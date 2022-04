Sindicatos y Servicio Andaluz de Salud pactan una tregua con su primer gran acuerdo en meses en materia laboral

Con matices, pero los sindicatos y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) han conseguido alcanzar el primer gran acuerdo en materia laboral desde el pasado verano. El pacto para desarrollar la carrera profesional que ya se selló en primera instancia en julio ha sido modificado para adaptarlo a las circunstancias y para que finalmente saliese adelante. Tras una reunión de urgencia convocada este lunes entre las dos partes, se dan una tregua a pocas semanas de que Andalucía vuelva a celebrar elecciones autonómicas. Algo que para algunos sindicatos es una de las claves que explica que se haya logrado un entendimiento.

Lo que se acuerda es que el complemento salarial conocido como carrera profesional y que esperan desde hace 15 años más de 60.000 profesionales de la sanidad pública andaluza, empiece a abonarse desde el mes de mayo. Este extra del sueldo se planteó a principios de los 2000 como una forma de incentivar el continuo reciclaje de los trabajadores y premiarles por su desempeño con dinero mensual que se suma al salario. Además, en función de los años de experiencia acumulada y de los méritos que se cubran en el expediente, los sanitarios pueden subir de nivel y de categoría para percibir un complemento mayor.

Estaba previsto que la carrera profesional empezase a aplicarse desde el pasado enero, toda vez que enfermeros y médicos ya lo perciben desde hace años. Sin embargo, una serie de desencuentros entre los sindicatos y el SAS habían dilatado su puesta en marcha hasta el punto de que la Consejería de Salud hipotecó el futuro de este acuerdo al hecho de que se aprobasen los presupuestos autonómicos que finalmente no salieron adelante. Como las cuentas fueron tumbadas en el Parlamento de Andalucía, la Junta olvidó su compromiso de julio de desarrollar la carrera profesional al afirmar que no había una partida presupuestaria comprometida.

Un acuerdo clave

Ahora, tras la reunión mantenida entre el sector y el SAS, este complemento podrá empezar a aplicarse a partir de mayo. No tendrá carácter retroactivo como llegó a comprometerse Salud con los sindicatos debido a que existen complicaciones legales para hacerlo, pero sí se ha fijado que los trabajadores puedan empezar a percibir este extra salarial dentro de unas semanas. No obstante, pese a lo alejadas que estaban las posturas y que llegó a ser una línea roja para los sindicatos hasta el punto de convocar movilizaciones y manifestaciones como las del pasado 19 de febrero por toda Andalucía, lo cierto es que desde que CCOO y UGT sellaron hace quince días un preacuerdo con el SAS, el desarrollo de la carrera profesional era cuestión de tiempo.

De este modo, sindicatos y Consejería de Salud se dan una tregua cuando las elecciones en Andalucía están a la vuelta de la esquina. Al ser uno de los temas más importantes en materia laboral con respecto a la sanidad pública que podían seguir encallando las relaciones entre las partes, el escenario se vuelve más favorable para seguir alcanzando acuerdos en otros asuntos como la renovación de los 12.000 contratos de refuerzo que aún deja dudas en el sector al no quedar claro cómo se harán puesto que las instrucciones del SAS no son claras al respecto. Este mismo viernes habrá una primera mesa para desarrollar este complemento salarial y empezar a matizar todo aquello que pueda ser mejorable porque a pesar del entendimiento fuentes sindicalistas cuentan que los plazos marcados para la reunión de este pasado lunes no daban margen para más.

Los sindicatos fueron convocados el domingo por la noche para reunirse menos de 24 horas después sin apenas margen para estudiar y aceptar la propuesta que les planteó Salud. Por eso, con todos los matices posibles que mantienen desde el sector sanitario, el pacto se selló en dos horas. Un pacto en el que se ha incluido que el personal no fijo pueda cobrar también la carrera profesional, así como la mejora retributiva del personal de categoría A2 (que engloba a enfermeros o fisioterapeutas) y la creación de la continuidad asistencial en la atención primaria. Esto último ya se hace en los hospitales y consiste en que los médicos puedan pasar consulta por las tardes percibiendo una cantidad extra de su salario (43,77 euros la hora) limitada a un máximo de jornadas vespertinas al mes.

“Quedan muchas cuestiones por definir”

José-Galindo Pelayo, portavoz de CCOO en sanidad, valora “positivamente” el acuerdo. “Estamos contentos a pesar de que solo se aceptaron cuatro pinceladas en la reunión del lunes porque no había margen para más”. Afirma que se han corregido cuestiones que se apalabraron en julio mejorando algunas y empeorando otras. Uno de los que ha ido a peor es el referente a los auxiliares administrativos. Finalmente podrán pasar a ser administrativos, pero solo podrán hacerlo si alcanzan el nivel 4 en la carrera profesional y no en el 3 como estaba previsto. El nivel 4 requiere 20 años de experiencia, mientras que el 3 necesita de 15 años trabajando. Una cuestión que dificulta la mejoría de estos trabajadores. Además, en CCOO no están conformes con cómo se ha planteado la continuidad asistencial en la atención primaria y pedirán que se revise en las próximas mesas sectoriales para que puedan participar en ella todos los médicos y no solo los de familia.

“Quedan muchas cuestiones por definir y veremos a ver si las cumplen”, avisa Antonio Macías de UGT. “En el momento en que veamos que la cosa se tuerce estaremos en la calle exigiendo lo mismo. Quedan otras muchas cuestiones por mejorar para el personal”. Por su parte, Victorino Girela de CSIF habla de “acuerdo histórico”. “Se desbloquea la carrera profesional para todas las categorías del SAS, y se acaba con más de 15 años de injusta discriminación. Además, el nuevo modelo acordado toma muchas cosas que propuso CSIF a la Administración en reuniones mantenidas con el consejero y gerente del SAS, a los que presentó informe”. Con todo lo que queda por hacer, ya que hay detalles y cuestiones que se van a seguir debatiendo, Girela insiste en que “el acuerdo es muy positivo”. “Tenemos margen de mejora y seguiremos reivindicando derechos retributivos de algunas categorías que aún siguen lejos de una equiparación salarial real”.

Por su parte, SATSE y Sindicato Médico valoran con cautela el pacto alcanzado. “Han suavizado los niveles, pero siguen sin admitir que todos los trabajadores interinos eventuales tienen derecho a carrera. Vamos a seguir insistiendo y exigiendo que la carrera es para todos y además que tienen que suavizar muchísimo más para poder subir de nivel de carrera como está en las otras autonomías”, afirma José Sánchez de SATSE. Mientras que fuentes del Sindicato Médico asumen que el acuerdo, aunque bueno por desbloquear algo básico, debe enmarcarse en los tiempos políticos en los que se encuentra Andalucía actualmente al ser año electoral. “Son compromisos que se tenían que haber adoptado mucho antes, pero más vale tarde que nunca”.