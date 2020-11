Vox fuerza la negociación de nuevo y registra una enmienda a la totalidad a los Presupuestos andaluces de 2021

Vox ha decidido finalmente presentar enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2021, después de que haya esperado hasta el "último momento" un contacto y acercamiento con el Gobierno andaluz que, dicen, no se ha producido.

Así lo ha confirmado el portavoz de Vox en el Parlamento, Alejando Hernández, quien ha señalado que no han recibido un "feedback' de los partidos que sustentan a Gobierno ni de la propia Junta".

Vox ha estado manteniendo la incógnita sobre la enmienda a la totalidad hasta las 12.00 horas de este viernes, cuando acababa el plazo para registrarla en el Parlamento. Durante las horas previas ha estado a la espera de si desde la Junta había algún contacto en aras a evitar la presentación de la enmienda a la totalidad.

A pesar de que este mismo jueves, los partidos socios de gobierno calificaban una enmienda a la totalidad como "una inutilidad" (así lo resaltó el portavoz parlamentario de Cs, Sergio Romero, y el portavoz popular José Antonio Nieto tampoco entendía que "no guste nada" de unos presupuestos que son "herramientas útiles" para paliar las consecuencias de la crisis), el acuerdo no ha llegado y Vox ha presentado la enmienda.

Sin embargo, eso no cierra el acuerdo por completo. De hecho no es la primera vez que la formación política de extrema derecha utiliza esta estrategia. Vox ya fue clave en los presupuestos de 2019 y 2020. Siempre vaciló, pero terminó apoyándolos. No sería la primera vez, por tanto, que presentan una enmienda a la totalidad del texto para salvarlos en el momento decisivo. En el primer presupuesto del "gobierno del cambio", Vox rechazó las cuentas porque eran "continuistas" con las políticas del Gobierno socialista. En el último minuto retiró la enmienda para llegar a un acuerdo. Los "puntos de encuentro" fueron 34 medidas y la consolidación en el texto de los conceptos "inmigración irregular" y "violencia intrafamiliar".

Aspiran a dejar "su impronta" en los presupuestos

Ahora vuelve a hacerse de rogar y a presionar para obtener su "impronta", algo a lo que aspiran abiertamente. En un audio difundido por Vox, Hernández ha indicado que al final se "han visto obligados a presentar la enmienda a la totalidad", pero ha querido dejar claro que, desde ahora mismo, están a disposición del Gobierno andaluz para dialogar. "Ellos tienen las medidas que nosotros solicitamos y esperamos su respuesta. La pelota la tenían antes en su tejado y la siguen teniendo ahora", según ha dicho.

Asimismo, Hernández ha puesto el acento en que curiosamente aquí todo el mundo quería llegar a un acuerdo sobre los Presupuestos, pero tenían preparadas las enmiendas a la totalidad, en referencia a PSOE-A y Adelante Andalucía, y ha recordado que Vox demandó a la Junta que le informara sobre el contenido de los acuerdos que pudiera cerrar con ambas formaciones.

Entre sus demandas, ha insistido en que quieren un control del gasto y que los recursos, que son escasos, se destinen realmente a los que lo necesitan. No ha mencionado Hernández la petición de cambio de nombre de la cadena autonómica, aunque ha trascendido que es uno de los escollos principales de la negociación. También que la formación mantiene su defensa de los acuerdos firmados en anteriores presupuestos y que "no se han cumplido". "Siguen en la línea de eliminar determinados gastos innecesarios, pero ya hay previsto suprimir organismos y se va a seguir haciéndolo", ha manifestado a este diario el portavoz del PP en la Comisión de Hacienda y Financiación Europea, Pablo Venzal. Además ha apuntado a que algunas de las medidas de Vox son "cuestiones de carácter ideológico que requieren cambiar el nombre de algunas cosas o de ciertas políticas". Se anuncia rifirrafe porque el gobierno bipatirto ha insistido en desvestir las cuentas de cualquier carga ideológica para que no sean "ni azules, ni naranjas ni rojos ni morados ni verdes", como apuntó Nieto.