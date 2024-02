Diez líneas en una ley de 600 páginas dinamitan la frágil paz de Doñana

Una modificación puntual de la Ley Forestal de Andalucía ha desatado la susceptibilidad del Gobierno de España que, sorpresivamente, ha dejado en pausa el pacto por Doñana suscrito con el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno el pasado noviembre. Ambas administraciones aseguran estar “en shock” y “sorprendidas”, un terremoto político provocado por diez líneas en una ley de 600 páginas que para unos supone aplicar una norma nacional y para otros abrir la puerta a regularizar cultivos ilegales en este enclave natural. Todo ello, pregonado el día después de las elecciones en Galicia y adobado por la suspicacia que genera que la polémica ley de regadíos del PP para la zona no está oficialmente derogada.

La Junta sostiene que la reforma de la Ley Forestal de Andalucía (incluida en un artículo del mastodóntico decreto de simplificación administrativa, aprobado la semana pasada) no es más que la adaptación de la ley estatal, el trasvase de un “párrafo calcado”. El PSOE andaluz, que ha puesto en sobreaviso a la ministra Teresa Ribera, denuncia que ese texto se ha modificado levemente, con un matiz que abre la puerta a permitir el uso agrícola a suelos forestales si en el pasado ya se usaron para cultivar. “Un traje a medida” de las parcelas del entorno de Doñana que iban a ser amnistiadas para su cultivo con la polémica ley de regadíos de PP y Vox, aparcada por la Junta tras pactar un acuerdo con el Gobierno de inversión millonaria para la comarca onubense.

Al leerlo, Ribera ha suspendido la reunión sobre Doñana que tenía programada con alcaldes y agricultores de la zona para este martes. “Es una legalización retroactiva”, ha advertido en una comparecencia en Madrid, este lunes, antes de anunciar que llamaría por la tarde a Moreno para mostrarle su “preocupación”.

Toda esta sacudida política que reabre la guerra Gobierno-Junta por Doñana no la ha desatado una modificación puntual de la Ley Forestal. Esa reforma se incluye dentro del macro-decreto ley de simplificación administrativa, que modifica de una tacada 176 normas andaluzas y que la Junta aprobó la semana pasada por la vía “urgente y de extrema necesidad”.

Una gigantesca ley de 600 páginas

El Parlamento andaluz debe convalidarlo este miércoles, 24 horas antes de la reunión prevista entre Moreno y Ribera en el Palacio de San Telmo para abordar un plan conjunto contra la sequía. Pero ahora todo está en el aire. El gigantesco decreto-ley de simplificación tiene 600 páginas, cambia 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes, y salió del Consejo de Gobierno con un expediente de 1.927 folios. Todo se ha colgado del portal de transparencia de la Junta este fin de semana, y la oposición de izquierdas se ha quejado de la dificultad de poder fiscalizar la labor del Ejecutivo de Moreno con tan poco margen.

El decreto-ley que contiene ese matiz legal que ha hecho tambalear el pacto por Doñana de Gobierno y Junta ya está en vigor y será convalidado el miércoles por la tarde con la mayoría absoluta del PP y el apoyo de Vox. La reacción de Ribera este lunes hace difícil imaginar que horas después estará sonriendo junto a Moreno, firmando un nuevo acuerdo por el agua y contra la sequía. PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía han pedido, sin éxito, que el decreto-ley se tramite como proyecto de ley en la Cámara, para poder debatir y estudiar con más tiempo, y hacer aportaciones.

Los tres votarán en contra, y los socialistas ya amagan con recurrirlo ante el Tribunal Constitucional denunciando que esas 176 modificaciones legales de una tacada no responden a la “urgente y extraordinaria” necesidad del decreto ley, que entra en vigor antes incluso de pasar por el Parlamento. El PP se ha negado a tramitarlo por la vía ordinaria, como proyecto de ley. Pero ahora, ante la reacción de la vicepresidenta Ribera, el Ejecutivo andaluz le ha ofrecido modificar el párrafo de la polémica (y con él la propia ley en sí) para intentar que no derrape el pacto por Doñana.

Una rectificación que no es sencilla

El problema es que esa cuestión no es precisamente fácil, por mucho que sean sólo diez líneas de texto en esa montaña de 600 folios. Si persiste el desacuerdo entre Gobierno y Junta de aquí al día de la votación, el miércoles por la tarde, el único margen para apaciguar la crisis sería que Moreno se apreste a tramitarlo como proyecto de ley en el último momento, si se propone y vota en el Pleno.

Y es que, una vez publicado en el BOJA, el decreto-ley está en vigor y el Parlamento no tiene margen ya para modificarlo en el momento de su convalidación, “salvo corrección de errores”, explican fuentes parlamentarias. En la Cámara andaluza lo único que ya se puede hacer es aprobarlo o tumbarlo, porque para cambiarlo o se tramita como proyecto de ley (algo a lo que el PP se ha negado de manera reiterada) o directamente se deroga el decreto-ley y se presenta otro.

Mientras las partes intentan reconducir la situación vía telefónica, en este escenario hay otros factores que abonan esa sensación de desconfianza y recelo. Por lo pronto, el Ejecutivo central no olvida que el PP no ha derogado oficialmente la ley de regadíos de Doñana: está guardada en un cajón y el compromiso es no rescatarla, pero formalmente se podría hacer en cualquier momento de la presente legislatura.

Eso no ayuda, como tampoco la impresión que este lunes tenían en el PP y en el propio Gobierno andaluz de que el PSOE ha forzado la cuestión como cortina de humo tras sus malos resultados en las elecciones gallegas de este domingo. Eso sí, se han cuidado mucho de criticar frontalmente a la ministra y al Ejecutivo central en sí, poniendo el foco en unos socialistas andaluces a los que han acusado de intentar torpedear un pacto por Doñana del que hace gala continuamente Moreno, que ha acuñado la expresión del “modelo Doñana” para reforzar su perfil ambiental, moderado y dialogante hasta con el Gobierno de Pedro Sánchez si hace falta. Ni a unos ni a otros les interesa que descarrile un acuerdo que vive su momento más delicado por culpa de diez líneas en una ley de 600 páginas.