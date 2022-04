Andalucía acerca posturas con CCOO y UGT para desarrollar la carrera profesional de los sanitarios tras años de espera

Ocho meses después del acuerdo original y tras varias movilizaciones y mesas sectoriales tensas, la Junta de Andalucía y dos de los sindicatos sanitarios más relevantes como son CCOO y UGT han acercado posturas para desarrollar finalmente la carrera profesional de los trabajadores del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Un complemento salarial comprometido desde hace 15 años y que desde entonces esperan para cobrarlo más de 60.000 empleados públicos de la sanidad andaluza. A pesar de que en julio de 2021 se acordó que se empezaría a aplicar desde enero, los meses estaban pasando sin soluciones y, lo que es peor, sin ni siquiera acercamiento entre las partes. Ahora, por el contrario, hay un compromiso para establecer mesas de trabajo y resolver el tema.

CCOO y UGT se encierran en un hospital para exigir a la Junta de Andalucía que cumpla sus acuerdos sanitarios

Saber más

La carrera profesional es un complemento del salario para los trabajadores del SAS que se planteó como una manera de incentivarles para progresar laboralmente y fomentar una actitud más activa de estos empleados, al margen de su propio desempeño. Aunque fue aprobado en Andalucía en 2006, solo se puso en marcha para las categorías profesionales A1 y A2 que engloban básicamente a enfermeros y médicos, que ya perciben por otro lado su correspondiente complemento al rendimiento profesional o CRP que perciben en sus nóminas anualmente. Sin embargo, el resto de trabajadores del SAS no han corrido la misma suerte en todo este tiempo y no han podido acceder a este extra mensual que ahora vuelve a estar en el centro de la discusión entre los sindicatos y la Consejería de Salud.

Vuelve a ser noticia porque CCOO y UGT, que se han mostrado especialmente beligerantes en los últimos meses con manifestaciones a en la calle incluidas, han acercado posturas con la Junta de Andalucía para desarrollar la carrera profesional en una reunión celebrada este miércoles entre ambos sindicatos con el consejero de Salud, Jesús Aguirre y el gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán. Según fuentes sectoriales, Salud asegura que ya cuenta con 35 de los 50 millones que harían falta para ponerla en marcha. No obstante, ya había un acuerdo del pasado mes de julio que sellaron todos los sindicatos con Salud en el que el compromiso era que desde enero se pondría en marcha este complemento salarial para los que aún no lo han cobrado y se mejorarían las condiciones de los que ya lo perciben para acceder al mismo, aún no se ha avanzado en ese sentido. La explicación de la Consejería de Salud hasta ahora es que, al no aprobarse los presupuestos autonómicos del pasado otoño, no había una partida exclusiva dedicada a poder desarrollar la carrera profesional.

Meses de retrasos

Esta respuesta del Ejecutivo andaluz nunca ha convencido a los sindicatos que han visto en ella un chivo expiatorio para evitar abordar un asunto que lleva 15 años guardado en un cajón. Lo consideran así porque entre lo acordado se decía que antes del 31 de octubre de 2021 tenía que estar desarrollado todo el plan de la carrera profesional y que para esa fecha no estaba previsto que se aprobasen las cuentas regionales. Entonces, solo cabía esperar que hubiese un anteproyecto, por lo que era evidente que Salud iba tarde si para esa fecha no se habían puesto a trabajar en ese aspecto, explican. Por eso y tras la negativa de la Junta de desarrollar el complemento en los últimos meses, el sector ha sido muy crítico con el SAS.

Todos los sindicatos, en mayor o menor medida, han reprochado al Ejecutivo que no tomase cartas en el asunto. Sin embargo, CCOO y UGT han sido los más insistentes en este tema, hasta el punto de considerarlo una línea roja. Si el SAS se negaba a abordar el asunto, iban a salir a manifestarse, como así acabaría sucediendo el pasado 19 de febrero y como han hecho en varias concentraciones y movilizaciones por la geografía andaluza desde en los últimos meses. Una presión sindical que fuentes de ambas organizaciones consideran que ha sido vital para que ahora la Junta sí haya decidido acercar posturas. El objetivo que se persigue también es que la carrera profesional no se limite solo al personal fijo, sino que también puedan acceder los eventuales.

