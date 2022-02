Vox Andalucía disuade a sus compañeros de Castilla y León del pacto de legislatura con el PP: “Firman, pero no cumplen”

El Parlamento andaluz fue la primera institución donde irrumpió Vox en las elecciones del 2 de diciembre de 2018, con 12 diputados. El partido de Santiago Abascal firmó un pacto de investidura con el PP para investir presidente a Juan Manuel Moreno, con una batería de medidas de las que el otro socio de Gobierno, Ciudadanos, quiso desmarcarse de inmediato. Durante los tres primeros años de mandato, PP y Vox han renovado y ampliado dos veces ese acuerdo, ligado a la negociación de los Presupuestos autonómicos. El grupo de extrema derecha ha apoyado tres presupuestos andaluces, garantizando la estabilidad del Ejecutivo de Moreno hasta hace unos meses.

El Gobierno de Moreno entierra el adelanto electoral en Andalucía tras el fiasco del PP en Castilla y León

Saber más

Tras las elecciones de Madrid, que supusieron una victoria aplastante del PP de Isabel Díaz Ayuso y un frenazo en la tendencia al alza de Vox, Abascal ordenó presionar en Andalucía para forzar el adelanto electoral. Cambió al portavoz parlamentario, hasta entonces Alejandro Hernández, y puso en su lugar a Manuel Gavira, de temperamento similar, pero con el mandato de romper vínculos con Moreno y empezar a hostigar a su Gobierno.

Es desde esta perspectiva -acusando diariamente al PP de "incumplir los acuerdos firmados", "mentir, traicionar y engañar a los andaluces" y gobernar "como gobernaba el PSOE"- que el portavoz andaluz de Vox en el Parlamento lanza un mensaje a sus compañeros de partido en Castilla y León, que tienen la llave de la gobernabilidad tras las elecciones del 13F: "Yo les diría que miren lo que ha pasado en Andalucía: que el PP puede llegar a un acuerdo con ellos y firmarlo, pero luego no cumplen".

"Nuestro enemigo político es el PSOE"

Vox lleva semanas advirtiendo a Moreno Bonilla que su partido tiene vocación de entrar en el próximo Ejecutivo andaluz, del que espera ver fuera a Ciudadanos. Los naranjas, con el vicepresidente Juan Marín a la cabeza, siempre han friccionado con la extrema derecha. Aunque en los dos primeros años han negociado y pactado leyes, presupuestos e iniciativas legislativas, siempre ha habido continuos choques, sobre todo en políticas sociales, como la igualdad de género, la protección a menores extranjeros no acompañados, la educación, la sanidad... Marín reitera que mientras Ciudadanos gobierne en Andalucía, nunca lo hará Vox.

Los de Abascal invierten el escenario. En la última sesión de control en el Parlamento, Gavira ya avisó al presidente de la Junta de que ellos pronto "estarían sentados en los sillones verdes" del Gobierno andaluz. "No están preparados para el escenario que se va a dar tras las elecciones, si Vox es absolutamente indispensable para que haya un gobierno no socialista y no comunista en Andalucía", ha asegurado. El partido de extrema derecha ve "viable" un gobierno de coalición con el PP andaluz, "siempre que los acuerdos se cumplan". Gavira ha expresado con rotundidad su aversión a los socialistas, pero con un dardo envenenado hacia Moreno: "Lo tenemos claro: nuestro enemigo político es el PSOE, pero es que en Andalucía tenemos un gobierno que cada vez es más socialista".

La posición de Vox puede verse comprometida en caso de que el próximo resultado electoral se produzca un empate técnico entre PP y PSOE que permita tanto a Moreno como al líder socialista, Juan Espadas, presentar su investidura. Los de Abascal aseguran que "no apoyaremos nunca un gobierno del PSOE en Andalucía ni por acción ni por omisión". Esto cierra la puerta a la posibilidad de que Vox se abstenga en la investidura de Espadas, lo cual les aboca irremediablemente a pactar con Moreno o facilitar un Gobierno en solitario del PP, que es a lo que aspira el presidente andaluz.