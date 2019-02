“Sin luz, sin espacio y ensayando en los baños”: la AMPA del Conservatorio de Zaragoza denuncia una situación “insostenible”

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos Pilar Bayona del Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza participó en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de las Cortes de Aragón. Allí denunciaron la situación “insostenible”, que, a su juicio, se vive a diario en el edificio Palafox de la capital aragonesa, donde se ubica el Conservatorio desde 1995.

Félix Peláez, presidente de la AMPA, se refirió a los problemas de “saturación” y recordó que la AMPA se opuso al traslado al edificio Palafox, e, incluso, en 2003, elaboró una larga lista de deficiencias. El tiempo, dijo, “solo ha hecho agravar la situación que viven los 689 matriculados, que deben repartirse entre esta instalación, con capacidad para 300 plazas, y el IES Pedro de Luna”.

El principal caballo de batalla de la AMPA, explicó, “es la saturación de una disciplina artística que, de 1.159 inscripciones recibidas y 528 alumnos declarados aptos, solo ha podido conceder 123 plazas: una situación lamentable que se repite cada año y que supone talento enterrado en el olvido”.

Peláez enumeró una larga lista de problemas que presenta el edificio Palafox, “como la falta de espacio, de iluminación natural y ventilación, pese a contar con 60 grandes ventanales que no se pueden abrir y que están tapados por celosías. Los ensayos de arpa solo pueden ser el sábado y los pasillos y los baños son lugares de ensayo. Falta aparcamiento, hay limitaciones que obligan a elaborar horarios con clases consecutivas en diferentes ubicaciones, la sala de tutorías acaba usándose como almacén, la biblioteca y el auditorio de 139 plazas también son insuficientes y las reducidas dimensiones del ascensor obligan muchas veces a desmontar los instrumentos más grandes. Además, el camerino –de cinco metros cuadrados– se utiliza como almacén y las tuberías de los cuartos de baño desprenden olores muy desagradables”, detalló.

Criticó, de igual modo, el “escaso interés” que, a su entender, ha trasladado la Consejería de Educación para resolver esta situación: “El horizonte no es nada halagüeño porque nos parece que este asunto no está entre las prioridades del departamento”. Peláez aseguró sentirse sorprendido por el reciente anuncio de la consejera de Educación, Mayte Pérez, en sesión plenaria, cuando, en respuesta a una pregunta de Podemos, habló de la próxima construcción de un nuevo edificio: “Nos sorprendió y no esperábamos enterarnos de esa manera. En todo caso estaremos atentos porque la situación es insostenible”.

"Un nuevo proyecto para acoger a todos los alumnos"

El socialista Enrique Pueyo manifestó que, “dentro de la problemática de las instalaciones, es una buena noticia que haya tantas personas interesadas en estudiar música”. El Conservatorio “es uno de los que más docentes tienen en España y somos referente en esto”, reivindicó. Para él, “sí que importan a la Consejería las enseñanzas artísticas. Es verdad que tenemos en el debe este asunto, pero el Gobierno está estudiando la realización de un nuevo proyecto para acoger a todos los alumnos”.

Desde el PP, Fernando Galve agradeció, “sobre todo”, la “paciencia” del colectivo por “aguantar una instalaciones pésimas”. “Es una situación triste para la ciudad de Zaragoza. Este Gobierno ya lleva cuatro años y se ha olvidado de las enseñanzas artísticas superiores. Cuatro años de dejadez más absoluta”, criticó. En su opinión, “esos mantras de que la derecha no invierte en cultura no se los cree ya nadie. Dicen que el Ejecutivo ha hecho muchísimo y es rotundamente falso”.

Amparo Bella (Podemos) dijo que “impresiona ver a la estudiantes ensayando en el pasillo o con las partituras sentados en la taza del wáter”. “Una ciudad de 700.000 habitantes debería tener un centro digno y ser referente como ciudad de la música. En esta tarea nos hemos empeñado”, recordando también diversas iniciativas de su formación para impulsar y controlar al Gobierno en esta cuestión. Bella instó al Ejecutivo a que “se ponga en contacto con la asociación para dar respuesta a sus demandas”.

Por parte del PAR, Elena Allué consideró “normal que se ponga encima de la mesa buscar una respuesta con otro edificio por parte del Gobierno”. “Es importante, para no dejar fuera a nadie, en un tema tan vocacional. El Ejecutivo debería ser sensible a este tipo de enseñanzas”. Para ella, “las carencias no vienen de ahora y la mayor parte de partidos hemos estado gobernando. No hemos dado solución y no se debería haber ido a aquel edificio”.

Desde Ciudadanos, Jesús Sansó criticó que “es evidente que la educación musical no ha sido prioritaria en esta legislatura”. “Hacer clases en un pasillo o en un baño está prohibido. Deberíamos ser sinceros y si no podemos garantizar la seguridad, salubridad y confort de los edificios, decirlo y ser claro”, sentenció.

“Hay una necesidad de infraestructuras y eso es sabido”, reconoció el diputado de CHA (socio de Gobierno de PSOE), Gregorio Briz, expresando la posición del Grupo Mixto. Pidió “compromiso de los grupos para poder llevar a cabo esto por parte de todos”. Además, reivindicó “la apuesta de este Gobierno por la música” con una inversión en infraestructuras educativas que ha cifrado en 150 millones de euros: “Había que hacer cosas muy prioritarias”.