Este acercamiento se materializará después de Semana Santa, en concreto el 22 de abril, según han confirmado a elDiario.es Andalucía fuentes sectoriales. Entonces, está previsto que el SAS establezca los grupos de trabajo que permitan desarrollar la carrera profesional para los trabajadores que aún no la tienen y también para establecer nuevos criterios que permitan a las categorías A1 y A2 de médicos y enfermeros tener una carrera profesional más accesible y homologada a la que hay en otras comunidades autónomas. La idea en este sentido es que Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) rebaje los requisitos para acceder a cada nivel que da derecho a cobrar más o menos dinero por este complemento.

Dichos niveles se constituyen en función a unos hitos formativos y de actividad profesional que el trabajador debe cumplir. Si realiza algunas funciones, cursos o da charlas que estén incluidas en esta carrera profesional, el trabajador tendrá derecho a percibir el complemento que corresponda a ese nivel, no pudiendo cambiar de nivel hasta pasados unos años. Transcurrido ese tiempo, podrá adjuntar nuevos méritos que le permitan escalar de niveles y cobrar más extra salarial. Un asunto que a día de hoy es complejo para médicos y enfermeros ya que los requisitos llegan a ser muy exigentes. Además de todo ello, la Junta de Andalucía también se ha comprometido a establecer reuniones para dialogar sectorialmente sobre las necesidades que hay en la atención primaria, aunque la Consejería de Salud quiere que estos encuentros no se limiten a ese asunto y que se puedan ampliar a discutir sobre la situación de otros aspectos de la sanidad pública.

Optimismo “moderado”

En todo caso, para CCOO y UGT el acercamiento con la Junta de Andalucía es positivo, aunque no van a ceder en sus reivindicaciones. Antonio Macías, sindicalista en UGT, afirma que van a seguir “con las movilizaciones mientras no haya una convocatoria de mesa de trabajo y ver cómo va la misma”. Asegura que Salud se ha comprometido a “mejorar el acuerdo de julio”. Además, considera que, si este movimiento está pensado en clave electoral para acallar las protestas que han protagonizado, se verá “muy rápidamente”. “Quiero creer que no están intentando eso porque si fuese así, al día siguiente volveríamos a las calles y ya irreversiblemente”.

Por su parte, José-Pelayo Galindo de CCOO considera que la sinergia que hay ahora con la Consejería de Salud muestra “rasgos positivos y sobre todo porque ha habido una apertura de canales de diálogo”. “Nosotros no estamos hablando de llevarlo a mesa sectorial. Estamos diciendo de crear grupos de trabajo para abordar el desarrollo de la carrera profesional. Si hoy la administración dijera que ya hay dinero, tenemos que trabajar para hacerlo porque, por ejemplo, no se saben ni los baremos sobre los que se basará”. El portavoz sindicalista se felicita porque “al fin la Administración presta oídos a la movilización ciudadana y a la de los sanitarios”. “Han sido espectaculares”.

El resto de sindicatos con representación en la mesa sectorial no ven grandes novedades en este acercamiento porque “no dice nada en particular”. Victorino Girela de CSIF afirma que quien ha propuesto mejorar el acuerdo del pasado 29 de julio no han sido ni UGT ni CCOO, sino que lo ha hecho CSIF“. ”Ahora quizás quieran subirse al carro de nuestra propuesta“, añade. José Sánchez de SATSE confía en que lo demandado por estos dos sindicatos pueda llegar a buen puerto, aunque dice que ellos piden ”algo más“. Mientras, Rafael Ojeda del Sindicato Médico recuerda que no solo UGT y CCOO quieren que este asunto se solucione, sino que todos ambicionan lo mismo y que para ello se discute en mesa sectorial. Una mesa que no se convocará hasta el próximo 19 de abril.