porque en ese caso vamos a agravar la situación de falta de médicos que estamos sufriendo en primaria”.

“Cierre por vacaciones” del Hospital Muñoz Cariñanos

Por su parte, los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han celebrado este miércoles un nuevo acto de protesta ante el hospital general Doctor Muñoz Cariñanos, el antiguo hospital militar, reactivado por la Consejería de Salud, en contra el “cierre prácticamente material” del centro implícito en el plan de reorganización de servicios sanitarios de la Consejería de Salud con motivo del verano, cargado de “recortes” de servicios según los sindicatos; toda vez que la consejera del ramo, Catalina García, asegura de su lado que el plan sanitario estival “cubre las necesidades” de la población.

La secretaria general del Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla, María José Wanceulen; y el secretario del Sector de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la Federación de Servicios Públicos (FeSP) de UGT Andalucía, Antonio Macías; han explicado que en la protesta, los sindicatos han recreado simbólicamente un “escenario playero”, bajo la premisa de que el mencionado plan de la Consejería implica prácticamente el “cierre por vacaciones” del hospital.

Así, han señalado “el cierre de camas y servicios del hospital Muñoz Cariñanos por la falta de contratación de personal” temporal durante el verano, para cubrir las vacaciones de la plantilla.

La responsable de CCOO ha insistido así en los “brutales recortes” en la atención sanitaria que la Consejería de Salud va a llevar a cabo en los hospitales sevillanos durante el periodo estival, marcado por el éxodo poblacional a las costas y las vacaciones del personal sanitario; exponiendo que el hospital Muñoz Cariñanos “es uno de los centros donde más recortes ha habido y donde más frivolidad hemos recibido por parte de la dirección-gerencia, que ni siquiera lo considera un hospital al denominarlo 'pabellón' del Virgen del Rocío”; tras su inauguración “a bombo y platillo” por parte del presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno.

Wanceulen ha apuntado que “con estas medidas economicistas, a la ciudadanía más le vale no ponerse mala este verano teniendo en cuenta que los centros hospitalarios de la capital están bajo mínimos y sin profesionales”.

Antonio Macías, de su lado, ha corroborado que la reorganización estival de servicios hospitalarios supone “el cierre prácticamente material” del antiguo hospital militar, ironizando con que parece que los responsables de la Consejería de Salud “se van todos de vacaciones a la playa” y criticando que en el plano administrativo, este centro esté siendo tratado como un mero “módulo” del hospital Virgen del Rocío, pese a que el presidente andaluz ha inaugurado “cuatro veces” sus diferentes servicios y departamentos.

Pedro Vida, de CSIF, ha asegurado igualmente que el plan de reorganización de servicios sanitarios por el verano “implica un cierre casi total del centro, una medida desproporcionada, que pone en riesgo a la población que enferme este verano en Sevilla y que va a colapsar las urgencias hospitalarias”. “Si el verano viene complicado, dicen que abrirán camas, pero en algunas categorías será imposible contratar una vez se inicie el periodo estival; los que contraten van a suponer, además, vinculaciones en precario”, explica el delegado sindical de CSIF.