Javier Lambán denuncia “la manipulación” de la Generalitat con los bienes de Sijena para la “alienación colectiva” de independentistas

El Gobierno de Aragón ha celebrado este martes su Consejo de Gobierno en la Sala Capitular del Real Monasterio de Sijena, un año después de la llegada de varios de los bienes reclamados al Museo de Lleida. A su término, el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha relatado lo que ocurrió hace un año, y que obedeció, ha dicho, “a que se hizo efectivo el triunfo del Estado de Derecho, que puso los medios para que se pudiera cumplir una sentencia judicial, la que fallaba el regreso de los bienes del monasterio de Sijena a su lugar de origen”.

Unos hechos que fueron establecidos por los tribunales y con los que -según Javier Lambán- “no se debiera intoxicar a la opinión pública de Catalunya. No se debe engañar con falsedades como, por ejemplo, que Aragón no puede garantizar la conservación correcta de los bienes”. Descarta también “manipulaciones como las que aseveran que a Aragón le impulsa un cerril anticatalanismo”. Y rechaza “otras afirmaciones falsas como que las pinturas de la sala capitular no pueden trasladarse bajo riesgo de destrucción”.

El máximo mandatario aragonés ha pedido “que no se utilice Sijena para contribuir a cuestionar y atacar la legalidad y, al final, el Estado de derecho”. Como en este tema, ha dicho Lambán, “en todos los demás el independentismo catalán construye cotidianamente una ficción cuyo único fin es suscitar un sentimiento colectivo de enfrentamiento visceral hacia el Estado. En ese enfrentamiento cifra su propia subsistencia, y no hay nada mejor para alimentarlo que fomentar un discurso tan épico como falaz, pero eficaz al cabo para mantener alienada intelectual y políticamente a una parte importante de la ciudadanía de Catalunya”.

En palabras del presidente, “si en este asunto la mentira ha campado por sus fueros, qué no estará ocurriendo con otras cuestiones más apremiantes y graves para una proporción mayor de catalanes”.

Plan Director del Real Monasterio de Santa María de Sijena

El Gobierno de Aragón ha elaborado un Plan Director del Real Monasterio de Santa María de Sijena, encargado al equipo de arquitectos de Pemán y Franco, que va a suponer, explican desde el Ejecutivo autonómico, “una intervención global en el edificio en distintas fases”.

A lo largo de este año se ha redactado la primera fase, cuyas obras comenzarán en 2019 y que se centrarán en la restauración de la Capilla de la Inmaculada. Este proyecto tiene un presupuesto de cerca de 300.000 euros. Además, también el próximo año, se procederá a la redacción del proyecto de la siguiente fase, que supondrá la adaptación de espacios en el Palacio de Doña Sancha, donde estará ubicada la zona expositiva del patrimonio artístico de Sijena recuperado del MNAC y del Museo de Lleida, y que está valorada en alrededor de 3 millones de euros.

Esto supondrá, apuntan, multiplicar casi por tres el espacio dedicado a la exhibición de las piezas, que estarán conservadas en vitrinas con una climatización independiente en un espacio de 610 metros cuadrados, frente a los 230 de los antiguos dormitorios. Mientras duran los trabajos, las piezas se podrán seguir visitando en su emplazamiento actual, que ya fue acondicionado para este fin a comienzos de esta legislatura.